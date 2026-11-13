نظرية الـ 80 % لنجاح الدول

لماذا تنجح دولة وتفشل أخرى؟ ولماذا تتقدم دول صغيرة محدودة الموارد، بينما تتعثر دول تمتلك الثروات والأرض والتاريخ والإمكانات؟

ربما تكون الإجابة أبسط مما نعتقد: إنها مسألة أرقام ونِسَب.

لنفترض أن لدينا دولة استطاعت أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب بنسبة 80%. الوزير المناسب في وزارته، والطبيب الكفؤ في مستشفاه، والمعلم المتميز في مدرسته، والمهندس في تخصصه، والمدير القادر على الإدارة، والموظف الذي يمتلك المهارة التي يحتاج إليها موقعه.

وفي المقابل، لدينا دولة أخرى لا تتجاوز فيها هذه النسبة 30%، بينما توزع بقية المناصب والوظائف وفق اعتبارات أخرى لا علاقة لها بالكفاءة والتخصص والقدرة.

أي الدولتين ستنجح؟

الجواب يبدو بديهياً.

يمكن أن نسمي هذه الفكرة «نظرية الـ80%». وهي ليست رقماً علمياً ثابتاً بقدر ما هي طريقة لفهم نجاح الدول: كلما ارتفعت نسبة الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، ارتفعت قدرة الدولة على النجاح.

لكن اختيار الإنسان المناسب وحده لا يكفي.

هناك عنصر آخر لا يقل أهمية: ماذا تفعل الدولة بهذه الكفاءة بعد اختيارها؟

قد تمتلك أفضل طبيب أو مهندس أو عالم أو مدير، ثم تضعه داخل منظومة بيروقراطية تقتل المبادرة، ولا تكافئ المتميز، ولا تحاسب المقصر، فيتحول مع الوقت إلى موظف يؤدي الحد الأدنى المطلوب منه.

لذلك تصبح المعادلة أكثر وضوحاً:

الكفاءة × المكان المناسب × الحافز × المحاسبة = قوة الدولة.

الحوافز هنا ليست مالية فقط. الإنسان يحتاج إلى التقدير، وإلى الشعور بأن جهده سيصنع فارقاً، وأن الإبداع سيكافأ، وأن النجاح سيفتح أمامه أبواباً جديدة. وفي المقابل، يجب أن يعرف أن التقصير له ثمن، وأن الموقع الوظيفي ليس ملكية دائمة، وإنما مسؤولية مرتبطة بالإنجاز.

عندما تطبق هذه المعايير على ملايين الأشخاص، تبدأ النتيجة في الظهور على مستوى الدولة.

إذا كان لديك مليون موظف، واستطعت أن تجعل 800 ألف منهم يعملون في المواقع المناسبة لقدراتهم، ضمن منظومة تقيس الأداء وتكافئ النجاح وتحاسب على الفشل، فأنت أمام قوة بشرية هائلة تعمل يومياً في اتجاه واحد.

وهنا نفهم لماذا لا تكفي الثروات الطبيعية لصناعة الدول الناجحة.

النفط والغاز والمعادن والموقع الجغرافي كلها أدوات، لكنها تحتاج إلى الإنسان الذي يعرف كيف يديرها. وقد تمتلك دولة ثروات هائلة لكنها تهدرها بسوء الإدارة، بينما تستطيع دولة محدودة الموارد أن تصنع اقتصاداً عالمياً لأنها استثمرت في الإنسان واختارت الكفاءات وأحسنت توزيعها.

وأعتقد أن أهم وظيفة للقيادة الناجحة ليست أن تعرف كل شيء، فهذا مستحيل، وإنما أن تعرف من يعرف، ثم تضعه في المكان الصحيح، وتمنحه الصلاحيات، وتحدد له الهدف، وتقيس النتيجة.

لذلك ربما لا نحتاج إلى البحث عن سر غامض خلف نجاح الدول.

خذ أي دولة، وانظر إلى مؤسساتها، واسأل سؤالاً واحداً: كم تبلغ نسبة الأشخاص المناسبين الموجودين فعلاً في الأماكن المناسبة؟

قد تجد في الإجابة جزءاً كبيراً من سر نجاحها أو فشلها.

فنجاح الدول في النهاية ليس معجزة.

إنه تراكم للكفاءة... وحين ترتفع نسبة الكفاءة، ترتفع معها الدولة.