أمن لبنان المقبل

في وسط زحمة الاهتمامات الكبرى في العالم والمنطقة، يجب ألا تغيب عن اهتماماتنا بعض الملفات ذات الصلة بما يحدث في المنطقة مثل الملف اللبناني.

أهم ما يدور في لبنان الآن قضية أمنية كبرى، هي قضية انتهاء مدة خدمة قوات «اليونيفيل» الأممية التابعة للأمم المتحدة، والعاملة على خطوط التماس بين لبنان وإسرائيل.

نهاية مدة خدمة هذه القوات قريبة للغاية، حيث إنها سوف تنتهي في نهاية العام، أي بعد أسابيع معدودة.

والسؤال المطروح لبنانياً وعربياً ودولياً هو «من سيلعب دور هذه القوات في ظل وجود توتر على الحدود، واحتلال إسرائيلي، وصراع إقليمي خطر في المنطقة، تستخدم فيه إيران وكلاءها في المنطقة؟».

فرنسا تفكر في قوات أوروبية مُدعمة بقوات أفريقية وعربية.

وزير الخارجية الأمريكي روبيو يفكر في قوات أمريكية.

بعض الأصوات اللبنانية تشدد وتطالب بقوات من الجيش الوطني اللبناني.

كل اقتراح من هذه الاقتراحات له ما له، وعليه ما عليه، وله إيجابياته، وله أيضاً عواقبه السلبية.

المدة الزمنية المتبقية قصيرة للغاية، لا تسمح بتشكيل قوات متعددة الجنسيات ذات كفاءة وحيدة في المراقبة، وحفظ السلم والأمن.