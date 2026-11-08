الانتخابات الأمريكية وحدود التغيير المحتمل

لا يمكن قراءة نتائج الانتخابات الأمريكية باعتبارها مجرد استحقاق انتخابي دوري أو إعادة توزيع للمقاعد داخل الكونغرس، بل بوصفها مؤشراً مهماً على تحولات المزاج السياسي الأمريكي، ورسالة سياسية مباشرة للإدارة القائمة بشأن أولويات الداخل والخارج، وإذا كانت سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس تمثل العنوان الأبرز لهذه النتائج فإن تداعياتها تتجاوز حدود المنافسة الحزبية لتطال طبيعة صنع القرار الأمريكي، وموازين العلاقة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية، ومستقبل السياسة الخارجية، لا سيما تجاه الحرب مع إيران.

الدلالة الأولى لهذه النتائج تتمثل في اتساع الفجوة السياسية بين إدارة ترامب والناخبين، فالتصويت في الانتخابات النصفية غالباً ما يتحول إلى استفتاء غير مباشر على أداء الرئيس، وسياساته الاقتصادية والخارجية، وقدرته على إدارة الأزمات، ومن ثم فإن تقدم الديمقراطيين يعكس رغبة قطاع من الأمريكيين في فرض توازن سياسي جديد، والحد من قدرة الإدارة على الانفراد بالقرارات الكبرى، كما يكشف أن ملفات الحروب والتكاليف الاقتصادية والأمن القومي ليست بعيدة عن حسابات الناخب الأمريكي، بل أصبحت عناصر مؤثرة في تحديد خياراته الانتخابية، أما الدلالة الثانية فتتعلق بتغير معادلة الحكم في واشنطن، فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات مؤثرة لمراقبة أداء الإدارة، وفتح التحقيقات، والتحكم في التشريعات والاعتمادات المالية، وفرض نقاشات برلمانية حول القرارات العسكرية، وهو ما يعني أن الرئيس الأمريكي قد يجد نفسه أمام قيود سياسية وتشريعية أكبر، وأن قدرته على تمرير سياساته الخارجية ستصبح مرهونة بدرجة أعلى بالتوافق مع خصومه السياسيين، ومع ذلك لا تعني هذه النتائج انتقال صلاحيات إدارة السياسة الخارجية من الرئيس إلى الكونغرس، وإنما تعني زيادة كلفة القرارات المثيرة للجدل سياسياً وتشريعياً.

وتبرز الحرب مع إيران باعتبارها الاختبار الأهم لهذه المعادلة الجديدة، فمن المرجح أن يسعى الديمقراطيون إلى توظيف أغلبيتهم البرلمانية لمراجعة أهداف الحرب وتكاليفها المالية والعسكرية، ومدى ارتباطها بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية، وفي هذا السياق جاء تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بإنهاء الحرب على إيران، بعد أن انتزع حزبه السيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي، مؤكداً أن عدداً من الجمهوريين انضموا بالفعل إلى هذه الجهود، لكن الأمر اللافت فعلاً هو اعتراف ترامب ونائبه جي دي فانس بأن هزيمة الجمهوريين سببها حرب إيران، وهذا الاعتراف قد يمهد لقيام الرجلين بمراجعة سياستهما في ملف الحرب على إيران، لا سيما بعد أن واجه حليف ترامب المقرب بنيامين نتانياهو خسارة مشابهة في الانتخابات الإسرائيلية.

وفي المحصلة، تكشف نتائج الانتخابات عن حقيقة جوهرية: السياسة الخارجية الأمريكية ليست منفصلة عن التوازنات الداخلية، والحروب لا تحسم فقط في ساحات القتال، بل تتأثر أيضاً بصناديق الاقتراع، ومؤسسات صنع القرار، وإذا كانت السيطرة الديمقراطية على الكونغرس لن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً وفورياً في الموقف الأمريكي من إيران فإنها قد تمثل بداية مرحلة أكثر تعقيداً في إدارة الحرب، تتراجع فيها مساحة القرار المنفرد، وتتقدم فيها حسابات السياسة الداخلية، وتزداد احتمالات الانتقال من منطق المواجهة المفتوحة إلى البحث عن تسوية سياسية، وهنا تكمن الرسالة الأهم، وهي أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد لا تغيّر أطراف الحرب، لكنها قادرة على تغيير حسابات استمرارها ونهايتها.