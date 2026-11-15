انهزم نتانياهو لكنه مستمر بالسباق

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رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لم يخسر الانتخابات النيابية الأخيرة في إسرائيل فقط، لكنه خسر أيضاً في صناديق الاقتراع بالانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، والتي جرت في 3 نوفمبر الماضي، وبالتالي فالخسارة مضاعفة، وليس مستبعداً أن «يبيعه»، ويضحّي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا شعر فعلاً أنه صار عبئاً على البيت الأبيض، وعلى ما تبقى من شعبية لترامب ولحزبه الجمهوري.

ربما تكون الضربة الكبرى الحقيقية لنتانياهو ليست فقط هزيمة معسكره في الانتخابات الإسرائيلية، ولكن الضربة التي تلقاها هو شخصياً وائتلافه الحاكم كانت في الولايات المتحدة الأمريكية.

اعتاد نتانياهو التفاخر بأن شعبيته في أمريكا أعلى من شعبيته في إسرائيل، وأنه قادر على تسيير السياسة الأمريكية كيفما يريد، بل إنه دخل الكونغرس الأمريكي، وخاطبه في 3 مارس عام 2015، رغم معارضة الرئيس الأمريكي أوباما، وتمكن من جعل السياسة الخارجية الأمريكية في مرات كثيرة وكأنها إدارة داخلية في حزب الليكود لدرجة أن بعض المحللين كانوا يسخرون قائلين: «كنا نظن أن أمريكا هي من تدير وتوجه إسرائيل لكن في مرات كثيرة نكتشف العكس!».

نتانياهو تمكن أيضاً من إقناع ترامب في ولايته الأولى بأن يعترف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، وينقل إليها السفارة الأمريكية من تل أبيب، وأقنع جو بايدن بتقديم كل أنواع الدعم الاقتصادي والعسكري الدبلوماسي لإسرائيل ، لكن التأثير الأكبر لنتانياهو على ترامب كان حينما أقنعه يوم 11 فبراير الماضي بشأن عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وهو ما حقق خدمة مهمة جداً لإسرائيل، لأنه قضي على جانب كبير من القدرات العسكرية والاقتصادية لإيران، لكن في المقابل الحرب رفعت أسعار النفط والغاز وسائر أنواع الوقود، وعطلت بعض سلاسل الإمدادات، ورغم أن شركات النفط والغاز الأمريكية حققت مكاسب ضخمة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكن المواطن الأمريكي كان أحد الخاسرين الكبار، لأن أسعار الوقود ارتفعت هناك بنسب تراوحت بين 40 إلى 70 %، وجرت معها العديد من أسعار السلع والخدمات.

هذا العامل كان أحد أهم الأوراق في أيدي مرشحي التيار التقدمي الجديد داخل الحزب الديمقراطي، الذين أقنعوا العديد من الناخبين الأمريكيين بأن سبب مشاكلهم الاقتصادية والمعيشية هو انحياز إدارة ترامب إلى المصالح الشخصية والحزبية لنتانياهو، وهكذا جاء التصويت العقابي في دوائر كثيرة، فخسر الحزب الجمهوري كلا المجلسين: الشيوخ والنواب، بعد أن كان يسيطر عليهما تماماً.

‏ترامب داعم كبير لإسرائيل، وقد انحاز إلى نتانياهو بصورة فجة قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهدد بأنه لن يعمل مع أي شخص سواه، ورغم ذلك وحينما شعر أن نتانياهو صار حصاناً خاسراً استدار بصورة عنيفة، وقال إنه سيوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقبل أيام قليلة قال، إن بعض الأمريكيين يكرهون إسرائيل، ثم فاجأ الكثيرين وقال، إن إسرائيل دولة غنية، وعليها أن تدفع ليس فقط ثمن الأسلحة والمعدات المستخدمة في الحرب ضد إيران بل نظير حماية أمريكا لها، لأنه لولا الحماية الأمريكية ما استمرت إسرائيل في الوجود حسبما قال ترامب نصاً.

السؤال هو: بعد تكليف إيزنكوت بتشكيل الحكومة، وبعد بداية التحول الأمريكي الشكلي من إسرائيل.. هل انتهى نتانياهو تماماً، وخرج من المشهد السياسي؟

الإجابة هي أنه ربما يعيش أسوأ أيامه الآن، ورغم ذلك فإن كل المفاجآت واردة، فهذا السياسي الداهية، الذي يقود إسرائيل منذ عام 1996 تقريباً، باستثناء فترات قليلة، وصار أطول رؤساء وزراء إسرائيل حكماً قد يتمكن من الإفلات من العديد من الأزمات التي أعتقد كثيرون أنها نهايته المحتومة. هناك احتمال أن يفشل إيزنكوت في تشكيل حكومة، تعتمد على أصوات العرب أو الحريديم، وبالتالي سيعود نتانياهو لمحاولة تشكيل الحكومة، وقد يتمكن من إغراء بعض شركاء المعارضة للانضمام إليه.

وهناك احتمال أن يستجيب ترامب لإلحاح نتانياهو بمعاودة ضرب إيران، وبالتالي تختلط كل الأوراق، ما يعطي نتانياهو فرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وهناك احتمال أخير أن يقنعه الرئيس هيرتزوج باعتزال العمل السياسي مقابل إصدار عفو عام عن التهم الموجهة له، ويتم إغراؤه بأن يصبح رئيساً لإسرائيل عام 2028، عموماً كل الاحتمالات واردة.