ماذا سيفعل ترامب؟

كيف سيكون سلوك الرئيس دونالد ترامب بعد خسارة حزبه ومرشحيه خسارة تاريخية كبرى لم يتعرض لها رئيس أمريكي في مدة رئاسته الأخيرة منذ عام 1974؟

بلا شك الخسارة فادحة ومؤلمة.

هناك 3 تفسيرات لهذه الخسارة:

أول تفسير هو ما قاله الرئيس ترامب نفسه، وهو تفسير المؤامرة الشريرة من قبل منافسه الحزب الديمقراطي.

التفسير الثاني هو ما أورده نائب الرئيس جي دي فانس مبرراً الخسارة بسبب آثار حرب إيران على الاقتصاد الأمريكي وتسببها في غلاء تكاليف المعيشة.

أما التفسير الثالث فهو تفسير المحللين المعارضين لترامب ويقوم على أن الخسارة هي محصلة منطقية لمجموع سياسات ترامب «الخاطئة» في الداخل والخارج، سواء في فرض تعريفات على الواردات أو حرب إيران أو الخلاف مع كندا والمكسيك أو سياساته مع المهاجرين.

في النهاية الرجل سيكون أكثر قيوداً، أكثر توتراً، أكثر صدامية!

سلطة ترامب ستكون مقيدة بالكونغرس، وسلطة مجلسي الشيوخ والنواب ستكون معطلة بإمكانية استخدام ترامب لحقه الدستوري في استخدام الفيتو.

نتيجة صعبة للغاية أفرزتها هذه الانتخابات.