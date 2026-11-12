طيب المنازل

أيام زمان، كان أهلنا، على بساطة حياتهم وضآلة مقتنياتهم وخلوّ بيوتهم من تفاصيل الرفاهية التي نعرفها اليوم، إذا أقبل عليهم الشتاء قالوا:

«أهلاً وسهلاً بالشتاء، أهلاً بطيب المنازل»، حيث يلتئم الشمل، وتجتمع العائلة حول مواقد الجمر، وتفوح رائحة الحكايات وفناجين شاي الزعتر والزنجبيل، وتمتد الحكايات حتى يغلب النعاس الصغار، فينامون قريباً من أصوات الآباء ودفء الأمهات والجدات.. كانت الطمأنينة تنبع من الشعور بأن الجميع معاً.

كان الشتاء قاسياً؛ لأن كثيراً من البيوت لم يكن سوى خيام بسيطة، تدفئها مواقد الفحم من الداخل، بينما الريح الباردة في الخارج تعصف طوال الوقت.

وفي تلك الشتاءات البعيدة يستمر هطول المطر أياماً، فيتسلل الماء عبر الأسقف، وبرغم الأوعية التي تتوزع في أرجاء البيت لالتقاط القطرات، إلا أن البلل يطال كل شيء، فيتقارب النائمون في المساحة التي بقيت جافة، ويصير لوقع الماء في الأوعية أو على رمل الفناء صوت لا يغادر القلب أبداً!

كان أهلنا الذين خبروا قسوة الشتاء ينتظرونه عاماً بعد عام، ويستعدون له بما تيسّر لهم. يعرفون متاعبه، ويحفظون ما ينبغي فعله حين يشتد المطر وتعلو الريح.

يبقون على تلك الحال أياماً، حتى تشرق الشمس، وتستأنف الحياة وقعها المعتاد، ويعود كل شيء، شيئاً فشيئاً، إلى ما كان عليه.

تبدو لنا تلك الحياة وكأنها كانت تمضي بلا تبرّم ولا ضجيج ولا شكاوى، وربما احتفظت ذاكرتنا بحركة الأيدي وهي تعيد ترتيب البيت أكثر مما احتفظت بكلمات التعب؛ فقد كان وراء ذلك كله جهد يومي، وأمهات يسهرن على صغارهن، وآباء يقلقون كلما اشتدت الريح، وأجساد تنتظر دفء الشمس.

لم تكن قلة المقتنيات راحة في ذاتها، ولا كانت الحاجة فضيلة، لكنّ أهلنا الصابرين عرفوا كيف يصنعون مما بين أيديهم أسباباً للألفة والطمأنينة، وكيف يفسحون للرضا مكاناً وسط التعب.

لذلك بقي للشتاء في نفوسهم ذلك الترحيب، وبقي في ذاكرتنا مقروناً بطيب المنازل واجتماع الأهل. والحكايات التي سمعناها مراراً وننتظر سماعها مرة أخرى بالصوت نفسه.

إن ما نفتقده اليوم، وقد صارت بيوتنا أقدر على حمايتنا من البرد والمطر، هو سهولة ذلك الاجتماع؛ أن يكون الجميع هنا، وأن تكفي أمسية شتوية ليجد كلٌّ منا وقتاً للآخر، ويمتد الحديث من دون أن يستعجل أحد الرحيل.