الخليج يقترب على سكة المنامة

تفاءل أهل الخليج بتوقيع اتفاقية السكة الحديد في المنامة الأسبوع الماضي، فمنذ سنوات طويلة يتردد الحديث عن قطار يربط دول مجلس التعاون ويمتد إلى الجوار. كان المشروع حاضراً في التصورات، بينما بقي المواطن ينتظر أن يراه جزءاً من حياته.

هذا الأسبوع شهدت المنامة ولادة مرحلة جديدة منه، بتوقيع الاتفاقية العامة للربط السككي بين الدول الست.. وهي خطوة تستحق الاهتمام، مع إدراك أن توقيع الاتفاقية يؤسس للتنفيذ، وأن الحكم على النجاح يبدأ بوصول الخدمة إلى الناس.

أهمية الخبر تتجاوز إنشاء وسيلة إضافية للسفر والنقل.. نحن أمام فرصة لتغيير طريقة عمل الاقتصاد الخليجي..

فالسوق المشتركة تحتاج إلى سلاسل إمداد مرنة، وإلى كلفة انتقال تسمح للمؤسسات بالتوسع خارج حدودها الوطنية.. وكل تأخير عند منفذ، له كلفة زائدة في الشحن، يتحملها المنتج والمستهلك، وتقل الاستفادة من القرب الجغرافي.

خذوا مثالاً مصنع في السعودية يريد بيع منتجاته في الكويت أو عُمان.. إذا وجد نقلاً منتظماً غير معوق، وبمواعيد موثوقة وأسعار مناسبة، استطاع تنظيم إنتاجه وتقليل حاجته إلى تخزين احتياطي كبير..

وصاحب المشروع الصغير في البحرين قد يجد أسواقاً أوسع لبضاعته.. هذه مكاسب تتوقف على كفاءة التشغيل، لكنها تشرح كيف يتحول الربط إلى زيادة في الإنتاج وفرص العمل.

ولعل أهم ما يقدمه المشروع للمستثمر هو القدرة على التخطيط لسوق خليجية مترابطة، بدلاً من حساب ست رحلات منفصلة، لكل منها إجراءاتها وكلفتها ومخاطر التأخير التي تحد من التوسع..

والأثر يمتد إلى الموانئ. فالميناء الذي تصل إليه البضائع يستطيع خدمة مناطق أبعد عندما يرتبط بالسكك والمخازن والطرق.. هنا تصبح الاستثمارات الخليجية أكثر قدرة على التكامل..

وقد يتاح توزيع بعض الشحنات بين منافذ مختلفة عند تعطل أحد المسارات، فتزداد مرونة الإمداد.. وهذا جانب من الأمن الاقتصادي الذي تحتاج إليه المنطقة في ظروف الاضطراب.

أما حركة الناس فلها حساب اقتصادي واجتماعي آخر. سهولة السفر قد توسع السياحة بين دول المجلس، وتفيد الفنادق والمطاعم والمتاجر، وتتيح للأسر خيارات تناسب ميزانياتها..

وقد تسهل حضور مؤتمر، أو زيارة معرض، أو متابعة عمل في دولة مجاورة.. والقرب الذي تصنعه الخدمة المنتظمة يمنح العلاقات الخليجية مضموناً يومياً يشعر به المواطن، بعيداً عن البيانات الرسمية.

وتنشأ حول المشروع أعمال تحتاج إلى مهارات متنوعة، من الهندسة والصيانة إلى إدارة المحطات والخدمات الرقمية. المطلوب أن تستعد مؤسسات التعليم والتدريب لهذه الفرص مبكراً، وأن يحصل الشباب الخليجي على تأهيل عملي.

شراء القطارات ممكن، أما بناء الخبرة التي تديرها وتحافظ على سلامتها فيحتاج إلى وقت وسياسة واضحة، لكن الفائدة الاقتصادية ليست نتيجة تلقائية لمد القضبان.

إذا طال الانتظار عند الحدود، أو ارتفعت أسعار التذاكر والشحن، أو ابتعدت المحطات عن مراكز النشاط دون وسائل ربط مناسبة، تراجعت الجدوى.. وقد يصل القطار سريعاً إلى الحدود ثم تستهلك الإجراءات ما وفره من وقت.. لذلك فإن توحيد الأنظمة وتبسيط العبور وتبادل البيانات أجزاء أساسية من المشروع.

ومن الضروري أيضاً أن تكون حسابات الطلب والتكلفة واقعية، وأن تتضح مسؤوليات التنفيذ والتمويل، وتعلن مراحل الإنجاز.. فالمشروعات الكبرى تحتاج إلى متابعة تسمح بمعرفة مواضع التأخير ومعالجتها..

والمواطن الذي سمع عن القطار سنوات يستحق معلومات محددة عن التقدم، لا أن يبقى أسير المواعيد المتحركة.

ما جرى في المنامة يستحق الترحيب لأنه يدفع فكرة قديمة خطوة عملية إلى الأمام.. والتحدي أن تستمر الإرادة نفسها بعد انتهاء مراسم التوقيع.

لقد أنشأت دول الخليج بنى أساسية واسعة داخل حدودها، وحان وقت تعظيم فائدتها بالربط بينها.. في ذلك فرصة لتوسيع الاقتصاد وتنويع دخله، وتقوية المصالح المشتركة التي تمنح التعاون قدرة أكبر على الاستمرار.