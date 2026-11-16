الآهال في الوجدان الإماراتي

يا الله بذعذاع النّسيم إيذنّا

ويْبَلّغ العاشق هوى مطلوبه

لأن العشق يدعي الثجيل إينّا

لايهتني بقوتِه ولا مشروبه..

الله.. ما أجمل هذه الأبيات وما أرقّها، لا شك أن أهل الشعر الشعبي في الإمارات يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، وليت كل إماراتي يعرفها ويعرف الغرض منها، فالشاعر من التراث الإماراتي كان عاشقاً يستعين بالنسيم ليحمل شوقه إلى من يحب، ويصف حاله بكلمات قليلة لا تحتاج إلى شرح طويل.

وجمال هذه الأبيات أنها تغنى في فن الآهال الذي نعتز به وحين ينتهي المؤدي من قوله؛ يأتيه الرد من رفاقه، وتتحرك الأصوات في المجلس، فيشعر الجميع أنهم شركاء في لحظة واحدة..

ولعل من أجمل ما ورثناه في فنوننا الشعبية هذه القدرة على أن يجعل الإنسان من مشاعره الخاصة حديثاً يتسع للآخرين.

وقد تابعت افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان «من ميراث الأجداد»، في أم القيوين برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وافتتاح سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.

وعلى واجهة الخور المائية، حيث يحتفظ المكان بصلته بتاريخ البحر وأهله، وقدمت جمعية بن ماجد للفنون الشعبية عرضاً لفن الآهال، إلى جانب فعاليات أعادت إلى الذاكرة جوانب من حياة أهل الإمارات.

وللآهال مكانته في تراثنا الشفهي.. فهو من فنون المطارحة بالشعر النبطي، يقول أحد المشاركين بيته، فيرد عليه الآخرون بلفظة «آهله» الممدودة.

ولا يحتاج هذا الفن إلى آلات موسيقية، فالصوت البشري يكفيه، ومعه معرفة الشعر وحسن الإصغاء وتوقيت الجواب.. وكان أهل هذا الفن يجدون فيه متعة المجلس، وفرصة للمطارحة وإظهار براعتهم في الشعر، والتعبير عما يشغل قلوبهم من حب وشوق وعتاب وفرح.

وأحب أن أتوقف عند أمر قد نمرّ عليه سريعاً ونحن نستمع إلى الآهال: إن الشاعر يعرف أن هناك من ينتظر كلمته، وأن رفاقه يعرفون متى يتركون له المجال ومتى يردون عليه. هذه المعرفة التي تبدو بسيطة تحمل شيئاً عميقاً من أدب المجالس الإماراتية..

فالإنصات احترام للمتحدث، والجواب مشاركة له، ولكل حاضر مكانه في الحلقة.. ومن عاش أجواء المجالس الشعبية يدرك أن حسن الاستماع كان دائماً من علامات معرفة الإنسان بأصول المجلس وآدابه.

ومن روائع هذا الفن أيضاً أنه رافق الناس وهم يشهدون تغير الحياة من حولهم.. فقد حفظت الرواية الشعبية أبياتاً قيل إنها ارتبطت بوصول إحدى الطائرات الأولى إلى دبي:

«قومو ارفعو بالصّوت يا الشّليلِه

كم ليلةٍ نِلتْ السِّعاده فيها

يزهي بلدنا يا خميس الليله

والنور من رب السِّما جاسيها»

تأملوا كيف دخلت فرحة الحدث إلى الشعر الشعبي، وكيف عبّر الشاعر عنها بلغته التي يعرفها أهل بلده.. فقد شهد خور دبي هبوط الطائرات المائية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ثم جاء افتتاح مطار دبي الدولي عام 1960 في عهد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ليبدأ فصل جديد في تاريخ الإمارة..

ولا نملك تاريخاً موثقاً لهذه الأبيات يربطها برحلة محددة، لكن الرواية التي حفظتها تذكرنا بأن شعراءنا كانوا شهوداً على التحولات التي عاشها مجتمعهم، يسجلونها بمشاعرهم وكلماتهم.

وهذا جانب أراه جديراً باهتمام الباحثين في التراث.. فالآهال حفظ لنا صوراً من العلاقات الإنسانية وأحوال الناس، واحتفظ في الوقت نفسه بقدرته على استقبال موضوعات جديدة..

وقد جاء إدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونيسكو عام 2025 اعترافاً دولياً بقيمة فن عرفه أهل الإمارات وحافظوا عليه جيلاً بعد جيل.

وفي أم القيوين، يكتسب حضور الآهال جمالاً خاصاً حين نراه قريباً من الخور الذي عرف حركة القوارب وحياة البحارة..

فالمكان يذكرنا بالبيئة التي عاشت فيها أجيال من أهل الساحل، والأصوات تعيد إلى مسامعنا شيئاً من أحاديثهم وأشعارهم.. وحين يجتمع الشباب مع كبار السن في مثل هذه المناسبات، تتاح فرصة ثمينة لأن يسمع الجيل الجديد الفن من أهله، ويتعرف إلى طريقته ومعانيه.

إنني أرى في الآهال درساً إنسانياً قديماً ما زلنا بحاجة إليه: أن نسمع بعضنا جيداً، وأن نعرف قيمة الكلمة حين تقال وقيمة الجواب حين يأتي في موضعه.. فقد حفظ أجدادنا في هذا الفن أشعارهم ومشاعرهم، وحفظوا معه أدباً في الحديث والمشاركة..

وما أجمل أن يبقى هذا الصوت حياً في مجالسنا واحتفالاتنا، وأن يجد أبناؤنا فيه شيئاً يعرفون به أنفسهم، ويشعرون معه بأن ما تركه الأجداد ما زال قريباً من قلوبهم.