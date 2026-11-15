عصافير يضربها الجمهوريون بحجر واحد

من الواضح أن العالم سيكون على موعد مع الكثير من المعارك السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية من هنا إلى يناير 2029، أي إلى أن يغادر الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض في نهاية فترته الثانية والأخيرة. نرى بوادر شيء من هذا في التصريحات المتبادلة بين الجمهوريين الذين فقدوا الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وبين الديمقراطيين الذين حلوا في مكانهم بأغلبية مريحة.

جاء التصريح الأول لافتاً، وكان في صورة بوست نشره البيت الأبيض على منصة «إكس»، وكان عبارة عن تصريح موجه من الرئيس ترامب إلى الأمريكيين يقول فيه: «ترامب لا يزال رئيسكم»!

كانت العبارة غريبة وعجيبة، وكان الأعجب والأغرب أن ينشرها البيت الأبيض على منصة «إكس»، وكان من الطبيعي أن تنتشر من بعدها على نطاق واسع، وقد جاءت بالطبع بعد ساعات من الإعلان عن فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وخسارة الجمهوريين هذه الأغلبية في المقابل، فكأن البيت الأبيض قد أراد أن يقول وسط الكثير من الهرج والمرج الذي صاحب فوز الديمقراطيين، أن أغلبية كالتي حققوها لن تكون مجدية كثيراً مع رئيس مثل ترامب.

وهذا المعنى صحيح إلى حد ما لا لشيء، إلا لأن الرئيس ترامب استبق نتيجة سباق الكونغرس فقال ما معناه إنه سيعمل وفق صلاحيات تنفيذية إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية. في مرحلة لاحقة سمع ترامب عن محاولات لدى الديمقراطيين في اتجاه عزله من منصبه، ورغم أن خطوة كهذه تظل صعبة جداً وتكاد تكون مستحيلة في حالته، إلا أنه لم يشأ أن يلتزم الصمت فسارع بتوجيه تحذير حاد ومباشر إليهم وقال ما معناه، إنه سوف يدمرهم إذا شرعوا في العمل على ما يرددونه بهذا الشأن.

وفي مرحلة أخرى من سلسلة المعارك التي لن تنتهي بين الفريقين، تقدم الديمقراطيون بطلب رسمي إلى الكونغرس لعزل بيت هيغسيث وزير الحرب الأمريكي، وقالوا فيما قالوه إنه «أغرى» الرئيس بالحرب على إيران، وإنه لم يقدم له طريقة للخروج منها، متناسياً أن الدخول في أي حرب ليس هناك ما هو أسهل منه، وأن الصعب كل الصعب هو الخروج منها.

ورغم أن ترامب يعرف هذا عن وزير الحرب، أو يعرفه بينه وبين نفسه على الأقل، إلا أنه لم يتردد في الدفاع عن وزير حربه، قائلاً إنه سيدافع عنه حتى النهاية، والقصد طبعاً أنه سيستخدم حق الفيتو الذي يملكه كرئيس تجاه أي قرار للكونغرس لا يعجبه.

والغريب أن هناك بدايات بين الجمهوريين نفهم منها وجود رغبة جمهورية شبيهة بالرغبة الديمقراطية تجاه وزير الحرب، وقد جاءت هذه البدايات عندما قرأنا أن توماس ماسي، عضو مجلس النواب الجمهوري، تقدم بطلب لعزل الوزير.. فكأن الجمهوريين يزايدون على الديمقراطيين في هذا الموضوع.. وقد جرى التصويت بالفعل على عزل الوزير، لولا أنه نجا لأن الذين صوتوا معه من الجمهوريين كانوا 211 نائباً في مقابل 204 من الديمقراطيين صوتوا ضده.

ومن الطلب الذي تقدم به توماس ماسي، والذي تلتقي فيه الرغبة الجمهورية مع الرغبة الديمقراطية في عزل هيغسيث، نجد أنفسنا أمام شيء عجيب وغير مفهوم، اللهم إذا كان ذلك مقصوداً من جانب الجمهوريين في إطار سعيهم إلى البحث عن «كبش» فداء للخسارة التي أصابتهم في سباق الكونغرس.

الجمهوريون يمكن أن يفكروا بالطريقة الآتية: إذا كنا قد مُنينا بهذه الخسارة، فلا بد من مسؤول عنها أمام الناخب الأمريكي تحسباً لسباق الرئاسة المقبل، وبما أننا لا نستطيع أن نجعل من الرئيس «كبش» فداء، فليكن وزير الحرب هو هذا «الكبش»، وبذلك نكون قد ضربنا عدة عصافير بحجر واحد، منها أننا نقطع الطريق على الديمقراطيين فيكون الأمر بيدنا لا بيدهم، ومنها أننا نكون قد أرضينا الناخب بعض الشيء، ومنها أننا نكون قد أبعدنا الخطر الديمقراطي عن طريق الرئيس.

القصة سوف تكون فيها تفاصيل كثيرة، وأمامنا عامان من الشد والجذب بين الفريقين، ومع رئيس مثل ترامب سوف تتضاعف المعارك وتشتد، خصوصاً وأن الديمقراطيين لا يُخفون نواياهم فيما يريدون الذهاب إليه.