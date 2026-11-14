مدينة الأفعال لا تكتفي

ثمة مدن تحتفي بما أنجزته، ومدن تنشغل بما ينبغي أن تنجزه. أما دبي، فيبدو أنها اختارت ألا تكتفي بما وصلت إليه، وكأن الإنجاز فيها ليس محطة وصول، بل نقطة انطلاق نحو ما هو أبعد. فمن يتأمل مسيرتها يلحظ أن الحركة أصبحت جزءاً من فلسفتها، وأن الطموح لا يتوقف عند حدود ما تحقق، بل يتجدد كلما اقتربت المدينة من هدف جديد.

لكن خلف هذه الحركة المتسارعة يبرز سؤال يستحق التأمل: ما الذي تحتاج إليه دبي في المرحلة المقبلة لتواصل تقدمها وتحافظ على مكانتها في عالم تتغير فيه قواعد المنافسة؟

لقد أثبتت دبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، والجغرافيا إلى ميزة اقتصادية، والطموح إلى مشروعات ومؤسسات ومراكز عالمية. غير أن المحافظة على النجاح تختلف عن تحقيقه للمرة الأولى. فالمكانة التي بنتها خلال العقود الماضية تضعها أمام استحقاق جديد، يتمثل في تجديد أسباب النجاح ومواكبة عالم لا يتوقف عن تغيير قواعده.

يشهد الاقتصاد العالمي تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتغيّر مراكز التجارة والاستثمار.

وفي ظل هذه المتغيرات، لن يقتصر التحدي أمام دبي على المحافظة على جاذبيتها للشركات ورؤوس الأموال، بل سيمتد إلى تعزيز قدرتها على إنتاج المعرفة واحتضان الابتكار وتطوير شركات وحلول مستقبلية تعزز حضورها العالمي وترسخ مكانتها في قيادة التحولات الاقتصادية والتقنية.

فالمنافسة القادمة لن تكون فقط على امتلاك الموارد، بل على القدرة على توظيفها وتحويلها إلى قيمة مضافة، واستباق المتغيرات وصناعة الفرص قبل أن تفرض التحولات واقعاً جديداً.

ويبقى الإنسان محور هذه المعادلة، فمهما بلغت المدن من تطور في بنيتها التحتية وتقنياتها، فإن قدرتها على جذب العقول والكفاءات والاحتفاظ بها ستظل من أهم مقاييس نجاحها. ودبي، بما تحتضنه من تنوع ثقافي ومهني، مطالبة بمواصلة بناء بيئة تمنح المواهب فرص النمو والإبداع، بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيل الأجيال القادمة لاقتصاد تتغير فيه طبيعة الوظائف وتتجدد فيه المهارات.

وفي المقابل، يفرض النمو المتواصل تحديات تتعلق بجودة الحياة وكلفة المعيشة والسكن والتنقل والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية. فالمدينة الأكثر تنافسية ليست بالضرورة الأكثر ازدحاماً بالمشروعات، بل الأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واحتياجات الإنسان وجودة حياته.

وعلى مستوى آخر، لم تعد التحديات المستقبلية اقتصادية أو تقنية فحسب، بل تتداخل معها تحولات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد ومخاطر سيبرانية وتغيرات في موازين القوة العالمية.

وبحكم موقع دبي ودورها كمركز عالمي للتجارة والخدمات والربط بين الأسواق، فإن المحافظة على مكانتها تتطلب تعزيز قدرتها على استباق المخاطر وتنويع الشراكات وتطوير البدائل وضمان استمرارية الأعمال والخدمات في مختلف الظروف. فالقوة الحقيقية لا تكمن في سرعة الاستجابة للأزمات فقط، بل في القدرة على قراءة المتغيرات والاستعداد لها قبل وقوعها.

وتبرز المنظومة المؤسسية في دبي باعتبارها أحد أهم مرتكزات قدرتها على مواصلة التقدم.

فقد استطاعت العديد من دوائرها الحكومية تطوير نماذج متقدمة في الإدارة والتخطيط والحوكمة وقياس الأداء والابتكار المؤسسي، لتقدم خبرات وممارسات لا تقتصر الاستفادة منها على القطاع الحكومي، بل تمتد إلى الشركات الخاصة التي يمكنها الاستلهام منها في تطوير أعمالها ورفع كفاءتها.

فالمؤسسة الحكومية اليوم ليست مجرد جهة تقدم الخدمات، بل يمكن أن تكون مصدراً للمعرفة والخبرة الإدارية، وشريكاً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وهذا التكامل وتبادل الخبرات بين القطاعين يمثلان أحد مقومات بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.

إن مستقبل دبي لن يتحدد فقط بما ستضيفه إلى سجل إنجازاتها، بل بقدرتها على مواصلة تجديد طموحها، وصناعة فرص لم تكن متاحة من قبل، والحفاظ على التوازن بين تطلعات المدينة واحتياجات الإنسان.

فالأفعال التي صنعت مكانة دبي بالأمس هي ذاتها التي ينبغي أن تقود مسيرتها غداً، لأن المدن العظيمة لا تقف عند حدود ما أنجزته، بل تواصل التقدم، وتجعل من كل إنجاز بداية لمرحلة جديدة من الطموح.