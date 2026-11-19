اليوم الخميس وفي تمام العاشرة صباحاً بتوقيت الصين يجتمع لأول مرة في التاريخ الحديث زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

على عهدة المتحدث باسم الكرملين تم وصف «هذه القمة الثلاثية بأنها قمة تاريخية».

يأتي هذا اللقاء في زمن شديد الاضطراب والتقلب سياسياً وأمنياً واقتصادياً بشكل لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية!

من المتوقع إن نجحت هذه القمة:

1. عمل اتفاق نووي جديد يتعهد فيه الجميع (3 دول من أكبر القوى النووية في العالم) بتخفيف مخاطر أي تصعيد أو إنتاج سلاح نووي جديد.

2. إقامة علاقات تجارية أكثر تعاوناً وتخفيف حدة الحروب والعقوبات التجارية المفروضة الآن على التجارة العالمية.

3. بحث إمكانية إيجاد حلول للصراعات الدموية المهددة للأمن والسلم العالميين في الحرب الروسية الأوكرانية والحرب مع إيران وهما حربان تهددان أسعار الطاقة والخدمات وتهددان أسعار النقل، والتأمين والملاحة والسلع الأساسية في العالم.

نجاح هذه القمة فيه تخفيف لحالة عدم اليقين والاحتمالات المفتوحة التي يعشيها العالم، وفشلها لا قدر الله مخيف وخطر على البشرية.