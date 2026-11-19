تقف الثقافة المعاصرة على حافة تحول وجودي غير مسبوق، حيث يجد المثقف نفسه محاصراً بين إرث تاريخي مثقل بالتوقعات، وواقع رقمي يعيد صياغة شروط التأثير والمعنى..!

لقد ارتبط مفهوم المثقف في الوعي الجمعي بصورة الطليعة النقدية التي تمسك بمصباح الوعي في أوقات العتمة، وتشتبك مع قضايا الإنسان الكبرى بشجاعة أخلاقية ومعرفية، غير أن التحولات البنيوية العميقة التي عصفت بالعالم الحديث، من هيمنة اقتصاد السوق إلى انفجار الفضاء السيبراني.

جردت هذا الدور من بريقه التقليدي، وأوقعت النخب الفكرية في مأزق مركب يتجاوز حدود التهميش ليصل إلى أزمة في الهوية والجدوى، تجعل المثقف حائراً أمام أسئلة المصير.

يتمثل الوجه الأول لهذا المأزق في اتساع الهوة بين الخطاب النخبوي والنبض الحقيقي للمجتمع، حيث انكفأ قطاع عريض من المثقفين داخل أبراج أكاديمية معزولة، مستغرقين في تنظيرات تجريدية، ولغة مغلقة تفتقر إلى القدرة على ملامسة الهموم المعيشية والوجودية للإنسان العادي، وهذا التعالي المعرفي أفقد الفكر قدرته على الإلهام والتوجيه، وحوّل النقاشات الثقافية إلى دوائر مغلقة يتبادل فيها المتخصصون المصطلحات المعقدة بمعزل عن نبض الشارع.

وفي غياب الصوت الفكري القادر على ترجمة الأسئلة الكبرى بلغة إنسانية حية، تمددت الخطابات الشعبوية السطحية لتملأ الفراغ وتستحوذ على عقول الجماهير، مستغلة تعطش الناس إلى إجابات بسيطة ومباشرة عن مشكلاتهم اليومية المعقدة.

ويتفاقم هذا الاغتراب بفعل تسليع المعرفة وخضوع الإنتاج الفكري لقوانين العرض والطلب، حيث جرى استيعاب المثقف داخل بعض المؤسسات الرسمية والإعلامية ومراكز الأبحاث الممولة، ليتحول تدريجياً من صاحب مشروع نقدي مستقل إلى خبير تقني يبيع مهاراته التحليلية مقابل الأمان الوظيفي أو الوجاهة الاجتماعية.

وقد حذر المفكر إدوارد سعيد مبكراً من خطر هذه الاحترافية التي تروض الروح المتمردة للمثقف، وتدفعه إلى تقديم حلول تجميلية داخل النظام القائم عوضاً عن مساءلة أسسه البنيوية، وهكذا تراجع نموذج المفكر المشتبك الذي يغامر بمصالحه في سبيل الحقيقة، لصالح الموظف الثقافي الذي يتقن فن المواءمة وتجنب الصدام، ويقيس نجاحه بمدى قربه من دوائر القرار أو ظهوره في المنابر الرسمية..!

وتأتي الثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لتعمق هذا التآكل عبر إعادة هندسة المجال العام وفق منطق السرعة والاختزال البصري، وفي هذا الفضاء السائل، تراجعت قيمة التحليل الرصين والقراءة المتأنية أمام طغيان الصورة والمعلومة العابرة، لقد ساوت الخوارزميات بين صوت المفكر الذي أمضى عقوداً في التنقيب المعرفي، وبين صانع المحتوى الذي يجيد أدوات الإثارة اللحظية وجذب الانتباه.

وهذا التسطيح الممنهج وضع المثقف أمام خيارين كلاهما مر؛ فإما أن ينخرط في سباق التبسيط المخل ويساير إيقاع المنصات السريع ليحافظ على حضوره الجماهيري، وإما أن يتمسك بعمقه الفكري فيُحكم عليه بالعزلة الرقمية والنسيان التدريجي في عالم بات يقيس القيمة بعدد المشاهدات والتفاعلات الآنية، متجاهلاً عمق الفكرة وأثرها البعيد في بناء الوعي الإنساني..!

وعلى الصعيد الإبداعي، يواجه المثقف الحديث مأزق العجز عن استشراف المستقبل وصناعة البدائل، إذ استغرق كثير من المفكرين في تشخيص الأزمات وتفكيك الواقع ونقده، دون أن يقدموا للناس خريطة طريق تضيء لهم سبل الخلاص.

وبذلك تحول الفكر في أحيان كثيرة إلى مرآة تعكس سوداوية الواقع وتضاعف شعور الإنسان بالعجز، بدلاً من أن يكون قوة دافعة تبعث الأمل وتلهم العقول للبحث عن حلول خلاقة، كما أن الاكتفاء بلعب دور المراقب الذي يكتفي برصد الخلل من بعيد، يجرد الثقافة من طاقتها البنائية، ويترك المجتمع حائراً أمام تحديات العصر المتسارعة، باحثاً عن رؤية واضحة تعيد إليه الثقة بقدرته على الفعل والتغيير.

إن تجاوز هذه الأزمة الوجودية يتطلب مراجعة جذرية لوظيفة الفكر في عالم متغير لا يرحم المترددين، فالمطلوب اليوم هو استعادة الروح النقدية الشجاعة التي ترفض الذوبان في آلة الاستهلاك أو الانصياع لإملاءات السوق والخوارزميات، ويظل الرهان الحقيقي معقوداً على المثقف المستقل، الذي يمتلك القدرة على تفكيك البنى السائدة بلغة رصينة وواضحة في آن واحد، ويستثمر الأدوات المعرفية الحديثة لفتح آفاق جديدة للتساؤل والفهم.

وحين يستعيد الفكر ارتباطه العضوي بآلام الإنسان وتطلعاته، سيتمكن المثقف مجدداً من استرداد مكانته كصانع للمعنى وحارس للقيم الإنسانية، في زمن يزداد أفولاً وفقراً في البصيرة، ليعيد للكلمة هيبتها وللعقل دوره القيادي في صناعة المستقبل الواعد للأجيال القادمة، بعيداً عن زيف الشعارات وبريق الأضواء الخادعة، التي تسرق جوهر الرسالة وتفرغ الفكر من مضمونه الحي العميق.