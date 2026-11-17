منذ سنوات طويلة، وبينما أنتظر سيارتي في إحدى محطات الغسيل، كنت أراقب السيارات وهي تتعاقب على المراحل المختلفة، والعمال يتنقلون بينها منهمكين في عملهم اليومي.

يومها خطر لي سؤال ظل يرافقني طويلاً، ويعود إلى ذاكرتي بين حين وآخر: ماذا لو ارتأى أحد العملاء إيقاف عملية الغسيل عند مرحلة الرغوة، مكتفياً بما وصلت إليه سيارته من نظافة؟

قد يبدو السؤال طريفاً للوهلة الأولى، فالسيارة في تلك اللحظة لم تصبح نظيفة بعد، بل قد تكون أسوأ حالاً مما كانت عليه قبل دخول المحطة.

فالرغوة التي تغطي هيكلها ليست دليلاً على النظافة، وإنما جزء من عملية لا تتحقق غايتها إلا باستكمال مراحلها.

لكن ما أخذني إليه السؤال كان أبعد من المحطة: هل يمكن أن نعدّ بلوغ مرحلة من الطريق إنجازاً بحد ذاته، فنتوقف عند المنتصف ونغفل عن الغاية التي بدأنا الرحلة من أجلها؟

ومع مرور السنوات، أخذت أرى لمرحلة المنتصف صوراً مختلفة في الحياة والعمل: مريض يوقف علاجه قبل اكتماله لمجرد شعوره بالتحسن، ومشروع يحتفل أصحابه بانتهاء تطويره قبل اختبار قدرته على خدمة من أُنشئ من أجلهم.

وفي المقابل، قد نتخلى عن فكرة واعدة لأن بدايتها لم تكن مشجعة، أو نحكم على تجربة بالإخفاق وهي لا تزال في طور التشكل، فنحرمها من فرصة النضج.

ما يجعل المنتصف مرحلة ملتبسة أننا نصل إليه وقد قطعنا مسافة من الطريق، وبذلنا جهداً قد يغرينا بالاكتفاء بما تحقق. وقد تبدو المسافة المتبقية قصيرة قياساً بما أنجزناه، لكنها قد تحمل من الأهمية ما يفوق جميع المراحل السابقة.

فكم من رحلة انقطعت عند مشارف الوصول، حين ظن أصحابها أنهم تجاوزوا أصعب الطريق، وغاب عنهم أن ما تبقى كان أكثر حسماً مما مضى.

وقد تكون خطوة أخيرة كفيلة بمنح ما سبقها قيمته، أو بحرمانه منها، فالمسافة بين الإنجاز والغاية لا تُقاس دائماً بعدد المراحل التي اجتزناها.

وما زلت، بعد كل تلك السنوات، أعود إلى ذلك السؤال الذي وُلد في محطة الغسيل. فقد نكون قطعنا شوطاً طويلاً، ورأينا من العلامات ما يدعونا إلى الاطمئنان، لكن ذلك كله لا يخبرنا بالضرورة أننا وصلنا.

أكثر ما يخدعنا في مرحلة المنتصف أنها تمنحنا شعوراً بالاقتراب من النهاية، فننسى أن المسافة بين الاقتراب والوصول لا تُقاس بما قطعناه، بل بما بقي علينا أن ننجزه.

وللمسافة صلة.