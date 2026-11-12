قارئ بالإكراه..!

هل يُقاس نجاح الكتاب بعدد النسخ المباعة، أم بالأثر الذي يتركه في وعي القارئ؟

سؤال تفرضه ممارسات تسويقية باتت تتكرر في معارض الكتب؛ إذ ينصرف بعض المؤلفين الشباب إلى استيقاف الزوار، وعرض إصداراتهم بإلحاح يتجاوز التعريف بالعمل، ليصل إلى محاصرة القارئ وإرباك اختياره، وتستحق هذه الظاهرة وقفة نقدية؛ لأنها تكشف التباساً عميقاً بين القيمة الأدبية والنجاح التجاري، وبين حق الكاتب في تقديم منجزه وحق القارئ في أن يختار ما يقرأ.

وفي كتابه «ما الأدب؟» يتناول جان بول سارتر العلاقة بين الكاتب والقارئ بوصفها ميثاقاً يقوم على الحرية المتبادلة؛ فالعمل الأدبي لا يكتمل ويشتد عوده بمجرد كتابته، وإنما يتحقق عبر قراءة تستدعي مشاركة المتلقي في بناء دلالاته، وبما أن القراءة عند سارتر ليست استقبالاً سلبياً لمعنى جاهز، بل فعلٌ ينهض به وعيٌ حر.

فإن الكتابة تنطوي في جوهرها على نداءٍ إلى حرية الآخر، ومن هذا المنظور، تبدو المفارقة جلية حين يسعى مؤلف إلى تسويق نصه بأساليب تُضيّق مساحة الاختيار، وكأنه يطالب القارئ بالتزامٍ مسبق قبل أن يكتشف العمل، فبينما تبدأ القراءة الحقيقية بالفضول، ينتهي الاقتناء تحت ضغط الإكراه والمجاملة إلى نصٍّ معزولٍ عن التفاعل، يفتقد شرطه الأول في التلقي الحر.

وتكمن الإشكالية الكبرى في اختزال التجربة الإبداعية في مؤشر المبيعات، فانتقال الكتاب من طاولة العرض إلى حقيبة الزائر لا يعني بالضرورة انتقال أفكاره إلى ذهنه؛ إذ قد تتضاعف أرقام التوزيع دون أن يتسع جمهور القراءة الفعلي، وقد يكثر المقتنون في حين يظل الأثر الأدبي معدوماً!

من ناحية أخرى، لا يمكن عزل هذه الظاهرة عن تحولات صناعة النشر المعاصرة، وتقصير العديد من دور النشر في أداء مسؤوليتها الثقافية والتسويقية، فبدلاً من أن تتبنى الدار خططاً احترافية للتعريف بإصداراتها، وتوفير منصات حوارية وتوجيهٍ مهني يرافق الكاتب الشاب في خطواته الأولى، باتت كثير منها تكتفي بدور «المطبعة».

وتلقي بعبء الترويج كاملاً على عاتق المؤلف، تاركةً إياه وحيداً ليواجه الجمهور دون مساندة، وهكذا يجد الكاتب نفسه مضطراً لأداء أدوار المسوّق وصانع المحتوى وسط منافسة شرسة، بَيْد أن هذا التخلي المؤسسي وغياب الدعم لا يمنح الإلحاح مشروعية ثقافية، كما أن صعوبة الوصول إلى الجمهور لا تبرر الاستحواذ على وقت الزائر، أو وضعه في زاويةٍ حرجة تُفقده عفوية الاكتشاف.

والأخطر من ذلك، من زاوية النقد الأدبي، أن يتقدم حضور المؤلف على حضور النص، فيصبح الحديث عن مشقة الكتابة وتكاليف النشر بديلاً عن النقاش حول اللغة والبناء والرؤية، فالجهد المبذول لا يشكل بذاته معياراً للجودة، مثلما أن الحماسة الشخصية لا تكفي لإثبات الجدارة الفنية، وعليه، يستحق النص أن يُقرأ بما يثيره من أسئلة وتجارب جمالية، لا بما يستدرّه صاحبه من تعاطف أو مجاملة.

لذلك، ينبغي التمييز بين الترويج الذي يفتح نافذةً على الكتاب، وذلك الذي يصادر حرية القارئ في الاختيار. إذ يستطيع الكاتب تقديم فكرة عمله، وإتاحة الفرصة لتصفح صفحاته، ثم الانسحاب بهدوء ليترك القرار له، أما تحويل اللقاء العابر إلى حوارٍ يصعب الفكاك منه، فيشوّه العلاقة التي يُفترض أن تُبنى على التقدير المتبادل، وفي المقابل، ليس كل تواصل مباشر ممارسةً سلبية؛ فقد يكون اللقاء العفوي مدخلاً لاكتشاف أدبي حقيقي..!

إن استعادة التوازن في المشهد الثقافي تبدأ من تحرير مفهوم النجاح من سطوة الأرقام الفورية، والعودة بالنص إلى مركز الاهتمام، كي لا تتحول قوائم الأكثر مبيعاً ـ التي تُصنع أحياناً بالإقناع اللحظي ـ إلى شهادة ضمنية بالجودة، ولعل تجربتي الشخصية في القراءة تؤكد هذه الحقيقة؛ فقد قادني الفضول مراراً إلى اقتناء كتبٍ لم تحظَ بزخمٍ أو ترويج أو نقد، أو لم يتحدث عنها أحدٌ تقريباً، لأكتشف بين صفحاتها تحفاً أدبية حقيقية.

فالنص الجيد يمتلك جاذبيته الخاصة، ولذة الاكتشاف الفردي التي يعيشها المتلقي بصمت تفوق أي دعاية صاخبة.

إن معارض الكتب فضاءاتٌ لتكوين الذائقة وبناء الوعي، وقد ينجح التسويق الرائج حالياً في إقناع الزائر بالاقتناء، لكنه لا يصنع بالضرورة قارئاً يعود إلى المؤلف بشغف.

فالقيمة الحقيقية لأي منجز أدبي تتجاوز لحظة الإقناع العابرة عند منصة العرض، لتتجلى في قدرة النص على الصمود في وعي القارئ، حين يُفتح الكتاب في عزلةٍ تامة، وتبدأ المواجهة الصادقة بين الكلمة والمتلقي..!