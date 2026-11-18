هناك معادلة علمية مهمة حول العلاقة الارتباطية ما بين السياسة العالمية وأسواق المال.

هذه المعادلة تقول: إن السياسة العالمية المستقرة تؤدي إلى سياسات مالية وأسواق عالمية مستقرة.

لذلك كله يمكن فهم أن حالة عدم اليقين غير المسبوقة في العلاقات الدولية وفي السياسة العالمية هي السبب الرئيسي في تذبذب الأسواق العالمية هذا العام.

حالة عدم اليقين في علاقة واشنطن ببكين، وعدم اليقين في علاقة موسكو بكييف، وعدم اليقين في علاقة طهران بإسرائيل، وحالة عدم اليقين في أمن الشرق الأوسط كلها مجتمعة أدت إلى أسواق عالمية مضطربة.

تشاهد هذه الأيام حالة من الصعود والهبوط الصعب والتاريخي في أسعار المعادن وأسهم التكنولوجيا، وأسعار الطاقة وأسهم كبار الشركات الصناعية والتذبذب في أسعار العملات.

لذلك كله تقول المؤشرات الاقتصادية إن مجموع الاقتصاد الفعلي الكلي هذا العام يكاد ينخفض بنسبة قد تصل إلى 2 %، وهي من أدنى حالات الهبوط منذ أزمات 2008 و2011 وأزمة كورونا.

باختصار نحن نعيش في عالم سياسي مرتبك ومضطرب أدى إلى حجم خسائر عالمية مخيفة.