ما شعورك حينما تكون على متن طائرة، ثم يصاب المحرك الأيسر بعطل مفاجئ، فيقرر قائد الطائرة خطأ إطفاء المحرك الأيمن (السليم) بدلاً من الأيسر المعطل!

هنا حدثت البلبلة في قمرة القيادة، ولم يتمكن الكابتن ومساعده من السيطرة على طائرة «بريتش ميدلاند» البريطانية ليلقى 47 شخصاً مصرعهم في حادث مروع عام 1989 قرب مطار إيست ميدلاندز.

المفارقة أن الطيارين اعتقدا أنهما اتخذا القرار الصحيح، بعدما خف اهتزاز الطائرة عند تخفيض قوة المحرك السليم. غير أن التحقيقات كشفت أنهما أخطآ في تحديد مصدر العطل، وسط عوامل أخرى متعلقة بمؤشرات الأجهزة والتدريب وظروف الرحلة.

هذه الحادثة تثير تساؤلاً مهماً وهو هل يمكن أن تتحول الخبرة التي نعتمد عليها في اتخاذ قراراتنا إلى عائق أمام التفكير السليم؟

من هنا كشف باحثون في مجلة «كوغنيتف سيكولوجي» العلمية، عن سلوك لافت لدى لاعبي الشطرنج الخبراء أثناء حل مشكلات تتطلب التفكير في أكثر من احتمال.

فقد وضع الباحثون أمام اللاعبين مسائل تتضمن حلاً مألوفاً، وآخر أفضل منه لكنه أقل وضوحاً. وكانت المفاجأة أن بعض اللاعبين تمسكوا بالحل الأول، رغم قدرتهم على اكتشاف الحل الأفضل.

والأغرب كان استخدام الباحثين في دراسة أخرى تقنية تتبع حركة العين لمعرفة أين ينظر اللاعبون أثناء التفكير. فقد أكد اللاعبون أنهم يبحثون عن حلول بديلة، لكن حركة أعينهم كشفت أنهم ظلوا يركّزون على المربعات المرتبطة بالحل الأول!

أي أنهم كانوا يعتقدون أنهم يفكرون في بدائل، بينما كان انتباههم لا يزال أسيراً للفكرة التي خطرت على بالهم في المرة الأولى!

هذه الظاهرة يطلق عليها علماء النفس «تأثير التهيؤ» «Einstellung Effect»، وتعني أن الحل المألوف أو المجرب سابقاً قد يحجب عنا حلاً أفضل، حتى عندما نمتلك المعرفة اللازمة لاكتشافه، وأن الدراسة الأولى أظهرت أيضاً أن الأكثر مهارة كانوا أقل تأثراً بهذا الانحياز؛ فالخبرة ليست عيباً في ذاتها.

في ميادين العمل قد يحدث الأمر نفسه عندما يتمسك مسؤول بحل نجح معه قبل عشر سنوات، أو يرفض مدير فكرة جديدة لأنها لا تشبه ما اعتاد عليه.

وربما تتكرر المشكلة في مجالس الإدارة أو الإدارة العليا عندما يكتفي الأعضاء بمناقشة الخيار المطروح، بدلاً من البحث عن خيارات أخرى وجيهة.

والأدهى أن بعض المسؤولين قد يفسرون اعتراض من حولهم على أنه قلة خبرة، بدلاً من اعتبار ذلك فرصة للنظر إلى المشكلة من زاوية مختلفة. وهنا لا يصبح الضعف في الأفكار المطروحة بقدر ما هو في المكانة التي يحظى بها أصحاب الفكرة نفسها.

ألا ترى تفاعلاً مدهشاً مع فكرة سطحية يطرحها شخص فقط لأن لديه منصباً رفيعاً، ولو طرحها أحد صغار الموظفين ربما لم تنل الاهتمام الكافي. إنه تأثير هالة المنصب أو الخبرة.

معضلة الخبرة، مسألة شائكة. فما أكثر من تغره خبرته ومناصبه وشبكة علاقاته، فتتكون لديه صورة زائفة عن عمق إلمامه بما يجري حوله.

هذا الشعور خطير، وهو كذلك مدخل شيطاني يدفع المرء إلى الاعتداد بنفسه وسيرته الذاتية وينسى أن الخبرة هي فعل ماضٍ، قد تعين المرء بلا شك لكنها لا تعني بالضرورة أن صاحبها «يساير» التطور الجاري في قطاعه أو مجال عمله أو التكنولوجيا التي اختصرت المسافات والجهود.

ولذلك ليس المطلوب التشكيك في أصحاب الخبرة فهم خيرة القياديين، بل هي دعوة بسيطة لتشجيعهم على تقبل التشكيك في افتراضاتهم أو ما اعتادوا عليه أو ألفوه من قرارات.

ولذلك إذا ما شعر متخذ القرار بأنه مازال أسيراً لقرارات أو أفكار بالية أو لم تعد تلقى قبولاً فمن الحكمة أن يترك لغيره فرصة إدارة دفع الحوار أو الاجتماع حتى يصل الجميع إلى أفضل حل يناسب التحدي أو الواقع الذي نواجهه.

الميل نحو الخبرة فقط أو الأفكار التي نألفها هو انحياز يؤثر سلباً في طريقة تفكير الإنسان ولا بد أن ينتبه إليه، لأن أحداً لن يجرؤ على تذكيره به لاعتبارات سنه وخبرته.