يخطئ من يعتقد أن الصراع الحالي بين ائتلاف الحكم الذي يسعى رئيس الوزراء المكلف، الجنرال غادي آيزنكوت، مع رئيس الوزراء الانتقالي، بنيامين نتانياهو، هو صراع أفكار أو برامج أو مبادئ.

الصراع، لمن يعرف حقائق اللعبة وواقع الرجلين، هو صراع سلطة بامتياز.

الرجلان يتفقان في الإطار العام للحكم على عدة مبادئ أساسية:

1 - يهودية الدولة.

2 - لا لأي دولة فلسطينية.

3 - دعم سياسة الاستيطان.

4 - القوة المسلحة وحدها ضمان لأمن الدولة.

5 - العداء الكامل لمشروع دولة الفقيه الإيرانية.

إذن، ما هو الخلاف؟

الخلاف هو خلاف شخصي أو مصلحي على السلطة يشعر فيه آيزنكوت، مثل كثير من الساسة في إسرائيل، أن نتانياهو حوّل سياسات الحكم في إسرائيل – على مدار 30 عاماً – إلى إرث شخصي يتجاوز فيه القانون والعرف السياسي، ويمارس فيه كل التجاوزات التي يعاقب عليها القانون.

في إسرائيل هناك من يشعر بأنه حان موعد التغيير، ولكن حتى لا يفهم أي إنسان معنى التغيير على أنه تغيير جوهري في السياسات تجاه السلام واستخدام القوة والعدوان، يجب أن يفهم المراقب للأحداث أنه تغيير في الأسلوب وليس تغييراً في الأهداف النهائية للحكومة المقبلة إن تشكلت.