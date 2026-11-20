القمة الثلاثية بين زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة في شنغن بالصين هي إدراك هؤلاء بأن تدهور النظام الدولي لا يحتمل مخاطر أكثر من ذلك.

النظام العالمي، الأمن العالمي، الاقتصاد العالمي، لا يحتملون حالة عدم اليقين ومشكلة السيولة والارتباك والعقوبات التجارية والتراجع في خطط التنمية أكثر من ذلك.

اجتمع الزعماء الثلاثة في لقاء مفتوح، وآخر مغلق تسرّب عنه الآتي:

1. الرئيس الأمريكي يصف مجرد الاجتماع بأنه لقاء لصنع التاريخ وإنقاذ العالم من المخاطر النووية، وأكد: «لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية».

2. الرئيس الروسي: «الدول الثلاث لها مصلحة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والدول الثلاث تمثل المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وتتحمل مسؤولية الحفاظ على القانون الدولي». وعاد بوتين وأكد أهمية تسوية الأزمة مع أوكرانيا.

3. أكد الرئيس الصيني أنه لا يمكن الانتصار في أي حرب نووية وشدد على الدول الكبرى بأنه يجب ألا تتجاوز الخطوط الحمراء مع بعضها البعض.

في مثل هذه اللقاءات، تكون أهم المبادئ التي يتم الاتفاق عليها موجودة في الاجتماعات الثنائية والجانبية التي تصنع الثقة الشخصية بين الزعماء في عالم تُفتقد فيه الثقة بشكل مخيف.