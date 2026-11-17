نحن نعيش حالياً في أيام وأسابيع شديدة الدقة، من الآن حتى أوائل العام الميلادي الجديد.

نحن بحاجة إقليمياً وعالمياً إلى الإجابة عن 4 أسئلة أساسية، ومعرفة نتائج الإجابة الصريحة الواضحة:

السؤال الأول: من سيحسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وما التركيبة النهائية التي ستشكل الحكومة؟

السؤال الثاني: ما الذي سوف ينتج عن اللقاء الثلاثي بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين والرئيس تشي؟

السؤال الثالث: ما نتائج المساعي الإماراتية الأمريكية لوجود إطار اتفاق إيقاف إطلاق نار نهائي وتسوية للصراع بين كييف وموسكو؟

السؤال الرابع: هل نتائج هزيمة حزب ترامب في التجديد النصفي للمجلس التشريعي ولحكام بعض الولايات ستجعله أكثر انضباطاً في قراراته أم أكثر تهوراً؟

كل ذلك مرتبط بتوقيتات متقاربة زمنياً، يمكن أن تظهر لنا تباعاً حتى نهاية يناير من العام الجديد.

العالم الآن في حالة ترقب وقلق وانتظار صعبة، لمعرفة إجابات هذه الأسئلة.