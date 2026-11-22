ربما من أصعب التغييرات التي يواجهها المرء في حياته اليومية أن يضطر، تحت ضغط العمر أو إرشادات الطبيب أو ضرورات العمل، إلى تغيير عادة ألفها سنوات طويلة، كأن يترك التدخين أو يتوقف عن شرب القهوة.

ومؤخراً وجدت نفسي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوقف عن شرب القهوة، أو الاكتفاء بالقهوة منزوعة الكافيين، امتثالاً لنصيحة الطبيب.

لم يثر هذا الأمر ذعري فحسب، بل أثار فضولي أيضاً بشأن ما يمكن لهذا المشروب الأسمر، الذي كان اسمه قديماً من أسماء الخمر عند العرب، أن يفعله في الإنسان، وفي تكوين مزاجه وعاداته اليومية، فكيف لمن اعتاد القهوة أن يبدأ صباحه من دون ركوة تفوح منها رائحتها؟

وكيف لمن يريد أن يكتب قصة أو مقالة أو نصاً، أو حتى أن يقرأ كتاباً مثلي، أن يفعل ذلك من دون أن تكون هذه السمراء رفيقة وقته؟ وكيف يستطيع أن يلتقي أصدقاءه في مقهى من دون أن تزين طاولتهم فناجين القهوة وأكوابها؟ وكيف لهم أن يثرثروا من دون أن تداعب خياشيمهم رائحتها الخاصة؟

بل كيف لمسافر إلى مدينة أوروبية، كباريس أو روما أو مدريد، أن يسير في أحد شوارعها صباحاً من دون أن تستقبله رائحة القهوة المنبعثة من المقاهي، فتنعش بداية مشواره؟

هذه هي القهوة، اللعينة المحبوبة، معشوقة الشعوب، وهؤلاء هم المغرمون بها، ربما من دون أن يدركوا مقدار غرامهم. ولعل الشعراء والأدباء كانوا أكثر الناس إدراكاً لهذا العشق، فتغزلوا في القهوة، وكتبوا عنها، وجعلوها رفيقة وحدتهم وسهرهم وأفكارهم.

ولم يكن الروائي الفرنسي أونوريه دي بلزاك مجرد محب للقهوة، بل كان شديد التعلق بها، يستعين بها على ساعات الكتابة الطويلة التي كان يمضيها في إنجاز رواياته. وقد كتب نصاً عن متع القهوة وآلامها، وصف فيه تأثيرها في ذهن الكاتب وجسده.

وتُنسب إليه حكاية شرب خمسين فنجاناً يومياً، وإن كان هذا الرقم أقرب إلى الأسطورة منه إلى الحقيقة الموثقة، لكن المؤكد أن القهوة كانت جزءاً من طقوسه الأدبية، وربما من معاناته أيضاً.

أما محمود درويش فقد منح القهوة مكانة مختلفة، ففي كتابه «ذاكرة للنسيان» كتب أن «القهوة لا تُشرب على عجل»، ووصفها بأنها «أخت الوقت». لم تكن القهوة عنده مجرد وسيلة للاستيقاظ، بل كانت طقساً يحتاج إلى التمهل والعزلة، وإلى لحظة يصغي فيها الإنسان إلى نفسه. ولعل في ذلك ما يفسر تعلقنا بالقهوة، فنحن لا نبحث دائماً عن مذاقها، بل عن الوقت الذي تمنحنا إياه، أو الذي نتوهم أنها تمنحنا إياه.

وفي قصيدته الشهيرة «فطور الصباح»، جعل الشاعر الفرنسي جاك بريفير من فنجان القهوة بطلاً لمشهد إنساني موجع. يبدأ الرجل بوضع القهوة في الفنجان، ثم يضيف الحليب والسكر، ويحرك المزيج بملعقة صغيرة، ويشرب قهوته، ويضع الفنجان جانباً، من دون أن يتحدث إلى المرأة التي تجلس أمامه، ثم يشعل سيجارة، ويرتدي معطفه، ويغادر تحت المطر، من دون كلمة أو نظرة.

وتبقى المرأة وحدها تبكي. كل ذلك في قصيدة بسيطة، لا تحتاج إلى كلمات كبيرة لتصف برودة العلاقة بين اثنين. كان فنجان القهوة حاضراً في المشهد، شاهداً صامتاً على نهاية حب.

ولم يكتفِ الأدباء بشرب القهوة في بيوتهم، بل جعل بعضهم من المقاهي مكاتب للكتابة وملتقيات للأصدقاء. وربما كانت تلك واحدة من أعظم خدمات القهوة للثقافة الإنسانية؛ أنها أخرجت الكاتب من عزلته، ووضعت أمامه طاولة صغيرة يستطيع أن يكتب عليها، وأن يراقب العالم من حوله في الوقت نفسه.

في باريس، مثلاً، لا يمكن فصل تاريخ بعض المقاهي عن تاريخ الأدب والفكر الفرنسي، ففي مقهى «دو فلور» في حي سان جيرمان، اعتاد جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار الجلوس والكتابة ولقاء الأصدقاء.

كان المقهى بالنسبة إليهما أكثر من مكان لشرب القهوة. وقد وصف سارتر كيف كانا يعملان فيه من الصباح حتى الظهيرة، ثم يعودان إليه بعد الغداء، ويمضيان بقية اليوم في الحديث مع الأصدقاء. كانا يشعران بأنهما في بيتهما.

وفي باريس أيضاً، هناك مقهى «بروكوب» الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، وارتبط بأسماء مثل فولتير وروسو وديدرو. تخيل أن تجلس إلى طاولة في مقهى شهد قبل قرون نقاشات هؤلاء الفلاسفة، وأن تشرب قهوتك في المكان الذي كانت تتردد فيه أفكار عصر التنوير.

ربما لا تكون القهوة التي تشربها اليوم مختلفة كثيراً في مذاقها عن قهوة أخرى في مكان آخر، لكن للمكان ذاكرة تضيف إلى الفنجان نكهة لا تأتي من حبوب البن.

وعلى مقربة من دار الأوبرا في باريس، يقف مقهى «دو لا بيه»، أو «مقهى السلام»، الذي افتُتح عام 1862، شاهداً على زمن آخر من الحياة الأدبية الفرنسية.

هنا كان يجلس أوسكار وايلد، عندما كان لاجئاً في فرنسا، كما تردد عليه مارسيل بروست وإميل زولا وغي دو موباسان وفيكتور هوغو.

أما إرنست همنغواي، فقد خلد المقهى في روايته «الشمس تشرق أيضاً». ولعل من أجمل ما في هذه المقاهي أنها احتفظت بأسمائها وأماكنها، حتى بعد أن رحل الذين منحوا طاولاتها شيئاً من شهرتهم، وكأن القهوة أطول عمراً من شاربيها.

أما في فيينا، فقد اكتسبت المقاهي مكانة خاصة في حياة المدينة، حتى أصبحت جزءاً من تراثها الثقافي. وكان مقهى «سنترال» من الأماكن التي ارتادها أدباء ومفكرون، بينهم بيتر ألتنبرغ وستيفان تسفايغ.

وفي المقاهي الفيينية تقليد جميل، أن يستطيع الزبون الجلوس ساعات أمام فنجان واحد، يقرأ الصحف أو يكتب أو يتحدث، من دون أن يشعر بأن عليه المغادرة سريعاً. وكأن المقهى لا يبيع القهوة بقدر ما يمنح رواده وقتاً يعيشونه على مهل.

وإذا عبرنا المحيط إلى بوينس آيرس، وجدنا للقهوة تاريخاً أدبياً لا يقل ثراءً، ففي مقهى «تورتوني»، أحد أقدم مقاهي العاصمة الأرجنتينية، اعتاد خورخي لويس بورخيس شرب قهوته ولقاء أصدقائه، كما مر بالمقهى أدباء وفنانون مثل فيديريكو غارثيا لوركا ولويجي بيرانديللو وخوليو كورتاثار.

وما زال المقهى يحتفظ بكثير من ملامحه القديمة، بطاولاته الرخامية وصوره التي تروي شيئاً من تاريخ المدينة. أما مقهى «لا بييلا» في حي ريكوليتا، فقد ارتبط ببورخيس وصديقه الروائي أدولفو بيوي كاساريس، حتى إن تمثالين لهما يجلسان إلى إحدى طاولاته لا يزالان موجودين ، وكأن الصديقين لم يغادرا المكان بعد.

ولم تكن مدننا العربية بعيدة عن هذه العلاقة بين القهوة والثقافة، ففي القاهرة، كان مقهى «ريش» شاهداً على جانب مهم من الحياة الأدبية والفكرية المصرية، وارتبط بأسماء طه حسين وعباس محمود العقاد ونجيب محفوظ وغيرهم. أما مقهى «الفيشاوي» في خان الخليلي، فقد أصبح جزءاً من ذاكرة القاهرة الأدبية، ومن الأماكن التي أحب محفوظ ارتيادها.

وفي دمشق، كانت لي مع المقاهي الأدبية تجربة شخصية لا تزال حاضرة في ذاكرتي، ففي ثمانينيات القرن الماضي، اعتدت ارتياد مقهى «اللاتيرنا»، أو «القنديل» باسمه العربي، حيث كنت أرى وألتقي أدباء ومسرحيين وشعراء مثل ممدوح عدوان وشوقي بغدادي وفرحان بلبل وسعد الله ونوس وغيرهم.

لم يكن هؤلاء بالنسبة إليَّ مجرد أسماء على أغلفة الكتب أو في الصحف والمجلات، بل كانوا وجوهاً حاضرة في المكان، يتحدثون ويتجادلون ويتبادلون الأخبار والآراء. وكانت متعة الجلوس في المقهى لا تقل عن متعة قراءة أعمالهم، وربما أضافت إليها شيئاً من معرفة الإنسان الذي يقف وراء النص.

ولعل ما يجمع هذه المقاهي، على اختلاف مدنها ولغاتها وروادها، أنها لم تكن مجرد محال تقدم مشروباً ساخناً. كانت أماكن يلتقي فيها الأدب بالحياة اليومية، وتختلط فيها أحاديث الكتاب بأخبار الناس، وتولد فيها صداقات وخصومات وأفكار، وربما مشاريع كتب رأت النور وأخرى لم ترَ النور قط.

واليوم، لا تزال المقاهي تنتشر في مدن العالم، بأسمائها وتصميماتها وأنواع القهوة التي تقدمها، لكن السؤال الذي يخطر ببالي كلما دخلت مقهى حديثاً هو ما إذا كانت هذه الأماكن تحتفظ بشيء من روح المقاهي القديمة، فالناس ما زالوا يجلسون حول الطاولات، غير أن كثيراً منهم ينشغلون بشاشات هواتفهم وحواسيبهم.

وربما لم تختفِ الأحاديث، بل تغيرت أشكالها، وانتقل بعضها من الطاولة إلى الشاشة؛ ومع ذلك لا أظن أن شيئاً يعوض متعة الجلوس مع صديق، وتبادل حديث لا نعرف إلى أين سيقودنا، بينما تبرد القهوة أمامنا من دون أن ننتبه.

أما أنا، فقد أعادتني نصيحة الطبيب إلى التفكير في علاقتي بهذا المشروب الذي رافقني سنوات طويلة، في الصباح والقراءة والكتابة والسفر ولقاء الأصدقاء.

وربما أستطيع أن أستبدل بالقهوة العادية أخرى منزوعة الكافيين، وأن أحتفظ بشيء من طقوسها ورائحتها ومذاقها، لكنني لم أتوصل بعد إلى إجابة عن سؤال بسيط: هل نحب القهوة لما تفعله في أجسادنا، أم لما تفعله في أيامنا وذكرياتنا؟



ولعلني سأجد الإجابة ذات صباح، وأنا أجلس أمام فنجان قهوة لا يزال الطبيب يسمح لي بشربه.