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قبل وأثناء وبعد قمة الرؤساء الثلاثة الكبار عالمياً يوم الخميس الماضي في «منتجع كيلين فيلا» في مدينة شينزن الصينية، انقسم كثير من الخبراء والمحللين والمراقبين بشأن سؤال مهم؛ هو: هل هذه القمة تعتبر «يالطا جديدة» لوضع نظام دولي جديد يحل محل النظام الحالي المتداعي والمستمر منذ نهاية الحرب ‏العالمية الثانية في صيف ‏1945؟

مصطلح يالطا جديدة «يالطا 2» تواجد بقوة في غالبية النقاشات خلال الأيام الماضية في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.

هناك من يرى أننا بصدد نظام دولي جديد، وهناك من يرى أن ذلك محض وهم وخيال، وهناك فريق ثالث يرى أن التاريخ لا يعيد نفسه، وأن القمة التي جمعت الرؤساء الصيني ‏والأمريكي والروسي هي تاريخية بكل المقاييس وغير مسبوقة، وقد تؤدي إلى تهدئة التوترات العالمية جزئياً لكنها لن تقود إلى نظام عالمي جديد لأن الظروف مختلفة كثيراً.

من وجهة نظر البعض فإن الثلاثة الكبار عام 1945 كانوا منتصرين في حرب عالمية دامية، أما الثلاثة الكبار الآن يعيشون في أزمات متعددة بصورة أو أخرى، خصوصاً أمريكا وروسيا.

قمة يالطا الأولى عقدت في الفترة من 4 إلى 11 فبراير 1945 في قصر قيصري متداعٍ يدعى لافاديا بمدينة يالطا الواقعة في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، ورغم أنها أرض أوكرانية في الأصل لكنها كانت وقتها جزءاً من الاتحاد السوفييتي، وهي الآن تحت السيطرة الروسية منذ عام 2014. والمفارقة أنها كانت عام 1945 مكاناً للتفاهم الدولي بين الكبار في حين هي الآن جزء من صراع الغرب مع روسيا. في هذه القمة شارك الرئيس السوفييتي الداعي والمُصر على هذه القمة جوزيف ستالين والأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشيرشل.

والملفت للنظر أن هذه القمة انعقدت قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بثلاثة شهور ورسمت ملامح النظام العالمي الذي تأسس وظهر بعد نهاية الحرب، وأدى عملياً إلى تقسيم أوروبا وأجزاء كبيرة من العالم إلى مناطق نفوذ للمنتصرين.

‏ ومن القرارات المهمة أيضاً لهذه القمة إعادة رسم مناطق النفوذ ومنح أوروبا الشرقية بأكملها للنفوذ السوفييتي سميت بالكتلة الشرقية ولها حلف عسكري مقره في وارسو عاصمة بولندا. في حين صارت بقية غرب أوروبا في إطار المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وحلف عسكري هو شمال الأطلسي أو الناتو. بالطبع هذا التقسيم والوضع انهار في بداية التسعينيات من القرن الماضي، حينما تفكك الاتحاد السوفييتي إلى عشرات الدول، كما توحدت ألمانيا، وانضمت غالبية دول شرق أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ‏اتفق الرؤساء الثلاثة أيضاً على تأسيس الأمم المتحدة عبر مؤتمر تأسيسي عقد في سان فرانسيسكو في 25 أبريل 1945. وأن يكون هناك خمس دول كبار في مجلس الأمن لهم حق النقض أو الفيتو هم أمريكا والاتحاد السوفييتي والصين وبريطانيا وفرنسا.

‏وفي المقابل وافق الاتحاد السوفييتي على دخول الحرب ضد اليابان بعد شهرين من استسلام ألمانيا الذي تم بالفعل في 8 مايو 1945. وفي المقابل تستعيد موسكو جنوب جزيرة سخالين والسيطرة على جزر الكوريل وامتيازات في ميناء بورت ارثر.

بالطبع قمة يالطا لم تصدر بياناً أو إعلاناً رسمياً يقول إنهم قرروا تقسيم العالم، خصوصاً أوروبا إلى مناطق نفوذ، لكن ذلك هو ما حدث عملياً واستمر لعشرات السنوات، بل أن بقاياه لا تزال مستمرة حتى الآن. ورغم هذا التقسيم ووضع الأسس الفعلية للنظام الدولي المستمر بصورة أو بأخرى حتى الآن، إلا أن هذا الاتفاق كان أحد الأسباب الأساسية للحرب الباردة التي بدأت بين المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفييتي والغربي بقيادة الولايات المتحدة، وهي الحرب التي لم تتوقف بصورة شبه كاملة إلا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي نهاية عام 1991.

عام 1945 كان الرابح الأكبر هو ستالين والاتحاد السوفييتي الذي أقام حزاماً اشتراكياً في أوروبا الشرقية والشرق الأقصى، في حين حقق روزفلت هدفه بتأسيس الأمم المتحدة.

‏هذا ما كان عام 1945 والآن يبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة مفصلة لاحقاً إن شاء الله حول قمة شينزن الأخيرة في الصين بين شي بينج وترامب وبوتين، وهل هي تمهد ليالطا جديدة أم أن ذلك سابق لأوانه، وما هي النتائج الفعلية لهذه القمة، ومن الذي ربح ومن الذي خسر؟