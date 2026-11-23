في العشرين من نوفمبر عاد «متحف حصن الفهيدي» إلى واجهة المشهد الثقافي العالمي، مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمتحف بعد تجديده، حيث أكد سموه أن «الحفاظ على التاريخ وصون الإرث الثقافي واجب وطني»، وهي رؤية أجد تجسيدها واضحاً في هذا المشروع، كما أن جهود سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في تطوير تجربة المتحف تمنح الأجيال الجديدة وسائل أقرب إلى اهتماماتها لفهم التاريخ، مع المحافظة على قيمة المبنى الأصلي، ولعل أجمل ما في هذا التطوير أن الحصن نفسه أصبح أهم ما يتعرف إليه الزائر؛ فالحجر المرجاني، والبرج، والبوابة، والساحة، كلها شواهد حقيقية بقيت في مكانها، تحمل آثار الزمن، والعمل الإنساني.

وقد استوقفتني في هذه الزيارة حقيقة تستحق أن نتأملها طويلاً، هي أن الحصن الذي بُني لحماية المدينة قبل أكثر من 230 عاماً أصبح اليوم أحد أهم الأماكن، التي تحفظ تاريخها وتعرّف الأجيال بحياة أهلها، وبين هاتين المهمتين قصة وطن عرف كيف يصون ما ورثه، وكيف يمنح تاريخه حياة متجددة.

في عام 1787 حين شُيّد الحصن على مقربة من خور دبي كانت المدينة تعيش ظروفاً تختلف كثيراً عما نعرفه اليوم، وكانت الحاجة إلى الأمن وحماية السكان والتجارة من أولويات الحياة، ولهذا جاء بناؤه متيناً، بجدران سميكة من الحجر المرجاني والجص، وأسقف استخدمت فيها أخشاب الجندل وسعف النخيل، وثلاثة أبراج دفاعية، اثنان منها دائريان، والثالث مربع، وتوسطته ساحة مكشوفة، تحيط بها الغرف والمرافق، وقد اختار البناؤون مواد عرفتها البيئة الساحلية، وأقاموا بها صرحاً استطاع أن يبقى أكثر من قرنين، حاملاً آثار مهارتهم ومعرفتهم بطبيعة المكان.

تعاقبت على حصن الفهيدي وظائف متعددة، فكان حصناً للدفاع، ومقراً للحكم حتى انتقاله إلى الشندغة عام 1896، ثم مستودعاً للأسلحة والذخائر، واستُخدمت أجزاء منه سجناً ومقراً للحامية.

وفي محطة تاريخية بارزة وجه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بترميمه وتحويله إلى متحف، افتُتح في 12 مايو 1971، قبل قيام الاتحاد بأشهر، ليكون أول متحف في دبي شاهداً على وعي مبكر بأهمية صون الذاكرة الوطنية في خضم النهضة الحديثة.

وشهد المتحف توسعة تحت الأرض عام 1995، قبل أن تبدأ «دبي للثقافة» مشروع تأهيله الشامل عام 2021، بما تطلبه من أعمال هندسية دقيقة لحماية جدرانه التاريخية، وتطوير مرافقه وتجربته المتحفية.

واليوم يضم المتحف ست صالات رئيسية، وأكثر من سبعمائة قطعة ومادة تاريخية وتراثية، وفي قاعة «صرح بارز على مر العصور» يتعرف الزائر إلى تاريخ الحصن ووظائفه، بينما تستعرض صالة «الخزنة» تطور الدفاع في دبي، ومحطات من السيرة العسكرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتضم قاعة «الأسلحة والدروع الإسلامية» نماذج من براعة الصناعة الحربية، وتقدم قاعة «التحصينات الدفاعية» معرفة بالعمارة الدفاعية في الإمارات، أما قاعة «ذكريات حصن الفهيدي»، فلها مكانة خاصة في نفسي؛ لأنها تستعيد شهادات أناس عاشوا وعملوا بين هذه الجدران.

وفي قاعة «الحصن اليوم وغداً» يعود الزائر إلى المبنى نفسه، وإلى بوابته وأبراجه، ليتأمل ما بقي من تاريخه وما ينتظره من أدوار.

وهنا أصل إلى الفكرة التي أود أن أطرحها تحت اسم «امتداد العمر الحضاري»، فالسنوات وحدها لا تكفي لقياس عمر الأثر التاريخي؛ إذ يتصل عمره أيضاً بما يبقى من قيمته في حياة الناس، وبما تتناقله الأجيال من معرفة عنه، وقد عاش حصن الفهيدي أكثر من 230 عاماً، لكن استمرار حضوره احتاج إلى قرارات واعية، وجهود ترميم متعاقبة، ومؤسسات سخّرت خبراتها وإمكاناتها لحمايته، وبفضل ذلك يستطيع طفل إماراتي اليوم أن يدخل المكان، الذي شهد جانباً من تاريخ حكم دبي، وأن يرى مواد البناء التي استخدمها أجداده، ويسمع شهادات من عاشوا فيه، ويتعرف إلى المدينة قبل أن تتسع عمرانياً واقتصادياً.

بالتأكيد معظمنا زار حصن الفهيدي مرات عديدة، وقد كنت دائماً أشعر بقيمة هذا المكان الذي يحتفظ بشواهد من تاريخ دبي وحياة أهلها، واليوم أجد أن تجدد حضور الحصن الثقافي، الذي حمى المدينة في الماضي، يواصل رسالته بحفظ ذاكرتها للأجيال، وبعد أكثر من قرنين ما زالت جدرانه تحمل آثار من عاشوا وعملوا بين أروقتها، وما زالت العناية به تمنحه عمراً حضارياً متجدداً، وتلك، في تقديري، من أجمل صور الوفاء، التي تقدمها الإمارات لتاريخها وأهلها، وللأجيال التي ستأتي من بعدنا.