حين جلست، يوم الثلاثاء الماضي، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتوقيع مجموعتي القصصية الجديدة «فنجان آخر من القهوة»، كان يفصلني عن القارئ عرض طاولة، وتصلني به سنوات من الكتابة والانتظار.

يظن بعض الناس أن الكاتب يفرح بكتابه الجديد، لأنه أضاف عنواناً إلى قائمة مؤلفاته. هذا جزء صغير من الحكاية. ثمة فرح يصعب شرحه، يشبه الاطمئنان على مسافر تأخر وصوله.

تعرف الطريق الذي قطعه، والمحطات التي توقف عندها، والمرات التي أوشك فيها أن يعود أدراجه. وحين تراه أمامك، تنسى التعب، وتظل آثاره في قلبك.

للكتاب قبل صدوره وجود لا يراه أحد. يكون أوراقاً مبعثرة، وملفاً تفتحه وتغلقه، وجملة توقظك في ساعة متأخرة، وشخصية تتبعك إلى مكان لم تدعها إليه.

تعيد قراءة قصة ظننت أنك انتهيت منها، فتكتشف أنها ما زالت تنتظر منك شيئاً. وربما حذفت في الصباح ما أعجبك مساءً، ثم بحثت عنه بعد أيام، كأنك أضعت صوتاً تعرفه.

وعندما يصل الكتاب إلى يدك مطبوعاً، تتأمل الغلاف، تمرر أصابعك على الاسم، وتقلب الصفحات بحذر غير مفهوم. أنت تعرف الكلمات، ومع ذلك تبدو لك مختلفة.

خرجت من الشاشة التي اعتادت أن تستجيب لترددك، واستقرت على الورق. للمرة الأولى تشعر أن تصحيحاً صغيراً يحتاج الآن إلى طبعة أخرى، وأن التردد فقد سلطته القديمة.

أما التوقيع فيضعك أمام حقيقة أشد وضوحاً. هناك إنسان اختار أن يحمل كلماتك إلى بيته. سيمنحها وقتاً من عمره، وربما يؤجل من أجلها أمراً آخر.

هذه الفكرة تمنح الفرح وزنه. ما الذي سيجده بين الصفحات؟ هل تستحق الحكايات انتظاره؟ وهل أديت حق الشخصيات التي ائتمنَتْك على أصواتها، وحق القارئ الذي ائتمنك على وقته؟

في كل مرة أسأل فيها قارئاً عن الاسم الذي يريد أن أهدي الكتاب إليه، أشعر أن مساحة جديدة تنفتح أمام النص. اسم لم يكن حاضراً وقت الكتابة، يدخل الآن في سيرة الكتاب. فالقارئ الذي تلتقيه للمرة الأولى لا تجمعك به معرفة سابقة، ولا يلزمه تجاهك واجب اجتماعي.

جاء لأن عنواناً استوقفه، أو لأنه قرأ لك يوماً شيئاً بقي في ذاكرته. لهذا اللقاء أثر خاص. ترى أمامك دليلاً على أن الكلمات تستطيع الوصول إلى أشخاص لا نعرف أسماءهم، وأن الصلة التي تصنعها القراءة قد تسبق المصافحة بسنوات.

أما الأصدقاء الذين يأتون ليشاركونا هذه اللحظة، فلهم فضل لا تختصره عبارة شكر. حضورهم يقول إن التعب الذي عشته وحيداً، يمكن أن يثمر فرحاً نتقاسمه.

بعض الوجوه يعيد إليك مراحل من حياتك، وبعضها يذكرك ببدايات كنت تظن أن تفاصيلها تلاشت. تجد نفسك توقّع كتاباً جديداً، وتقرأ في الوجوه المحيطة بك صفحات قديمة من كتابك الشخصي، صفحات ما زالت مفتوحة.

كنت أتأمل عنوان «فنجان آخر من القهوة»، وأفكر في هذه الرغبة الإنسانية البسيطة في إطالة اللقاء. نقولها لضيف نأنس به، ولصديق لم نكمل معه الحديث، وربما نقولها لأنفسنا حين لا نريد للحظة أن تنتهي. والقصة القصيرة تشبه ذلك أحياناً. تنتهي كلماتها، ويظل شيء منها جالساً معنا، يسألنا أن نمهله قليلاً، قبل أن نمضي إلى انشغال آخر.

ومع الفرح يتسلل قلق يعرفه كل من نشر كتاباً. في العزلة تستطيع الدفاع عن جملتك، وتفسير صمت شخصيتك، وتخيل القارئ الذي يفهم إشارتك.

بعد النشر تتعدد القراءات، وتذهب القصة في اتجاهات لم تخطر لك. يحتاج الكاتب إلى قدر من الشجاعة كي يقبل هذا الاستقلال، ويترك لكتابه فرصة أن يُفهم ويُختلف معه، وأن يقترب من قارئ ويبتعد عن آخر.

وعندما تنتهي ساعة التوقيع، وتهدأ الحركة حول الطاولة، يبقى شعور يصعب تسميته. شيء من الامتنان، وشيء من الخفة، وفراغ صغير تركته حكايات غادرت عهدتك.

تعود إلى بيتك، وتتذكر اسماً كتبته، وكلمة سمعتها، ويداً امتدت إليك. وتدرك أن أجمل ما في الكتاب الجديد، هذه القدرة على جمع غرباء حول حكاية، ثم تركهم يمضون وفي صحبتهم شيء منك.

«حتى آخر رشفة من الفنجان...». بهذه العبارة كنت أبدأ توقيع مجموعتي القصصية للأعزاء الذين حضروا حفل التوقيع. بعضهم وصلته الفكرة.

على مائدة الحكاية تركت الفنجان الآخر، لعل قارئاً يتوقف عنده، ويجد فيه ما يستحق البقاء.