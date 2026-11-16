من قتل الطبقة الوسطى؟

لم تُقتل برصاصة، ولم تسقط في حرب. تآكلت بصمتٍ في اقتصادات عديدة، بينما كانت البورصات تحتفل بالأرقام القياسية، ومؤشرات النمو تعلن انتصارات جديدة.

كانت الطبقة الوسطى رمزاً للاستقرار: منزل، ومدخرات، وتعليم جيد، ومستقبل أفضل للأبناء. لكن في مدن عالمية كثيرة، أصبحت هذه الطموحات أكثر صعوبة. فمن القاتل؟

ليس التضخم وحده، ولا الضرائب، ولا ارتفاع العقارات. المشكلة تبدأ حين تنمو الثروة أسرع من دخول العاملين، وتتسع المسافة بين العمل وامتلاك الأصول.

في الولايات المتحدة وبريطانيا، تواجه أجيال شابة تحديات متزايدة في تملّك السكن، رغم قوة الاقتصادين. وهنا يبرز السؤال الأهم: كيف يتحول النمو الاقتصادي إلى ازدهار يشعر به الإنسان؟

الإمارات.. اقتصاد يصنع الفرص

تقدم الإمارات إجابة ملهمة، تقوم على بناء الفرص بدلاً من الاكتفاء بتوزيع الثروة. فالتنويع الاقتصادي، من التجارة والطيران إلى الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، فتح آفاقاً للعمل والاستثمار.

وأسهمت سهولة تأسيس الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة في تعزيز ريادة الأعمال، بينما دعمت برامج الإسكان للمواطنين الاستقرار الأسري.

وجاءت مبادرات مثل «نافس»، إلى جانب الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وقدرتها على التقدم.

وفي سنغافورة، تقدم سياسات الإسكان تجربة أخرى في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي. والدرس أن الطبقة الوسطى تزدهر حين تتسع أمامها فرص العمل والتملك والنمو.

الثروة الحقيقية

لا تُقاس قوة الاقتصاد بما تنتجه أسواق المال وحدها، بل بقدرته على تحويل النمو إلى فرص، والطموح إلى إنجاز، والعمل إلى مستقبل أفضل. فالاقتصاد الناجح ليس الذي يصنع مزيداً من الأثرياء فحسب... بل الذي يجعل الازدهار فرصة متاحة لأعداد أكبر من الناس.