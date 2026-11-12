فكر الإمارات.. كيف تصبح الريادة ثقافة عمل؟

ماذا لو أصبحت أعظم ميزة تنافسية للدول ليست فيما تمتلكه من ثروات أو ما تحققه من إنجازات، بل فيما تستطيع أن تتخيله قبل الآخرين، وأن تحوّله إلى واقع قبل أن يصبح ضرورة؟

في عالم تتراجع فيه صلاحية النماذج القديمة بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد المستقبل مجرد أفق زمني تنتظره الحكومات، بل أصبح ميداناً تتنافس فيه العقول، وتُختبر فيه الرؤى، وتُقاس به قدرة الدول على البقاء والتقدم.

ومن هذه الفكرة تحديداً تستمد القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات معناها الاستثنائي؛ فهي ليست لقاءً لتبادل التجارب الحكومية فحسب، وإنما محاولة لإعادة صياغة السؤال الأكبر: كيف ينبغي أن تكون الحكومة التي تستحق المستقبل؟

ففي عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية، وتتداخل فيه الأزمات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية، لم تعد النماذج التقليدية للإدارة الحكومية قادرة بمفردها على تقديم إجابات كافية.

لقد أصبح السؤال الجوهري ليس كيف تدير الحكومة مؤسساتها بكفاءة، بل كيف تعيد ابتكار هذه المؤسسات لتكون قادرة على التكيف والتعلم والتنبؤ، وكيف تنتقل من الاستجابة للأحداث إلى المشاركة في تشكيلها.

وهنا تبرز التجربة الإماراتية بوصفها تجربة تتجاوز مفهوم التحديث الإداري إلى بناء فلسفة جديدة للحكم. فاستشراف المستقبل، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الحكومية، والاستثمار في الإنسان، ليست مسارات منفصلة، بل مكونات لمشروع متكامل يعيد تعريف وظيفة الحكومة باعتبارها شريكاً في صناعة الفرص، لا مجرد جهة تقدم الخدمات أو تفرض التنظيمات.

ولعل القيمة الأعمق للقمة تكمن في أنها تنقل الحوار من حدود الجغرافيا الوطنية إلى فضاء المسؤولية الإنسانية المشتركة. فالتحديات التي تواجه العالم لا تعترف بالحدود السياسية؛ والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والتحولات الديموغرافية، ومستقبل العمل، وحوكمة التكنولوجيا، كلها قضايا تتطلب تعاوناً يتجاوز الحسابات الوطنية الضيقة. ومن ثم، فإن تبادل الخبرات بين الحكومات لم يعد ترفاً دبلوماسياً، بل ضرورة استراتيجية.

غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إنتاج الأفكار المبتكرة، وإنما في تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، ومؤسسات قادرة على قياس أثرها، وتشريعات توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع. فالمستقبل لا تصنعه المؤتمرات وحدها، بل تصنعه القرارات التي تتخذ بعد انتهائها.

إن الإمارات، باستضافتها هذه المنصة العالمية، لا تقدم مكاناً للحوار فحسب، وإنما تطرح تصوراً لدور الدولة في القرن الحادي والعشرين: دولة لا تنتظر المستقبل حتى يفاجئها، بل تستعد له وتصنع شروطه. وتلك، في جوهرها، هي الرسالة الأهم للقمة: أن المستقبل ليس زمناً قادماً ننتظره، بل مسؤولية حاضرة نتحملها اليوم.