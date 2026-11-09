حكومة المستقبل.. حكومة وثّابة

في اجتماعٍ قيادي، استعرض أحد المديرين إنجازات مؤسسته بفخر: معاملات أُنجزت، ومبادرات أُطلقت، ومؤشرات أداء ارتفعت. صفق الحاضرون، لكنّ سؤالاً واحداً كان كفيلاً بتغيير المشهد: ماذا لو كانت كل هذه الإنجازات مجرد تحسينات لطريقة عمل لم نعد بحاجة إليها أصلاً؟

هنا يبدأ الفرق بين قائد يُحسن إدارة الحاضر، وقائد يمتلك شجاعة إعادة اختراع المستقبل.

حين يرفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعار «إلى الأمام»، فنحن أمام فلسفة قيادية تتجاوز الحركة إلى التقدم، والإنجاز إلى تجديد الطموح. إنها عقلية لا ترى في النجاح محطة وصول، بل منصة انطلاق، ولا تسمح لإنجازات الأمس بأن تتحول إلى سقف لطموحات الغد.

وفي امتداد هذه الفلسفة، يبرز مفهوم «الوثوب» الذي طرحه معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي؛ ليضيف بُعداً جديداً إلى التفكير القيادي. فالمطلوب ليس التقدم فحسب، ولا الإسراع في الاتجاه الصحيح، بل امتلاك القدرة على اختصار المسافات وتحقيق قفزات نوعية تتجاوز المسارات التقليدية.

ومن هنا تتشكل صورة «القائد الوثّاب»؛ القائد الذي لا يقيس نجاحه بعدد الخطوات التي قطعها، بل بالمسافة التي اختصرها بين الطموح والنتيجة.

القائد التقليدي يسأل: كيف ننجز المعاملة بسرعة أكبر؟ أما القائد الوثّاب فيسأل: لماذا يحتاج الإنسان إلى هذه المعاملة أصلاً؟ وهل يمكن أن يحصل على الخدمة من دون طلب أو انتظار؟

إنه اختلاف في العقلية قبل أن يكون اختلافاً في الأدوات. فالتغيير الوثبي لا يقتصر على تحسين النموذج القائم، بل يتطلب الجرأة على مساءلة ضرورته وإعادة تصميمه من جذوره.

وتجسد تجربة دبي في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الخدمات الحكومية هذا التحول؛ إذ يصبح إلغاء الإجراء غير الضروري أكثر قيمة من تسريعه، ويغدو الوقت الذي نستعيده للإنسان إنجازاً أهم من عدد المعاملات التي ننفذها.

لكن القائد الوثّاب لا يُصنع بالتكنولوجيا وحدها. فقد تمتلك المؤسسة أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتظل أسيرة عقلية إدارية قديمة تخشى الخطأ، وتحدّ من المبادرة، وتكافئ الالتزام بالإجراءات أكثر من صناعة النتائج. عندها لا نصنع مستقبلاً جديداً، بل نمنح الماضي واجهة رقمية حديثة.

يبدأ القائد الوثّاب بتحرير العقول قبل تحديث الأنظمة. لا يحتكر الحكمة، ولا يخشى الأسئلة الصعبة، ولا يرى في اعتراض الموظف تهديداً لسلطته. فهو يدرك أن المؤسسة لا تستطيع الوثوب إذا كان موظفوها يخشون مجرد اتخاذ الخطوة الأولى.

والأهم أنه لا يخلط بين الوثوب والتهور؛ فالوثوب الحقيقي جرأة تستند إلى المعرفة، وسرعة تقودها رؤية، وتجريب تحكمه المسؤولية. وقد تبدأ القفزة الكبيرة بتجربة صغيرة، لكنها تكسر افتراضاً قديماً وتفتح طريقاً لم يكن مرئياً.

وهنا يبرز سؤال القيادة الأعمق: هل نريد مؤسسات تعمل أكثر، أم مؤسسات تحقق أثراً أكبر؟ وهل نقيس نجاحنا بما أنجزناه، أم بما جعلناه ممكناً بعد أن كان يبدو مستحيلاً؟

إن الدولة الوثّابة لا تُبنى بقرارات استثنائية متفرقة، بل بعقلية جماعية تجعل المبادرة ثقافة، والتعلّم ممارسة، واستشراف المستقبل مسؤولية يومية.

ومن هذا المنطلق، يكتسب برنامج دبي الأفعال Dubai-it أهميته؛ فهو يربط التفكير بالفعل، ويفتح المجال أمام الأفكار والتجارب كي تتحول إلى مبادرات قابلة للتطبيق وأثر ملموس.

فالمستقبل لا تصنعه الرؤية وحدها، بل تصنعه العقول التي تتعاون، وتجرّب، وتتعلم، ثم تحوّل ما تتوصل إليه إلى قيمة أفضل للناس.

وهكذا تلتقي روح «إلى الأمام» مع ما يمثله دبي الأفعال: طموح لا يكتفي بوصف المستقبل، بل يعمل على استباقه وصناعته. فدبي لا تكتفي بتخيّل ما يمكن أن يكون، بل تسعى إلى تحويل الأفكار إلى أفعال، والأفعال إلى نتائج تمس حياة الناس.

وفي النهاية، لا تكمن عظمة القائد في أن يسبق الآخرين وحده، بل في أن يجعل مؤسسته كلها قادرة على التقدم والوثوب.

فالقائد التقليدي يسير نحو المستقبل، والقائد الرشيق يُسرع إليه، أما القائد الوثّاب فلا ينتظر الطريق.. بل يعيد اختراعه.

فالمستقبل لا يكافئ من يصل إليه متأخراً، بل من يمتلك الشجاعة ليجعله حاضراً قبل أوانه؛ وتلك هي دبي حين تتحول الرؤية فيها إلى فعل، والفعل إلى أثر.