ترامب يضحّي بفريقه

يخطئ تماماً من يعتقد أن التركيبة النفسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي تركيبة ذلك «القائد» أو «الرئيس» الذي يحمي حلفاءه وزملاءه في الفريق الرئاسي أو في الفريق الذي اختاره بنفسه لتولي أرفع المناصب. التاريخ وهو أفضل وأصدق معلم، وسجلّ الرجل البعيد والقريب يؤكد أنه - عند الأزمات - وحينما تحدث أي خسائر من أي نوع، يقوم بالتضحية بأقرب الناس إليه.

يضحي ترامب بأقرب الناس بهدف أساسي هو تحميلهم - وحدهم - مسؤولية أي فشل، أو أي خسائر، حتى لو كان صاحب القرار والمتسبب الأساسي في هذه الأمور هو شخصياً، وليس من تمت التضحية به.

مشكلة ترامب الكبرى الذي لم يمارس أي عمل سياسي على أي مستوى طوال حياته، أنه تعوّد منذ شبابه أن يتصرف في شركته كإرث مملوك له وحده، ينفرد فيه بالقرار والسلطة، ويعطي لنفسه الفضل الوحيد والأكبر في أي نجاح، بينما يقوم بتحميل غيره من المساعدين له مسؤولية أي فشل أو خسائر.

بهذا المنطق، الرجل لم يعترف يوماً بأي خطأ من أي نوع، بهذا المنطق يرى نفسه وحده دون سواه صاحب الامتياز الحصري في إصدار القرارات الصائبة الناضجة.

هذه الأيام، وبعد الفشل في الانتخابات التشريعية وتعثر ملف إيران، يتم تداول أخبار عن التضحية بوزير الحرب، بعد أن تمت التضحية برئيسة موظفي البيت الأبيض.