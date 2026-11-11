



ما الذي يجعل وطناً عصيّاً على الانكسار حين تضطرب من حوله موازين العالم؟ وما سرّ القوة التي لا تظهر في خرائط الجغرافيا، ولا تختزلها ترسانات السلاح أو خزائن الثروة، لكنها تتجلى حين تُختبر الدول وتشتد الأزمات؟ في الإمارات نجد الإجابة؛ وطن أدرك أن الحصون الأعظم لا تُشيّد على الحدود وحدها، وإنما تُغرس في وجدان الإنسان، وتترسخ في حكمة القيادة، وتشتد بوحدة الصف، وتكتسب منعة إضافية كلما ازداد العالم اضطراباً. إنها فلسفة وطن جعل من الاتحاد مصدر قوته، ومن الثقة رصيد استقراره، ومن الوعي سياج أمنه، ومن استشراف المستقبل ضمانة استمراره.

لقد أدرك الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاتحاد حين يستقر في القلوب يصبح قوة تتجاوز حدود الإمكانات.

فغرس مع إخوانه المؤسسين دعائم وطن توحدت فيه الإرادات، وتآلفت فيه القلوب، وعلت فيه المصلحة الوطنية على سائر الاعتبارات. ومن تلك الرؤية التاريخية نشأت دولة جعلت الاتحاد أساس نهضتها، وحولت التحديات إلى فرص، والطموحات إلى منجزات، ورسخت في وجدان أبنائها أن المحافظة على الوطن مسؤولية تتوارثها الأجيال.

واليوم، تمضي الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ هذه المسيرة برؤية استراتيجية تجمع بين الحكمة والحزم، وتضع أمن الوطن وسيادته وكرامة الإنسان في صدارة الأولويات.

قيادة تدرك أن صيانة المكتسبات لا تقل أهمية عن تحقيقها، وأن الاستعداد للمستقبل جزء أصيل من حماية الحاضر. وقد تعززت في ظل هذه المسيرة علاقة وطنية متينة بين القيادة والشعب، قوامها الولاء والانتماء، والثقة المتبادلة، ووحدة المصير، والإيمان بأن أمن الإمارات مسؤولية يشترك الجميع في صونها.

الإمارات حصن منيع؛ لأن أمنها منظومة وطنية متكاملة، تتجاوز المفهوم التقليدي للحماية إلى بناء القدرة على الوقاية والصمود والتعافي. فقواتها المسلحة درع السيادة، وأجهزتها الأمنية عين اليقظة، ومؤسساتها الوطنية سند الاستقرار، ومنظومتها التشريعية والقضائية ركيزة العدالة وسيادة القانون، واقتصادها المتنوع رافد الاستدامة.

وقد أظهرت تجربة الإمارات في مواجهة مختلف التحديات بمختلف مستوياتنا وأنواعها أهمية الجاهزية المؤسسية، وتكامل الجهود الوطنية، واستمرارية الخدمات الأساسية في الظروف الاستثنائية، بما يعكس قيمة الاستعداد والقدرة على التكيف عند مواجهة الأزمات.

وفي قلب هذا الحصن يقف المواطن الإماراتي، شريكاً أصيلاً في صناعة الأمن والاستقرار، يحمل قيم الاتحاد في وجدانه، ويترجمها إلى إخلاص وعمل ومسؤولية. فالمواطنة الصادقة تتجلى في احترام القانون، وإتقان العمل، وصون الممتلكات العامة، وحماية السمعة الوطنية، والوعي بما يُنشر ويُتداول.

وكل مواطن يدرك مسؤوليته يضيف إلى منعة وطنه قوة، وكل أسرة تغرس الولاء والوعي في أبنائها تسهم في حماية مستقبل الإمارات.

ولأن التهديدات المعاصرة لم تعد تطرق الحدود وحدها، أصبح الوعي الفكري أحد أهم خطوط الدفاع عن الأوطان. فالشائعة تستهدف الثقة، والتضليل يعبث بالإدراك، والخطاب المتطرف يسعى إلى تفكيك التماسك المجتمعي.

ومن هنا تتجلى مسؤولية الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية في بناء عقل ناقد، وشخصية متزنة، ومناعة فكرية تحصّن الأجيال. فالوطن الذي يحمي حدوده بالقوة، ويحمي عقول أبنائه بالمعرفة، يمتلك مقومات أعمق للأمن والاستقرار.

وتزداد منعة الإمارات بما رسخته من قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع، في مجتمع يجمع ثقافات وجنسيات متعددة تحت مظلة القانون والاحترام المتبادل. كما تتعزز بدبلوماسيتها المتزنة، وشراكاتها الدولية، ومساهماتها الإنسانية والتنموية، وسعيها إلى دعم الحوار والسلام، مع المحافظة على استقلال قرارها الوطني وصون مصالحها وسيادتها.

وفي عالم تتسارع فيه التحولات التقنية وتتغير طبيعة المخاطر، تصبح القدرة على استشراف التهديدات، وتعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، وتطوير الجاهزية الاقتصادية والغذائية والصحية، جزءاً أصيلاً من استدامة الأمن الوطني. فالدولة القوية هي التي تستثمر في الإنسان والعلم والابتكار، وتعد أجيالها لمواجهة المستقبل بثقة واقتدار.

إن الإمارات حصن منيع لأنها جعلت الاتحاد ميثاقها الوطني الراسخ، والإنسان محور نهضتها، والعلم طريق تقدمها، والحكمة أساس قراراتها، والتلاحم مصدر منعتها. وستبقى الإمارات، بإذن الله، وطناً شامخاً عزيزاً، لا تهزه رياح التحديات، ولا تنال من عزيمته تقلبات الزمان؛ لأن حصنها الأعظم قيادة حكيمة، وشعب وفيّ، واتحاد راسخ، وإرادة وطنية تعرف كيف تصون المجد وتحمي المكتسبات. لقد أورثنا الشيخ زايد وإخوانه المؤسسون وطناً عظيماً، وتواصل قيادتنا الحكيمة ترسيخ قوته ومنعته، ويبقى عهد الوفاء أن نصون هذه الأمانة، ونورث الأجيال إمارات أكثر أمناً وازدهاراً، تظل رايتها شامخة، وسيادتها مصونة، ومجدها ممتداً ما امتدت الأجيال.