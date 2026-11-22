ارتبط يوم 19 نوفمبر باسم الرئيس أنور السادات في حياته، ثم في مماته لاحقاً، ولماذا لا يرتبط باسمه وهو اليوم الذي زار فيه إسرائيل عام 1977 داعياً إلى السلام في المنطقة، لا بين القاهرة وتل أبيب وحدهما؟

كان يوماً لا ككل الأيام في حياة الرجل، يرحمه الله، لأنه اليوم الذي قامت على أساسه أيام أخرى في تاريخ السادات أيضاً، ومنها مثلاً يوم 26 مارس 1979 الذي جرى فيه توقيع اتفاقية السلام بين البلدين، فانسحبت إسرائيل من الأراضي المصرية التي كانت قد احتلتها في 1967، وكان الانسحاب في يوم 25 أبريل 1982، ومن بعدها بقيت طابا وحدها بسبب خلاف حولها، ولم يلبث الخلاف حتى وجد حلاً في التحكيم الدولي الذي قضى بمصرية طابا.

وبالطبع لم يعش السادات ليشهد يوم 25 أبريل، لأنه كان قد رحل قبلها في السادس من أكتوبر 1981 في مشهد لا يزال العالم يذكره.

وقد روت زوجته السيدة جيهان السادات في أحاديثها الإعلامية، وأيضاً في كتابها «امرأة من مصر» أن زوجها لم يكن في أيامه الأخيرة يتمنى شيئاً في دنياه، بقدر ما كان يتمنى أن يمد الله تعالى في عمره ليشهد انسحاب 25 أبريل.

لماذا أروي هذا كله؟.. أرويه لأن يوماً آخر سيضاف في تاريخ السادات ومسيرته هو يوم 18 نوفمبر 2026، الذي تسلم فيه ابنه المهندس جمال السادات ميدالية ذهبية من الكونغرس الأمريكي تحمل اسم الرجل، وتحمل أيضاً صورته منقوشة على الميدالية، وإلى جوار الصورة والاسم عبارة كتبوها على قبره، وكان هو قد أوصى بها في حياته وتقول: عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ.

كان أحد المذيعين الأمريكيين قد أجرى معه حواراً وسأله عما يريد أن يكتبوه على قبره من بعده، فأسرع يردد هذه العبارة دون تردد ودون تفكير، وكأنه كان قد جهزها في رأسه، أو كأنه كان يتوقعها من المذيع، أو كأنه كان قد عزم على أن يقضي حياته كلها من أجل السلام، ومن أجل إيمانه به، ومن أجل تضحيته بحياته نفسها في سبيله.

ليس سراً أن طريق منح الميدالية الذهبية له من الكونغرس بدأ في 2017 عندما اقترحها سيناتور ديمقراطي، وصدر بها قرار من الكونغرس بالإجماع، ووقع على قرار المنح الرئيس ترامب في فترة رئاسته الأولى، وكان من المقرر أن تتسلمها السيدة جيهان السادات، ولكن الموت كان أسرع إليها، فتأجلت احتفالية منح الميدالية إلى أن جرت الأربعاء 18 من هذا الشهر.

وليس سراً أيضاً أن الميدالية هي أعلى وسام مدني أمريكي، وأن التأسيس لها جرى في 1776، أي في العام نفسه الذي وضع فيه الآباء الستة المؤسسون القواعد التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال تمشي بها بين أمم الأرض.

وعندما يجري منح ميدالية لها هذا التاريخ، وهذه القيمة، وهذا الشأن، إلى اسم رجل غادر دنيانا قبل 45 سنة، فلا معنى لهذا إلا أنه ترك وراءه من الإرث في طريق السلام ما جعل عضواً في مجلس الشيوخ يقترح منحه الميدالية، فلا يرد المجلس إلا بالموافقة بالإجماع.

لم يوافق المجلس بالإجماع إلا لأنه يعرف جيداً ماذا قدم السادات لقضية السلام في المنطقة، ولم يوقع الرئيس ترامب على قرار منح الميدالية إلا لأنه يعرف كذلك.

وقد كان المعنى الأهم فيما قدمه الرجل للسلام، أنه ذهب إليه من فوق أرضية المنتصر في 6 أكتوبر 1973، لا أرضية الضعيف ولا المنهزم، وأنه آمن به عن اقتناع بأن الحروب ليست حلاً للمشكلات بين الدول ولن تكون، وأن في طريق السياسة والدبلوماسية متسعاً لمن شاء من الساسة في الدول المتحاربة.

سألوا المستشار الألماني هيلموت شميت مرة عما يفتقده في العالم، فقال أنه يفتقد السادات، ويفتقد إيمان السادات بالسلام. وإذا كان شميت قد افتقد ذلك مرة في أيامه، فالعالم الذي يتقاتل ويتحارب في كل ركن من أركان الكوكب يفتقد ما افتقده المستشار الألماني مرات ومرات.