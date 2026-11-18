في أواخر ستينيات القرن العشرين نشب خلاف حاد بين ثلاثة من كبار مطربي مصر والعالم العربي، وصل إلى قاعات المحاكم وأثار إشكالات كثيرة وأعاد تسليط الضوء على المنافسة بين شركات الإنتاج وحقوق استغلال الأغاني في تلك الفترة الزاهية من تاريخ مصر الفني.

الخلاف حدث بين المطرب الشعبي الصاعد وصاحب الصوت القوي محمد محمد عبد الرحمن الراجحي الشهير باسم محمد رشدي (1928 ــ 2005) من جهة وكل من العندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب الشريكين في ملكية شركة «صوت الفن»، وكان محوره أغنية «كعب الغزال» من كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار المبدع منير مراد، والتي ارتبطت تفاصيلها بأحداث فيلم «نورا» (فيلم سينمائي عرض في عام 1967 من إخراج محمود ذوالفقار وبطولة كمال الشناوي ونيللي وعادل أدهم ويوسف وهبي وكريمان ومحمد رشدي).

وطبقاً لما كتبته مجلة «الكواكب» المصرية في عددها رقم 872 الصادر في 16 أبريل من عام 1968، تحت عنوان مثير هو «عبد الوهاب وعبد الحليم يطالبان محمد رشدي بعشرة آلاف جنيه»، فإن الخلاف دبّ بين الطرفين ليس بسبب تنازع على ألحان الأغنية المذكورة أو كلماتها، وإنما بسبب من يملك حق تسجيل صوت محمد رشدي، الذي كان قد أطلق أولى أغنياته من ألحانه، وهي أغنية «قولوا لمأذون البلد» قبل قيام حركة ضباط الجيش بسنة واحدة، فتبنته الحركة كصوت قادم من الأرياف والغيطان لتدغدغ به عواطف الكادحين الذين قامت الحركة من أجلهم.

طلبت شركة «صوت الفن» من رشدي أن تسجل له أغنية «كعب الغزال» على أسطوانة لحسابها، واتفقت معه على أن تحصل منه على تنازل يتيح لها استغلال الأغنية تجارياً.

حيث كانت الأسطوانة في تلك الفترة وسيلة أساسية لانتشار الأغاني وشيوعها بين الناس. حدث هذا في وقت كانت هناك تعاقدات سابقة بين رشدي وشركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات» المملوكة للدولة (تأسست في عام 1959 تحت اسم «مصرفون» على يد الموسيقار الراحل محمد فوزي (1918 ــ 1966)، وجرى تأميمها في عام 1961، ثم تم تغيير اسمها إلى «صوت القاهرة» في عام 1964) التي كانت في تنافس مع شركة «صوت الفن»، وتحاول استغلال أصوات المطربين لحسابها دون غيرها، خصوصاً وأنها شركة تابعة للدولة.

تصاعد الخلاف مع قيام «صوت الفن» بطرح أسطوانات الأغنية في الأسواق، وسط اعتراضات تتعلق بحقوق التسجيل والاستغلال التجاري، وتمسك صوت الفن بحقوقها المستندة إلى اتفاقها مع رشدي. وهكذا وصلت القضية إلى ساحات المحاكم، بعد أن أقام عبد الحليم وعبد الوهاب دعوى مشتركة يطالبان فيها بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه، فيما أقدم رشدي على رفع دعوى مضادة يطالب فيها بالمبلغ نفسه.

لكن القضية تم حلها بالتراضي والتسوية الودية خارج قاعات المحاكم، ليستمر التعاون الفني ويظل التنافس قائماً بين العندليب ومحمد رشدي، فيما استمرت الأغنية المختلف عليها تذاع ويتم تداولها كواحدة من أبرز كلاسيكيات الأغنية الشعبية المصرية، خصوصاً في حالات الزلزال، كرمز للقوة. حيث إن «كعب الغزال» من الأعمال التي وردت فيها كلمة «زلزال».

يقول مطلع الأغنية:

كعب الغزال يا متحني بدم الغزال

أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال

ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال

أنا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل

إيه اللي غصبني أروح عندك وأبيع مواويل

على أن بعض المصادر أشارت إلى أن الخلاف بين العندليب ومحمد رشدي بدأ واستعر على خلفية محاولات العندليب تحجيم صوت رشدي ومحاصرته، بعد أن برز الأخير كمطرب شعبي منافس، خصوصاً بعد نجاحه في تقديم ملحمة أدهم الشرقاوي في سياق عملية تعميق معاني البطولة في الوجدان الشعبي، وتقديمه أغنيات ناجحة جماهيرياً مثل: «عدوية» و«وهيبة» و«متى أشوفك» و«عرباوي».