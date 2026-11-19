لم يعد العالم يعاني من ندرة المعرفة، بل ربما يواجه للمرة الأولى في تاريخه فائضاً منها، حتى بات السؤال الأكثر إلحاحاً، ليس: كيف نصل إلى المعلومة؟

وإنما: كيف نعرف أنها صحيحة؟ ففي زمن يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي إنتاج آلاف الصفحات والصور والتحليلات في دقائق، أصبحت الحقيقة نفسها تواجه اختباراً غير مسبوق، وأصبحت الثقة مورداً استراتيجياً.

لقد نقل الذكاء الاصطناعي البشرية إلى مرحلة جديدة من علاقتها بالمعرفة؛ فلم تعد عملية إنتاج المعلومات حكراً على المؤسسات العلمية والإعلامية والبحثية، ولم يعد الوصول إليها يتطلب امتلاك أدوات معقدة، أو خبرات متخصصة. لكن هذه الثورة المعرفية تحمل في داخلها مفارقة كبيرة:

كلما اتسعت دائرة إنتاج المعلومات، ازدادت صعوبة التحقق منها، وكلما أصبحت المعرفة أكثر سهولة، أصبح التمييز بين الصحيح والمضلل أكثر تعقيداً.

وهنا تتجاوز القضية حدود التطور التقني، لتصبح قضية حضارية وأخلاقية. فالذكاء الاصطناعي لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يشارك في تشكيلها وترتيبها وتفسيرها، وقد يعيد إنتاج الأخطاء في صورة تبدو علمية ومقنعة.

ومن ثم فإن الخطر الحقيقي ليس أن تحل الآلة محل الإنسان، وإنما أن يتنازل الإنسان عن حقه في التفكير والتحقق والحكم.

ومن هذا المنطلق، تكتسب قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، التي انعقدت تحت شعار «هندسة الثقة»، أهمية تتجاوز قطاع المكتبات والنشر؛ لأنها تطرح سؤالاً يمس مستقبل المجتمعات: كيف نبني منظومة معرفية تستطيع مواكبة التكنولوجيا، دون أن تفقد مصداقيتها وهويتها؟

فالمكتبات والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الإعلامية لم تعد مجرد أوعية لحفظ المعلومات، بل أصبحت خطوط الدفاع الأولى عن الذاكرة الإنسانية، والحقيقة العلمية والتنوع الثقافي.

وتتضاعف هذه المسؤولية عندما يتعلق الأمر باللغة العربية؛ إذ لا يكفي أن تكون حاضرة في التطبيقات الذكية، بل يجب أن تكون حاضرة بمعارفها وتاريخها وتنوعها الثقافي، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى وسيلة لإعادة إنتاج المعرفة وفق منظور واحد أو ثقافة مهيمنة.

فالمعرفة تمنح الإنسان القوة، لكن الثقة تمنحه القدرة على استخدام هذه القوة دون أن تتحول إلى أداة للتضليل أو الهيمنة. لقد أصبح التحدي الحقيقي أمام الحضارة المعاصرة، هو أن تجعل التقدم التكنولوجي تقدماً إنسانياً أيضاً؛ لأن الآلة تستطيع أن تنتج إجابة، لكنها لا تستطيع وحدها أن تتحمل مسؤولية الحقيقة. وفي عالم تتكاثر فيه الإجابات، قد تصبح الثقة هي أندر ما نملك، وأغلى ما ينبغي أن نحافظ عليه.