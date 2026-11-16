توقيع الكاتب بين اللمسة الإنسانية والبعد التجاري

يُعرف عن الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز أنه كان يلتقي قراءه، لا ليقرأوا أعماله فحسب، بل ليقرأها هو عليهم، فيما يستمعون إليه وهو يجسد شخصيات رواياته بصوته وأدائه. وكان ديكنز يوقّع أيضاً نسخاً من كتبه ويهديها إلى أصدقائه ومعارفه.

وقبل أن تتحول لقاءات الكتاب بقرائهم إلى مناسبات جماهيرية، كان توقيع الكتب يجري غالباً في نطاق شخصي ضيق، على شكل إهداء من الكاتب إلى أقاربه وأصدقائه وزملائه.

أما اليوم، فقد أصبحت حفلات توقيع الكتب ظاهرة اكتسبت زخماً تجارياً وترويجياً، تشجعها دور النشر والكتاب أنفسهم، أملاً في انتشار الكتاب وتحقيق مبيعات أعلى.

وفي معرض الشارقة الدولي للكتاب، كما في غيره من معارض الكتب، باتت حفلات التوقيع جزءاً من المشهد اليومي، تتزاحم مواعيدها، وتُخصص لها الأركان والمنصات، ويجلس خلف طاولاتها كتاب ينتظرون قراءهم، بعضهم تحيط به الطوابير، وبعضهم لا يجد من يطلب توقيعه.

وأصبحت هذه اللقاءات من الأنشطة التي تحرص دور النشر على تنظيمها والإعلان عنها، باعتبارها فرصة لترويج إصداراتها وجذب المشترين إلى أجنحتها.

وليس في ذلك ما يعيب الناشرين، فبيع الكتب جزء أساسي من صناعة النشر، كما أن لقاء الكاتب بقرائه يضفي على الكتاب بعداً إنسانياً لا توفره العلاقة الصامتة بين القارئ والصفحات.

وقد يحتفظ قارئ بنسخة موقعة سنوات طويلة، لا لقيمتها المادية، بل لأنها تذكره بلقاء عابر مع كاتب أحبه وتأثر بأعماله، لكن الأمر يختلف حين يتحول التوقيع إلى غاية في ذاته، وحين يصبح عدد الواقفين في الطابور مقياساً لنجاح الكاتب، بصرف النظر عن القيمة الأدبية لما يكتب.

ولعل من المفارقات أن بعض الكتاب الكبار لم يكونوا متحمسين لهذه الظاهرة، فالروائي الأمريكي جيروم ديفيد سالينجر، صاحب «الحارس في حقل الشوفان»، كان ينفر من توقيع الكتب للغرباء وكتابة عبارات الإهداء التقليدية، بينما ابتعد مواطنه توماس بينشون صاحب «حافة النزيف» عن حفلات التوقيع والظهور الإعلامي، رغم أنه كان يهدي أصدقاءه نسخاً موقعة من أعماله.

أما الروائي البريطاني إيان فليمنغ، مبتكر شخصية جيمس بوند، فقد رفض في أواخر خمسينيات القرن الماضي دعوات من متاجر شهيرة لإقامة حفلات توقيع لكتبه. ولم يمنع ذلك أعمال هؤلاء من الانتشار الواسع، فشهرة الكاتب وقيمة أعماله لا تتوقفان بالضرورة على حضوره الشخصي أمام القراء.

وعلى الجانب الآخر من المشهد، انتشر مؤخراً مقطع مؤثر للكاتب الجزائري حامد ياسين، وهو يبكي بعدما حضر إلى قاعة لتوقيع روايته الجديدة فلم يجد أحداً من القراء ينتظره. كان المشهد قاسياً:

كاتب أمام نسخ من كتابه ومقاعد خالية، فيما كان يأمل أن يشاركه آخرون فرحة صدور عمله. وأثارت دموعه تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن الحادثة نفسها منحت كتابه شهرة ربما لم يكن ليحصل عليها من حفل التوقيع.

لكن هل يعني غياب الجمهور عن حفل توقيع أن الكتاب لا يستحق القراءة؟ وهل تعني الطوابير الطويلة أمام كاتب آخر أن أعماله أكثر قيمة؟ ليس بالضرورة، فالشهرة الأدبية شيء، والشهرة التي تصنعها وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية شيء آخر. وقد ينجح ناشر في تسويق كتاب متواضع، بينما يعجز كاتب موهوب عن الوصول إلى قرائه.

وهنا تبرز أهمية عروض الكتب الجديدة والقراءات النقدية الجادة، التي ينبغي أن تحظى باهتمام لا يقل عن حفلات التوقيع، فهذه العروض، حين تتجاوز المجاملات والدعاية، تساعد القارئ على اكتشاف الأعمال الجيدة، وتفتح باب النقاش حول قيمتها الفنية والفكرية، وتكشف مواطن القوة والضعف فيها.

والنقد، إيجابياً كان أم سلبياً، يظل إحدى البوصلات التي توجه الحركة الأدبية وتسهم في تطورها، بعيداً عن ضجيج الشهرة وأرقام المبيعات.

لقد أصبح التوقيع في بعض الأحيان مناسبة لالتقاط الصور ونشرها أكثر منه فرصة للحديث عن الكتاب ومضمونه. وليس غريباً أن يشتري أحدهم كتاباً ليحصل على توقيع صاحبه، ثم يضعه على الرف من دون أن يقرأه. ومع ذلك تبقى لهذه اللقاءات قيمتها حين تقرب المسافة بين الكاتب والقارئ، وتفتح باباً للحوار حول الأدب والمعرفة.

في النهاية، لا مشكلة في أن يوقّع الكاتب كتابه، ولا في أن يستفيد الناشر من المناسبة تجارياً. المشكلة تبدأ حين يصبح التوقيع أهم من الكتاب، وحين نقيس نجاح الكاتب بعدد الذين وقفوا أمامه، لا بعدد الذين قرأوه وتأثروا بما كتب، فالتوقيع قد يمنح النسخة قيمة إعلامية، لكنه لا يمنح النص قيمة أدبية إن لم يكن يمتلكها أصلاً.