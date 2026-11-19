



قد تواجه الأوطان أخطاراً ظاهرة تستدعي اليقظة والحزم، وأخرى تتسلل بصمت إلى العقول، فتعبث بالحقائق، وتستغل الثقة، وتزرع الشكوك بين أبناء المجتمع الواحد. وأشدها خطراً ما يتخفى خلف المعرفة، ويتحدث باسم القيم والمصلحة العامة، فيما تحركه مصالح ضيقة وغايات مستترة. وهنا تتجلى الأمانة الكبرى لأصحاب الفكر؛ أن يكونوا حراساً للحقيقة، وصناعاً للوعي، وشركاء في صون النسيج الوطني من كل ما يضعف وحدته وتماسكه.

إن تماسك المجتمع لا يقتضي تطابق الأفكار أو غياب الاختلاف؛ فالمجتمعات الواثقة تتسع لتعدد الآراء، وتزداد قوة بقدرتها على إدارة التنوع بالحكمة والاحترام. وتبدأ الخطورة عندما يتحول الرأي إلى تعصب، والحوار إلى خصومة، والثقة إلى وسيلة للاستغلال. وقد يتصدر المشهد من يوظف مكانته المعرفية لتحقيق مصالح شخصية، أو يغير خطابه بحسب جمهوره، أو يخفي ارتباطات تنظيمية وحزبية مؤثرة، ثم يقدم مواقفه على أنها حقائق مجردة. وتكمن الإشكالية في إخفاء المصالح والتلاعب بالمتلقي، وهي ممارسات تستوجب الكشف المستند إلى الأدلة، مع احترام الاختلاف الطبيعي.

وأشد ما يهدد الوعي أن يتحول إعجاب الإنسان بصاحب الفكرة إلى تسليم مطلق بما يقول، فتتراجع ملكة النقد، ويصبح التأثير الشخصي أقوى من الدليل. وقد يبدأ التضليل ببناء الثقة، ثم تقديم حقائق منتقاة وأقوال مبتورة، واستثارة المشاعر والمخاوف، وصولاً إلى توجيه القناعات نحو غايات لا يدركها المتلقي. وتزيد المنصات الرقمية وتقنيات التزييف من اتساع هذه المخاطر. ومن هنا؛ فإن حماية العقول تتطلب كشف أساليب الخداع، وتنمية القدرة على السؤال والتحقق ومقارنة المصادر، حتى يمتلك الإنسان مناعة فكرية تحمي وعيه من تلاعب المتطرفين وأصحاب الشبهات.

وتتجاوز مسؤولية أصحاب الفكر حدود المقالات والمنابر إلى ما تصنعه المعرفة من أثر في حياة الناس. فالمطلوب الاقتراب من الشباب، والإنصات إلى تساؤلاتهم، والحضور في المدارس والجامعات والمجالس المجتمعية، ومعالجة الأفكار المغلوطة قبل ترسخها. وتقتضي النزاهة الفكرية الصدق في نقل المعلومات، والشجاعة في تصحيح الأخطاء. فالمصداقية تصنعها المواقف واتساق المبادئ مع الأفعال، وقيمة صاحب الفكر تتجلى فيما يتركه من بصيرة لدى الناس، وقدرة على التمييز بين الحقيقة والخداع.

وتقدم دولة الإمارات نموذجاً وطنياً جديراً بالتأمل، تتكامل فيه قيم الاتحاد والتسامح والتعايش واحترام التنوع مع منظومة مؤسسية تعزز الأمن والاستقرار. وقد أرست القيادة الحكيمة نهجاً يجعل الإنسان محور التنمية، ويربط قوة الوطن بوحدة مجتمعه وكفاءة مؤسساته. وفي إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مدرسة وطنية في جمع القلوب وتوحيد الصفوف. وتبرز مسؤولية أصحاب الفكر في صون هذا الرصيد الوطني، وترجمة قيم الاتحاد إلى ممارسات تعزز الانتماء والثقة المتبادلة، وتمنح الأجيال وعياً يحميها من الاستقطاب والاستغلال.

ولتعزيز هذا المسار، نحتاج إلى شراكات مستدامة تجمع أصحاب الفكر ومراكز الدراسات والجامعات والمؤسسات التربوية والإعلامية والمجتمعية، لإعداد برامج تصل إلى الشباب والأسر، وتنمي مهارات التفكير الفاحص والتحقق من المعلومات، وتكشف أساليب التضليل والدعاية المقنّعة. كما ينبغي دراسة التحولات الفكرية والاجتماعية، وتطوير أدوات الوقاية المبكرة. وتقاس فاعلية هذه الجهود بمدى امتلاك الأفراد أدوات ومهارات تمييز الوقائع من الآراء، ومقاومة الاستقطاب، وبما ينعكس على سلوكهم وثقتهم وتماسك مجتمعهم.

إن أصحاب الفكر يحملون أمانة تتجاوز ما يكتبونه ويقولونه، إلى ما يتركونه في عقول الناس من بصيرة، وفي نفوسهم من ثقة، وفي مجتمعهم من أثر. فالمعرفة التي تُستغل لخداع الإنسان تفقد شرف رسالتها، والكلمة التي تزرع الفرقة تتنكر لمسؤوليتها وتخون أمانتها.

وما أحوج أوطاننا إلى عقول أمينة على الحقيقة، نزيهة في مواقفها، صادقة في مقاصدها، تدرك أن المصلحة الوطنية العليا تسمو على المكاسب الشخصية الضيقة، وأن وحدة المجتمع مسؤولية لا تحتمل العبث. فحين تُصان العقول من التضليل، وتُحمى الثقة من الاستغلال، ويصبح الفكر جسراً للتفاهم، تزداد الأوطان منعة، وتبقى وحدتها راسخة في الوجدان، يحرسها وعي أبنائها، وتحفظها أمانة الأجيال.