منذ ثمانينيات القرن العشرين شهدت دبي نهضة حولتها إلى نموذج مصغر للعالم، بحكم وجود جنسيات عربية وأجنبية كثيرة تحت سمائها، وبالتالي احتضانها لثقافات ولغات وفنون متنوعة، ناهيك عن تطور جودة الحياة على أرضها واستيعابها مختلف مظاهر العولمة. وربما لهذا ظل مبدعو الإمارات لسنوات طويلة غير مكترثين بالسعي لإبراز أدبهم وشعرهم وفنونهم ونتاجهم الفكري في المحافل الخارجية، مكتفين بنشرها في إعلامهم المحلي.

ومن هنا، ربما لم يسمع الكثيرون، خارج الإمارات ودول الخليج العربية، باسم أديب وشاعر إماراتي مبدع وذي نتاج جميل مثل عارف الخاجة.

في الخامس من نوفمبر 2026 كرّم وزراء الثقافة في دول مجلس التعاون، خلال مؤتمرهم الأخير بمملكة البحرين ثلة من المبدعين الخليجيين في مجالات الفن والفكر والشعر والأدب والصحافة، كان من ضمنهم الشاعر والمذيع والصحفي عارف الخاجة الذي عرفته من خلال كتاباته وقصائده، ولم ألتقه شخصياً قبل تلك الأمسية.

في تلك الأمسية تمّ توزيع كتيب عن المحتفى بهم، ومما جاء فيه عن الخاجة، أنه أثرى المشهدين الشعري والفني في الخليج عبر تجربة إبداعية جمعت بين القصيدة والأغنية والأوبريت الوطني، وأن تجربته تميزت بقدرتها على الجمع بين الهوية الإماراتية والبعد الخليجي والإنساني، إلى جانب إسهامه في تطوير المشهد الثقافي والإعلامي ودعم المواهب الأدبية، ما جعل نتاجه جزءاً من الذاكرة الشعرية والفنية في الإمارات والخليج.

أجد في تكريم الخاجة مناسبة لتسليط المزيد من الأضواء على حياة ومسيرة وأعمال هذا المبدع الإماراتي الذي قدّم من خلال الاشتغال في أكثر من مجال وموقع صورة مشرقة للمثقف الخليجي الشامل، العاشق لوطنه وولاة أمره، المحب لناسه، والفخور بما تحقق في بلاده من إنجازات.

ولد عارف عمر عبدالرحمن محمد الخاجة في إمارة دبي يوم الحادي والعشرين من أبريل سنة 1959، وبعد أن أنهى تعليمه العام بمدارس دبي، يوم أن كانت الأخيرة قليلة الشهرة ومتواضعة الإمكانيات، سافر في سنة 1976 إلى القاهرة للالتحاق بجامعة الأزهر التي تخرج منها في عام 1980، حاملاً ليسانس اللغة العربية، شعبة الإعلام، متخصصاً في العلاقات العامة.

وإبان دراسته في القاهرة، استفاد كثيراً من أجواء مصر الثقافية الفريدة ومطبوعاتها المميزة وندواتها الأدبية الكثيرة، وهو ما أسهم في صقل مواهبه الأدبية والشعرية التي بدأت في دبي، فراح يمارس النشاط الفني والأدبي من خلال ندوات وفعاليات وأمسيات أندية الطلبة الخليجيين، حيث كانت له مثلاً مشاركات في نادي طلبة عمان ونادي طلبة البحرين ونادي الطلبة السعوديين وغيرها كنادي طلبة فلسطين.

وفي أمسية شعرية بنادي الطلبة السعوديين بالقاهرة، تعرف الخاجة على شاب سعودي من الأحساء يقرض الشعر اسمه فهد، ولما طلب منه أن يُسمعه شيئاً من نتاجه، ألقى بين يديه قصيدة مطلعها:

ودعت في الأحساء قلباً لاهياً.. غر العيون وعاشق الأنوار

هذه القصيدة جعلت الخاجة يزداد شوقاً لمسقط رأسه، فقام بالرد عليها بقصيدة يشكو فيها لواعج الشوق إلي دبي، أو «دانة الدنيا»، كما يسميها، وإلى أهله وأحبته فيها. يقول مطلع القصيدة:

وَأَنَا تَرَكْتُ العُمْرَ حِينَ تَرَكْتُهُمْ.. وَشَكَوْتُ لِلْأَقْدَارِ مِنْ أَقْدَارِي

وَدَّعْتُ فِي خَوْرِ البِلَادِ مَسَرَّتِي.. وَدُبَيُّ تُشْعِلُ فِي الجَوَانِحِ نَارِي

أُمِّي وَأَهْلِي وَالحَبِيبُ وَخَالَتِي.. وَأَبِي وَعَمِّي وَالصَّدِيقُ وَدَارِي

ودّعتهم ولكم كرهت وداعهم.. وشرعت أخفي لوعتي وأداري

على أن هذه القصيدة، رغم جمال وقوة أبياتها، إلا أنها لا تقارن بقصيدة أخرى نظمها في حب دبي، حملت عنوان «حبيبتي دبي»، ومن أبياتها:

رفعتُ في بحْركِ المِعْطاءِ أشْرعَتي

وغُصتُ حتى أضاءَ الدرُّ في لغتي

وسِرت في روضِكِ البسّام أزمنة ً

حتى تفتّحَ وردُ الحُبِّ في شَفَتي

وقلتُ عنكِ أنيسٌ لا مثيلَ لهُ

فكُنتِ أُنساً رقيقاً، كنتِ مُؤنِستي

وقلتُ عنك عذابٌ لا يُفارقني

فكُنتِ نارَ الهوى، رفقاً مُعَذبتي

رفقاً دبيُّ فشِعري لم يعُدْ خَجِلاً

من التَحَرّش، من إفشاءِ عاطفتي

أنا الصَّبيُّ الّذي ما زالَ مُنْطَلِقاً

يُسابق الرّيحَ، والآمالُ عافيتي

أنا الصَّبيُّ الّذي ما زال مختَزناً

نجوى النخيلِ على إيقاعِ عاصفتي

أنا الصبيُّ الّذي أمْسَتْ مَرَاكِبُهُ

تَغْشَى الخيالَ وشوقُ الدارِ أمتِعَتي

ما زلتُ ألعَبُ عندَ البحر مُرْتَجِلاً

فيكِ القصيدَ ونبضُ الخَوْرِ قافيتي



وصف الصحفي غسان خروب كلمات قصائده في صحيفة البيان (30/4/2022) بأنها «تعرف طريقها جيداً إلى القلب، تقع في هواها بمجرد أن تقع على وتر الأذن». وقال عن الخاجة: «إنه الشاعر الذي ملأ صوته الفضاء، وحلّقت قصائده من حناجر المغنين، ومعهم صناع الجملة اللحنية. تمتلئ جعبته بعديد الأوبريتات الوطنية، وهو الذي تعوّد وصف نفسه بـ(إنسان بسيط محترم)، ولم يتعود أن يشكو أي أمر».



وكتب عنه الكاتب والشاعر يوسف أبولوز في صحيفة إماراتية (6/10/ 2022) فوصفه بـ«نجم شعري إماراتي ساطع، وذاكرة ونبض ومعنى أدبي جميل، وروح كاتبة مقبلة على الحياة بتفاؤل دائماً، وأحياناً يخلط تفاؤله هذا بشيء من السخرية في شخصية واحد أنيقة مرتبة..

شخصية لا تعرف الفصام ولا المراوغة ولا التلون بأقلام الزينة». وأضاف أنه: «صادق مع نفسه وصادق مع قصيدته، وأبيض تماماً مع محيطه سواء أكان وسطاً ثقافياً أو فنياً أو إعلامياً، وهو من خبر هذه الأوساط جيداً واشتغل في قلب تناقضاتها وصراعاتها وتلونها الفكري.

وفي كل الأحوال هو هو.. عارف الخاجة الذي سوف تقوده مصائره الثقافية للدراسة في الأزهر من دون أن يكون أزهرياً بمعنى العمامة والجُبة، بل سيأخذه الشعر إلى الحياة وتأخذه الحياة إلى فحص الكائنات والأشياء ليجعل من كل ما هو حي وكل ما هو جامد لغة طرية صديقة».

وتذكّره زميله الشاعر والروائي الإماراتي علي أبوالريش، بعد أن غاب عن الساحة الشعرية لبعض الوقت، فكتب في موقع العويس الشعري (30/12/2018) مناشداً إياه:

«في غيابك سيدي، يتعثر الشعر باحثاً عن قصيدتك ليتوكأ على عصا أبياتها، متسائلاً كيف يستقيم الشعر وقصيدة عارف ملفوفة في قرطاس التخفي، في عالم ذاكرته مثقوبة، ووعيه بالممكن مثل وعي الذبابة بقيمة اللحظة الفانية، حين الوسط الثقافي أصم أبكم، أخرس، لا يسمع، لا يري، لا يتكلم»، واستطرد أبوالريش ليقول: «وحدك سيدي، وضعت للقصيدة شمعة الحياة ثم تواريت تاركاً العتمة تقضم لحم القصيدة سواء عن وعي أم بدونه».

بعد عودة شاعرنا من دراسته في مصر، بدأ مسيرته المهنية التي قادته إلى العمل كمذيع ومساعد للبرامج بتلفزيون دبي من ديسمبر 1980 إلى يناير 1981. ثم تولى إدارة مكتب الإعلام بإمارة عجمان من فبراير 1981 إلى أبريل 1982.

وفي الفترة من أغسطس 1983 إلى فبراير 1984 تولى رئاسة قسم المحليات بجريدة «البيان»، لينتقل بعدها إلى منصب مدير تحرير مجلة الرياضة والشباب من يناير 1985 إلى يونيو 1995، وإبان هذه الفترة تم تكليفه بتطوير القسم الثقافي بجريدة «البيان»، وتأسيس صفحة «البيان الثقافي» والإشراف عليها. أما في الفترة من ديسمبر 1995 إلى فبراير 2001، فقد تولى منصب الرئيس التنفيذي لتحرير مجلة «المنتدى» التي كانت تصدر عن النادي الخاص بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ورعاية سموه.

وإبان انشغالاته الوظيفية هذه، لم ينسَ الخاجة المساهمة في كتابة العديد من الأوبريتات والأناشيد في المناسبات الوطنية والرياضية، فكتب منذ عام 1982 وحتى عام 2011 نحو 30 نشيداً أهمها:

نشيد دورة الخليج السادسة بأبوظبي عام 1982، نشيد البطولة العربية العسكرية الأولى لكرة السلة في أبوظبي سنة 1987، نشيد الجامعة سنة 1987، أوبريت «النخلة الوطن» سنة 1988، أغنية المونديال سنة 1990 بمناسبة وصول منتخب الإمارات لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، نشيد دورة الخليج 12 في أبوظبي سنة 1994، أوبريت «لزايد نغني»، وأوبريت «دبي التي في خاطري» سنة 2001، أوبريت «الحلم العالمي بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب سنة 2003 في أبوظبي، وأوبريت «روح الاتحاد» بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس دولة الإمارات في عام 2011.

أصدر الخاجة خلال مسيرته الشعرية أربع مجموعات شعرية صدرت تحت العناوين التالية: «بيروت وجمرة العقبة» (1983)، «قلنا لنزيه القبرصلي» (1986)، «علي بن المسك التهامي يفاجئ قاتليه» (1989)، و«من المعسكر»(1990).

والذين اطلعوا على هذه المجموعات ونتاجه الشعري بصفة عامة أكدوا أنها تدور في فلك إنساني عروبي وطني من ناحية المضمون، وأن صاحبنا شاعر قصيدة التفعيلة وهو ملتزم بالقصيدة العمودية، ربما بتأثير دراسته الأزهرية، لكنه غير رافض لقصيدة النثر، وقد اختصر يوسف أبولوز هذا المنحنى عند الخاجة بقوله: «الخاجة شاعر كلاسيكي عمودي خليلي في الأوزان والشكل، لكنه أفقي الصور والجماليات الشعرية، والأفقية هنا بمعنى التعدد والتنوع والتجديد والتجريب».

لقد أسهمت قصائد الخاجة في إثراء وتنوع الأغاني العاطفية والوطنية والرياضية والإنسانية. إذ قام الكثير من المطربين والملحنين الخليجيين والعرب بتلحينها وغنائها، ومنهم: من المملكة العربية السعودية، محمدعبده (أوبريت فارس العرب)، وطلال مداح (الله يا ذا الزمان)، وراشد الماجد (أغنية دبي دانة الدنيا)، وعباس إبراهيم (أغنية على قدومك يفز الكون)، ومن الكويت نبيل شعيل (أغنية دان وايوه) وعبدالكريم عبدالقادر (أوبريت خليجنا) وشادي الخليج (يالإماراتي سلام) ورباب (أوبريت المعجزة) وعبدالله الرويشد (أغنية برق ورعد وحنين)، ومن البحرين أحمد الجميري (أغنية عسعس الغلس)، ومن الإمارات عبدالله بلخير (أغنية أحلى البشر) وأحلام (أمير المحبين) وحسين الجسمي (أوبريت بين يدي زايد) وميحد حمد (أغنية بين الألم والظنون) ومحمد المازم (أغنية حبيبك وأغنية قلبي متيم)، ومن مصر محمد الحلو (أوبريت حلم الصحراء)، ومن المغرب رجاء بلمليح (أغنية سلام الله)، ومن اليمن أحمد فتحي (أغنية يا فؤاد المعنى وأغنية إنت السبب).



واستطاع الخاجة أن يترك بصمته أيضاً في مجال الأعمال التلفزيونية الدرامية، هو الذي عشق التلفزيون في بدايات مسيرته وعمل مذيعاً ومساعداً في تلفزيون دبي، لكن لمدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر تقريباً. وتجلت مساهمات الخاجة في الأعمال الدرامية في كتابة كلمات الأغاني للجزء الثاني والثالث من المسلسل التلفزيوني الدرامي الكويتي «أبناء الغد» للمخرج غافل فاضل من بطولة سعاد عبدالله وعبدالعزيز الحداد وعبدالعزيز العتيبي ودعاء عبدالرضا. كما تجلت في قيامه بكتابة كلمات التتر للمسلسل التلفزيوني الكويتي «إليكم مع التحية» الذي أنتج سنة 1986 من إخراج حمدي فريد، وبطولة خالد النفيسي وحياة الفهد وغانم الصالح وعبدالرحمن العقل والممثلة المصرية خيرية أحمد والممثل السعودي بكر الشدي.