في حوار مع صديق، قلت له إن الحديث معه يحفزني ويجعلني بقية اليوم أبحث عن إجابات عن تساؤلات لم تكن أصلاً حاضرة في ذهني ولم تخطر على بالي، وإن النقاش معه يثير لدي تساؤلات عديدة وجديدة، تقودني إلى البحث والقراءة والتقصي لإيجاد إجابات ومحاولة فهم جوانب لم ألتفت ولم انتبه لها سابقاً، كان رده عبارة بسيطة في ظاهرها، عميقة في دلالاتها: «هذا يسمى الفضول المعرفي».

تلك العبارة استوقفتني كثيراً، وجعلتني أتأمل مفهوماً في حقيقته يتجاوز حب الاستطلاع، وجدت نفسي أمام سؤال عميق: لماذا بعض الحوارات تحفز وتوقظ لدينا الرغبة في المعرفة؟ بينما معظمها تنتهي، وينتهي مفعولها بمجرد تبادل الآراء والكلمات؟ ولماذا يكتفي البعض بما يعرفون، في حين آخرون يجدون في كل إجابة سؤالاً جديداً؟

الفضول المعرفي، دافع إنساني للبحث والفهم والاستكشاف، كما أنه رغبة متجددة لتجاوز حدود المعرفة القائمة، فالفضول المعرفي ليس مجرد تجميع واهتمام بالمعلومات، بل هو حالة عقلية تجعل الإنسان وتدفعه إلى طرح التساؤلات والتفكير والتحليل والبحث عن التفسيرات للظواهر والعلاقة بينها.

الإنسان الفضولي معرفياً لا يكتفي بمعرفة ماذا حدث؟ بل يسعى لمعرفة وفهم لماذا حدث؟ وكيف حدث؟ وماهي أسبابه؟ وما النتائج التي قد تترتب عليه؟

علينا أن نعي وندرك، أن المعرفة لا تنمو بتراكم وكثرة المعلومات وحدها، بل لا بد من التفاعل معها، ومعرفة دلالاتها وتفسيرها وتحليلها وتقييمها، قد نجد شخصاً يمتلك كماً كبيراً من المعلومات، لكن لا توجد لديه الرغبة في تجاوزها، في المقابل نجد شخصاً آخر يمتلك معلومات أقل، إلا أن فضوله المعرفي يدفعه باستمرار إلى البحث والتعلم واكتشاف كل جديد.

هنا تتضح لنا أهمية وقيمة الحوار الجيد المفيد بصفته أحد أهم العوامل والمحركات للفضول المعرفي، فالحوار الحقيقي ليس استعراضاً لكمية المعلومات التي نعرفها، ولا محاولة لإثبات صحة آرائنا ووجهات نظرنا، بل هو يقوم على تبادل الأفكار والانفتاح على زوايا ووجهات نظر مختلفة، فقد يطرح علينا فكرة أو سؤالاً يجعلنا نعيد النظر في قناعات خاطئة استقرت منذ سنوات في أذهاننا.

في حياتنا اليومية، نجد أن بعض الحوارات تنتهي بانتهاء اللقاء، بينما تبقى بعض الحوارات حاضرة معنا، مستمرة ومتفاعلة مع عقولنا، تطرح أفكاراً وتفسر وتقيم وتحلل وتبحث في سجلاتنا القديمة وقناعاتنا الراسخة وتزودنا بأفكار وتساؤلات جديدة، وهنا تكون فائدة وقيمة الحوارات، ليس لأنها منحتنا إجابات، بل لأنها كشفت لنا ما لم نكن ندركه، وجعلتنا ننظر لأمر ما أو قضية مألوفة من زاوية مختلفة.

كما أنه من الطبيعي «في اعتقادي»، أن تزداد أهمية الفضول المعرفي في عصر الذكاء الاصطناعي الذي توفر وتتدفق فيه المعلومات بكثرة وكثافة، حيث أصبح الوصول إلى أي معلومة سهلاً، والبحث عن أي إجابة لا يتطلب إلا ضغطة زر، لكن هذا لا يعني بالضرورة استيعاباً وفهماً أعمق، بل بالعكس ربما كثرة المعلومات تخلق شعوراً زائفاً بالمعرفة، كأن يشعر شخص ويعتقد أن مجرد اطلاع سريع على قضية ما يعني إحاطته بكل أبعادها وأسبابها، هنا يصبح الفضول المعرفي أداة لمقاومة السطحية والوقاية منها.

كما أننا لا نعني ولا نقصد بالفضول المعرفي أن نعيش في شك دائم، ولا نرفض كل معرفة ثابتة ومستقرة، وعلينا أن ندرك أنه لابد من وجود استعداد لمراجعة أفكارنا وقناعاتنا، وفي حال ثبت خطؤها نغيرها ولا نكابر، كما أن اعترافنا بحدود معرفتنا لا يعني ضعفاً في قدراتنا أو فكرنا، بل هو تعبير ودليل على الوعي والنضج والتواضع.

وبالعودة إلى الحوار مع صديقي «المحفز»، أدرك أن قيمة الحوار معه ليس في العبارة التي قالها، وإنما في التساؤلات التي خلقها ذلك الحوار بعد انتهائه، حيث قادني تعليق بسيط ورد منه «عبارة من كلمتين»، إلى البحث في مفهوم كامل، ثم تفكرت وتأملت في العلاقة بين الحوار والمعرفة والتفكير.

لذا أرى أننا مع الفضول المعرفي ستبقى عقولنا مفتوحة ومستعدة لاستيعاب وتقبل ما لا نعرفه، وندرك أن أهمية وقيمة وفائدة الحوارات ليست في إيجاد الإجابات بل في تحفيزها لعقولنا لطرح تساؤلات جديدة، فالمعرفة توسع المدارك، لكن الفضول المعرفي يدفع الإنسان نحو استمرار واستدامة توسيع مداركه.