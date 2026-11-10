حين تتواضع ملكات الكلام أمام عظمة المقام

كثيراً ما يخطّ قلمي في داخلي بحوراً من الكلمات، قبل أن يبوح بها على الورق؛ فأجدني كأنني في محكمةٍ للغة، أرفع حرفاً وأنصب آخر، وما زلت بعيدةً عمّا يختلج في وجداني. تتمرّد الكلمات، وتعلن البلاغة عجزها، وتحتشد حروف لغات العالم، يتقدّمها الألف محتجّاً:

أنا أول حروف «اقرأ»، فلا تحرميني شرف الحديث عنه. ثم يتسابق كلّ حرفٍ بديباجته، فأحاول تهدئة تمرّدها، وأستجمع أنفاسي، وأمسك قلمي؛ ومن بين ذلك الصخب تبدأ حكايتي.

لا أخفيكم سرّاً؛ فما أجمل الحديث عنه، وما أضيق اللغة حين تحاول وصفه! فمهما اتّسعت اللغة وتعدّدت مفرداتها، تبقى عاجزةً عن الإحاطة بسماته.

وفي كلّ مرة أقترب فيها من الكتابة عنه، تستوقف قلمي سمةٌ من سماته، فأجدني أمام معانٍ تتجاوز حدود الوصف، وكأنّ لكلّ سمةٍ منها حكايةً تستحقّ أن تُروى، ولكلّ موقفٍ معنى يستحقّ أن يُكتب، ولكلّ مرحلةٍ أثراً يظلّ حاضراً في الذاكرة والوجدان قبل اللسان.

وضعتُ قلمي جانباً، أستجمع أنفاسي وأروّض حروفي؛ فكيف للغة أن تُحيط بحكمةٍ تتعلّم منها الأجيال، وإنسانيةٍ تتجاوز حدود الأوطان، وقيادةٍ تكتب في ذاكرة الأمم دروساً لا تطويها السنون؟

في الثالث من نوفمبر، وبينما كانت الإمارات ترفع راية الاتحاد والسلام، استوقفتني صورةٌ واحدة، لم تكن مجرّد مشهدٍ عابر، بل رسالةً اختزلت في صمتها ما تعجز عن بيانه لغات العالم، وحملت من المعاني ما يتجاوز حدود الزمان والمكان.

كان المشهد يجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بخمسة وخمسين من أبناء الإمارات، من الموهوبين والمتميزين. لم تكن دلالة الصورة في اجتماعهم فحسب، بل أيضاً في تلك اللفتة التي وقف فيها سموه إلى جانبهم، وأسند إليهم شرف رفع راية الوطن ومسؤولية حملها.

وكأنّ في تلك اللحظة رسالةً تتجاوز إطار الصورة، مفادها أن أبناء الإمارات أهلٌ للثقة، وأن الموهبة حين تجد من يؤمن بها، تتحول إلى مسؤولية، وأن الأجيال القادمة ليست مجرد امتداد للمستقبل، بل شريك في صناعته وحمل أمانته.

لم تكن لفتةً عابرة، بل حكمةً أفصحت عنها الأفعال قبل الأقوال، ورسالةً اختزلت في مشهدٍ ما تضيق به صفحات الكتب؛ فبعض المواقف لا تطرق أبواب العقول فحسب، بل تسكن الوجدان، وتبقى حكايتها على ألسنة الأجيال

هكذا هو حكيم العرب، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

فيا حروفي، لن تستطيعي الإحاطة بحكمته، مهما بلغتِ من بلاغة لغات العالم، ولن تمنحكِ كل قواميس الأرض القدرة على اختزال إنسانيته في كلمات.

فبعض القامات لا تختزل الحديث عنها الكتابة، وإنما تظل الكتابة محاولةً للوفاء فقط، بجانب مما تركته في قلوبنا وعقولنا من أثر باقٍ، ووفاء وولاء مستدام. اللهم احفظ لنا وللأمتين العربية والإسلامية وللعالم أجمع قائداً لن يجود التاريخ بمثله، وأدم عزّه، وأطل عمره، وبارك في خطاه.