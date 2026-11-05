خسارة حزب ترامب

ما معنى فوز الحزب الديمقراطي الأمريكي بشكل ساحق في انتخابات التجديد النصفي لمجلسَي الشيوخ والنواب ومعظم انتخابات تجديد حكام الولايات؟

قبل شرح وتحليل المعنى يجب أن نضع الانتصار في حجمه غير العادي وغير المسبوق، فنقول الآتي:

1. فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسَي الشيوخ والنواب معاً.

2. فوز مرشحين ينتمون للحزب الديمقراطي في ولايات كانت مصنفة تاريخياً لصالح الحزب الجمهوري، مثلاً في ولاية أيوا كان أول فوز ديمقراطي منذ عام 1932، وفي تكساس فوز أول ديمقراطي في مجلس الشيوخ منذ عام 1988.

3. وفي تحديد حكام 36 ولاية فوز الديمقراطيين بـ 24 حاكماً منهم.

4. أهم حدث له معنى ضخم في هذه الانتخابات هو فوز أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ، وهو عبدالرحمن السيد أمام منافسه المدعوم سياسياً ومالياً بقوة من الرئيس ترامب واللوبي اليهودي الصهيوني.

خلاصة القول: إن هذه الهزيمة هي أكبر هزيمة لحزب أمريكي حاكم منذ عام 1974 عقب فضيحة ووترجيت الشهيرة للرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون.

هذه الهزيمة لا تعطي ترامب أي مرونة في تمرير مشروعاته وتضعه تحت مقصلة الأغلبية التشريعية. السلاح الوحيد الذي يملكه ترامب دستورياً هو حق النقض «الفيتو» على قراراتهم.