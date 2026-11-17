كثيراً ما نكتب عن شوق الإنسان إلى مدينته، وقد نغفل عن سؤالٍ طالما راودني: أتشتاق المدن هي أيضاً إلى أبنائها كما يشتاقون إليها؟

أتغيم سماؤها حين يغيبون، وتهيج بحارها حنيناً إليهم، فإذا عادوا انفرجت أساريرها، وامتدت إليهم ظلال نخيلها، وكأنها تحتضن أرواحاً طال انتظارها؟

كانت لنا رحلة خارج الوطن، لم تتجاوز شهراً واحداً؛ شهر قد يراه البعض قصيراً، في حين رأته أمي، رحمها الله، زمناً طويلاً من الغياب.

وكنت أتعجب كيف تتسع ثلاثون ليلةً لكل ذلك الحنين، وكيف تستطيع المسافات أن تُوقظ في القلب أشعاراً لم يكن صاحبها يظن أنه يُجيد نظمها.

كانت أمي تجدل من الشوق قصائد لديارنا، وتستحضر أبوظبي في كل ما تقع عليه عيناها. وما إن ترى النخيل حتى تناجيه قائلةً:

«نخيل دياري»، وكأن النخيل لم يعرف أرضاً غير أرضها، وكأن جذوره، مهما تباعدت أوطانه، تظل موصولةً بتراب أبوظبي.

كانت تحمل وطنها معها أينما حلت، تعتز بزيها الإماراتي، وتتفاخر به، وتنسج من القصائد ما تترجم معناه لمن حولها، حتى يعرف كل من يطرق بابها أنها ابنة ديارٍ لا يعرف التاريخ تكرار مثلها. كانت تتحدث عن أبوظبي وكأنها لا تصف مدينةً على خارطة العالم، بل تُعرف الآخرين بروحٍ تسكنها، هي بالنسبة لها كل العالم.

ومضت أيام الرحلة، حتى جاء موعد العودة. وتسلل شروق أبوظبي عبر نافذة الطائرة ونحن نستعد للهبوط، فرأيت أمي تستقبله بعينين أرهقهما الحنين، وكأنها تعانق مدينتها قبل أن تطأ أرضها.

ثم حمدت الله على العودة إلى بلاد السلام وهي تردد: لشروق أبوظبي نورٌ يروي الظمآن أملاً، ويهدي التائه سكينةً، ويوقظ في قلب الغائب حنينه. وانظري إلى نخيلها، كيف يسمو في عنان السماء، شامخاً كأن جذوره تحفظ عهد الأرض، وسعفه يروي حكاية الانتماء. وما أحن نسيمها! مدينتي جنة الدنيا.

كانت أمي تقول إنها لا تُجيد التعبير ولا نظم الأشعار، غير أنني كنت أسمع في حديثها قصيدةً لا تحتاج إلى وزنٍ ولا قافية.

مضت السنون، وبقي ذلك المشهد حياً في وجداني. وكلما عدت إلى موطني، أو مررت بنخيله الشامخ، استعدت صوت أمي وهي تناجي ديارها، حتى أيقنتُ أن للمدن أرواحاً تُبادل أبناءها الحنين، وأن عشق الوطن ليس انتماءً إلى أرضٍ فحسب، بل هو أيضاً جذور تضرب في أعماق الروح، فلا يقتلعها غياب، ولا تنال منها السنون.

وهنا أخذتُ نفَساً عميقاً، وأغلقتُ مدونة الذكريات، ووضعتُ قلمي جانباً، تاركةً للعالم رسالةً تختصر ما عجزت عنه الكلمات: إن الدول لا تستمد عظمتها من شموخ بنيانها فحسب، بل من عراقة جذورها وسواعد أبنائها ورسوخ انتمائهم؛ وإن عشق الوطن يا سادة، ليس شعوراً عابراً، تسعه الكلمات بل جذور عصية على الاقتلاع، وإرث تتوارثه الأرواح قبل الأجيال. وإذا كان للأوطان قلب، فأبناؤها نبضه الذي لا يخبو، وعشقه الذي لا تنطفئ جذوته على امتداد الأجيال.