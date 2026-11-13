لقاء أبوظبي

اللقاء المطول الذي انعقد في أبوظبي مؤخراً بين الجانبين الأوكراني والروسي برعاية ووساطة إماراتية – أمريكية حرّك الجمود الدبلوماسي وذلل الكثير من صعوبات الحوار بين موسكو وكييف.

هذا اللقاء الذي انعقد في جلسته الأولى بحضور مؤثر ومهم لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وكل من ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس ترامب، أدى إلى الآتي:

1. الاتفاق على أكبر عملية تبادل للأسرى بين الطرفين المتحاربين.

2. تفهم كل طرف لمخاوف ومطالب الطرف الآخر.

3. سفر ويتكوف وكوشنر إلى موسكو للقاء عاجل مع الرئيس بوتين لعرض تصورات إيجابية من أجل إيجاد صيغة حوار دبلوماسي للتوصل إلى مسودة لوقف نزيف الدم بين موسكو وكييف.

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في كلمته خلال افتتاح هذا الحوار: «نحن نريد وساطة بين الأطراف من أجل دعم الحوار والحل الدبلوماسي لتسوية الصراع».

هكذا ترى الإمارات أن أفضل أسلوب هو الحوار الدبلوماسي لحل الصراعات بطريقة سلمية من أجل تجنب مخاطر وتكاليف الحرب المدمرة سواء في العالم أو في صراعات المنطقة.

دولة الإمارات تستخدم كل جهودها الحثيثة وعلاقاتها الإيجابية الموثوقة من كافة الأطراف من أجل نزع التوترات والتوصل إلى صيغ تهدئة للصراعات المسلحة لدول وشعوب العالم.

اختارت الإمارات السلم والدبلوماسية، والحوار والتسامح، ونبذ العنصرية والطائفية والمذهبية، وتجنب تأجيج الصراعات.

هذا الدور هو الذي يجعلها دائماً نموذجاً فريداً في العلاقات الدولية والإقليمية.