طفلة «تنورين» وأعجوبة زمانها

لقبوها بـ «أعجوبة القرن العشرين» و«نجمة الشرق» و«مطربة القصائد» و«الجامعة العربية الفنية» و«صاحبة أخطر إحساس» و«المطربة المثقفة»، أما اللقب الأول فجاءها من أول رؤساء لبنان «بشارة الخوري»، بسبب طلتها الجذابة، وخفة ظلها وصوتها الصداح، وحضورها القوي في السينما وهي لم تزل طفلة في الخامسة من عمرها، حينما ظهرت مع كمال الشناوي وشكري سرحان وزكي رستم وأمينة رزق ونزهة يونس سنة 1953 في فيلم «قلبي على ولدي» للمخرج بركات.

حيث غنت أغنيتي «وحوي يا وحوي»، و«إصحى يا نايم» الرمضانيتين الخالدتين، وأما اللقب الثاني فلأن إحدى أغنياتها بيع منها مليون نسخة، ثم جاء لقبها الثالث، لأنها أبدعت في غناء الشعر العربي الفصيح، وذلك حينما أدت قصيدة الشاعر الجاهلي امرئ القيس من ألحان الموسيقار الراحل طارق عبدالحكيم، وقصيدة «سمراء رقي للعليل الباكي» للشاعر السعودي يحيى توفيق من ألحان الموسيقار السعودي جميل محمود، وغيرهما من القصائد، ووصفوها بـالجامعة العربية الفنية، لأنها تعاونت مع كبار الملحنين والشعراء العرب.

وغنت مختلف ألوان الغناء العربي وبلهجات عدة، فأحبها المصري والسوري والأردني والخليجي والسوداني والمغاربي، علاوة على مواطنيها اللبنانيين، ثم جاء الموسيقار محمد عبدالوهاب ليطلق عليها لقب «صاحبة أخطر إحساس»، بعد أن استمع إلى صوتها وأدائها.

كما لقبت بالمطربة المثقفة، لأنها تعلمت في مصر أصول الموسيقى والمقامات العربية، والعزف على آلة العود على يد الموسيقار سليم الحلو وهي في السابعة من عمرها، علاوة على تذوقها للشعر العربي، وحرصها على غناء الجيد منه.

الحديث هنا عن الفنانة اللبنانية «هيام يونس»، التي ولدت في 28 يناير 1948، بضيعة تنورين في شمال لبنان، وظهر نبوغها الفني في سن الرابعة حينما غنت - لأول مرة -أغنيتي «سلوا قلبي» و«غني لي شوي شوي» لأم كلثوم أمام أصدقاء والدها في إحدى كازينوهات مصيف عالية.

فأبهرت المستمعين بصوتها وأدائها، مثلما أبهرتهم لاحقاً بتمثيلها حينما ظهرت على الشاشة في الفيلم اللبناني «إلى أين» للمخرج جورج نصر سنة 1957، علماً بأن هذا الفيلم وضع لبنان على الخارطة السينمائية، وحاز إحدى جوائز مهرجان «كان» السينمائي الدولي.

انتقلت هيام مع أسرتها إلى مصر في مطلع خمسينيات القرن العشرين، بهدف الانتشار والشهرة، فكان لها ذلك بمساعدة المنتجة المصرية من أصول لبنانية، آسيا داغر، التي مهدت لها الطريق نحو الشاشة.

وملخص القصة، بحسب أحد حواراتها الصحفية، أن صاحب الكازينو اللبناني، الذي غنت فيه لأول مرة، طلب من والدها أن يسمح لها بالسفر إلى مصر لصقل مواهبها في عاصمة الفن العربي، فقرر والدها أن تنتقل الأسرة كلها إلى القاهرة من أجل ذلك، خصوصاً أن شقيقتها الكبرى نزهة (توفيت 1990) كانت هي الأخرى تغني وتهوى التمثيل.

وعن دراستها أخبرتنا أنها وفقت بين الدراسة والعمل الفني من خلال الاجتهاد والضغط على نفسها، لإكمال كل سنتي دراسة في سنة واحدة للتعويض عن الأوقات التي انشغلت فيها بالفن، كما أخبرتنا أنها كانت أول فنانة لبنانية تقتحم الساحة الخليجية، حيث بدأت برحلة إلى الكويت سنة 1961، وهناك سجلت أغنية وطنية للتلفزيون الكويتي بعنوان «ياكويتنا».

كما سجلت أغنية «يا من يسلم لي على الغالي» من ألحان عبدالحميد السيد، وكلمات بدر الجاسر العياف، علاوة على أغنيتي «حبيبي ساكن الدسمة» و«أغلى الحبايب زعلان».

أما السعودية فقد سافرت إليها في منتصف الستينيات بدعوة من فنانين سعوديين تعرفت عليهم في حفلات المصايف اللبنانية مثل طلال مداح وطارق عبدالحكيم وعبدالله محمد ولطفي زيني، فحدث التعاون الفني، الذي أثمر عن واحدة من أجمل وأشهر أغانيها وهي «تعلق قلبي».

إلى ذلك، غنت هيام، التي تبلغ اليوم 78 عاماً، في سلطنة عمان أغنية «يا عمان، قابوس أحيا الفرحة بالنفوس»، وفي قطر أغنية «على الزمن صار لي عتاب»، وفي الإمارات العديد من الأغاني التراثية، كما كان للأردن دور كبير في بروزها، من خلال الغناء مع المطرب الأردني موسى عبده في أغانٍ مثل: «سافر يا حبيبي وارجع» و«جدلي يا أم الجدايل» و«إيش تنفع دمعات العين».