كل مساء، حين أطل من نافذة منزلي، يستوقفني مشهد معماري استثنائي؛ مبنى لا يشبه المباني التقليدية، ولا يكتفي بأن يكون كتلة من الحديد والزجاج، بل يبدو كسفينة عملاقة تتأهب للإبحار نحو المستقبل.

إنه «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي يقف قبالة مسكني شامخاً بهندسته المدهشة، جامعاً بين جمال العمارة وجرأة الخيال. أراه كل يوم ولا أملّ النظر إليه.

أراه في الصباح وهو يستقبل أول خيوط الشمس، وفي المساء حين تضيء واجهاته الزجاجية فيغدو لوحة معلّقة في فضاء دبي، وفي الليل حين يبدو سقفه المتموج شراعاً أبيض يسبح في بحر من الظلام.

وفي كل مرة أكتشف فيه تفصيلاً جديداً، أو زاوية مختلفة، أو حواراً صامتاً بين الضوء والزجاج والسماء. ولعل أكثر ما يشدّني إليه اسمه.

فالأسماء ليست دائماً كلمات نطلقها على الأشياء، بل قد تختزن فلسفة ورؤية تتجاوز الشكل إلى المعنى. والشراع في الذاكرة الإنسانية رمز للحركة والاكتشاف والمغامرة، وفي ذاكرة الإمارات جزء من حكاية البحر، حين كان الإنسان يواجه المجهول بإرادته، ويستعين بالرياح ليبلغ آفاقاً جديدة.

واليوم يعود الشراع إلى دبي بصورة مختلفة؛ لم يعد قطعة قماش تحملها الرياح، بل صرحاً يحمل طموحات مدينة لا تتوقف عن الإبحار. وهنا المفارقة الجميلة:

دبي التي أبحر أهلها يوماً بحثاً عن الرزق، صارت اليوم تبحر بحثاً عن المستقبل.وليس من المصادفة أن يكون هذا الشراع مقراً لمؤسسة ترتبط بالطاقة والمياه والاستدامة.

فالمبنى هو الأعلى والأكبر والأذكى بين المباني الحكومية إيجابية الطاقة في العالم؛ أي أنه يُنتج من الطاقة النظيفة أكثر مما يستهلك.

وهنا يتجاوز «الشراع» كونه تحفة بصرية، ليصبح تعبيراً عن تحوّل أعمق في فلسفة المدن: من مبانٍ تستهلك الموارد، إلى مبانٍ تديرها بذكاء، ثم إلى مبانٍ تُعطي أكثر مما تأخذ؛ ومن عمارة تكتفي بإيواء المؤسسات، إلى عمارة تجسّد رسالتها وقيمها وطموحاتها.

وكلما تأملته استحضرت دبي الأفعال Dubai-it، الفلسفة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هذا العام، حين جعل اسم المدينة فعلاً يعني إنجاز ما هو استثنائي، بإتقان، وفي وقت قياسي.

فالسؤال المألوف «Can you do it?» صار في قاموس دبي «Can you Dubai it?». ففي مدن كثيرة تبقى الرؤى حبيسة الوثائق والخطط، أما في دبي فتتحول الرؤية إلى مشروع، والمشروع إلى إنجاز، والإنجاز إلى معلم يروي قصة المدينة.

و«الشراع» واحد من هذه المعالم: فكرة جريئة عن مبنى حكومي ينتج طاقته ويفيض بها، صارت واقعاً قائماً يراه الناس كل يوم.

هذه هي «دبي الأفعال» كما أراها من نافذتي: الأفعال تسبق الأقوال، والإنجاز هو اللغة الأكثر إقناعاً في التعبير عن الطموح. والأفعال، كما يعلّمنا علم السلوك، أصدق من النوايا. فالمبنى لا يشرح نفسه بالبيانات والخطط، بل بحضوره؛ يكفي أن تنظر إليه لتفهم الرسالة.

إن العمارة العظيمة ليست تلك التي تدهشنا بارتفاعها أو تكلفتها، بل تلك التي تثير فينا الأسئلة، وتوقظ الخيال، وتمنح المكان شخصية ومعنى.

و«الشراع»، بالنسبة إليّ، واحد من تلك المباني التي تتجاوز وظيفتها المؤسسية لتصبح جزءاً من الذاكرة البصرية والوجدانية للمدينة. ولأنني أعيش قبالته، نشأت بيني وبينه علاقة يومية صامتة، حتى صرت أتساءل: هل نحن من نسكن مقابل المباني، أم أن بعض المباني تسكن ذاكرتنا؟

لقد علّمتني دبي أن الجمال ليس ترفاً، وأن العمارة ليست مجرد هندسة، وأن المستقبل لا يُبنى بالتكنولوجيا وحدها، بل بالخيال الذي يسبقها، والإرادة التي تحوّلها إلى واقع. وحين أنظر إلى «الشراع» لا أرى مقراً لهيئة حكومية فحسب، بل رسالة تقول إن المدن العظيمة تحتاج إلى من يحلم بها قبل أن يبنيها، وإلى من يمتلك الشجاعة ليرفع أشرعتها حتى حين تكون الرياح معاكسة.

وفي كل ليلة، حين أطلّ عليه من نافذتي، أشعر أن دبي تهمس لي بحقيقتها الأجمل: المستقبل ليس ميناءً ننتظر الوصول إليه، بل شراع نرفعه كل يوم لنواصل الرحلة.