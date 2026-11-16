نتانياهو والغدر السياسي

لا أحد من ساسة إسرائيل يثق في أي وعد سياسي من وعود بنيامين نتانياهو.

هذا ما كشفت عنه المداولات الجارية بين رئيس الوزراء المكلف آيزنكوت، ورئيس الوزراء الانتقالي نتانياهو.

خرج آيزنكوت في تصريح علني ليعلن أنه لا يثق في كلام نتانياهو عن ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل وحدة الصف الإسرائيلي؛ بهدف مواجهة الخطر الإيراني على حد وصف نتانياهو.

وقال آيزنكوت إنه يرفض دخول أحزاب يمينية متطرفة مثل حزب بن غفير في مثل هذا الاقتراح.

تاريخ نتانياهو في التحالفات هو تاريخ مناورة والتفاف بهدف السيطرة على الحكم، وهو تاريخ قائم على عشق السلطة والغدر بالحلفاء.

يذكر المجتمع السياسي الإسرائيلي ماذا فعل نتانياهو بالتحالف مع باراك وليبرمان ونفتالي بينيت، كل هؤلاء، على اختلاف انتمائهم، وعلى اختلاف الظروف والملابسات والقواعد التي تأسست عليها اتفاقات نتانياهو معهم، تم الغدر بهم، وتم الالتفاف على التحالف وإلقاؤهم خارج السلطة بعد استخدامهم.

يدرك نتانياهو أنه لم يفز في انتخابات الكنيست الأخيرة، لكنه يلعب دور المعطل الصعب؛ لعله يقلل خسائره، أو ينجح في الالتفاف مرة أخرى.