لطيفة بنت محمد.. صوت دبي ومرآة الأصالة

في ثنايا المشهد السياسي والدبلوماسي، غالباً ما تطغى الرسميات على لغة الخطاب، إلا أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً استثنائياً مختلفاً، يمتزج فيه الفكر القيادي بعاطفة الأبوة الصادقة، وهو ما تجسّد في التدوينة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى ابنته سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والكلمات العميقة التي خطها سموه: «لطيفة بنت محمد.. صوت دبي»، تُعدّ ميثاقاً وطنياً يرسخ فلسفة التمكين في فكر القيادة الإماراتية، وهذا الثناء الرفيع المتزامن مع الحضور الثقافي البارز لسموها في زيارتها الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية مؤخراً، يبرهن على أن تقدير الإنجاز ودعم ابنة الوطن، ينبعان من الإيمان الحقيقي بقدرتها على حمل رسالة بلدها إلى العالم.

ويكتسب هذا التقدير معناه الأعمق من طبيعة الدور الذي تؤديه سموها، فالدبلوماسية الثقافية التي تقودها تُعنى ببناء صورة حضارية متكاملة لدبي والإمارات، وتمنح التمثيل الرسمي روحاً ومضموناً، وعلى مدى سنوات من قيادتها للمشهد الإبداعي في الإمارة، جعلت سموها من الثقافة والفنون جسوراً للحوار بين الشعوب، ووظفت القوة الناعمة للدولة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للفكر والإبداع، ونجاح سموها في إدارة ملفات دولية بهذه الأهمية، ترجمة مباشرة لنهج سموه في الدفع بالكفاءات الوطنية الشابة إلى مواقع الحوار وصناعة الشراكات، وثمرة لمدرسة طالما وصفتها سموها بأنها مدرسة الوالد والسند والمعلم الأول، التي تعلمت فيها معنى المسؤولية والوفاء.

وفي سيؤول تحديداً، بدت هذه الرؤية أكثر وضوحاً، فقد التقت سموها عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الشركات الرائدة، وبحثت معهم فرص التعاون في التعليم والثقافة والصناعات الإبداعية والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وكوريا الجنوبية من أكثر الدول التي عرفت كيف تبلغ ذروة الحداثة والتقنية دون أن تفرط في ملامحها، فظلت لغتها وتقاليدها وأزياؤها حاضرة في صورتها أمام العالم، ويكفي أن يرى الزائر القصور التاريخية تتجاور مع أبراج التقنية في سيؤول، ليدرك أن الماضي هناك شريك في صناعة الغد، ولذلك جاء اللقاء بين تجربتين تؤمنان بأن الهوية رصيد في أي شراكة حضارية، وبأن من يحترم جذوره يكسب احترام الآخرين، وفي هذا السياق، عبّرت سموها بحضورها عن ثقافتها وهويتها، فحاورت قادة التكنولوجيا والإبداع بثقة من يحمل وطنه في ملامحه وسلوكه ولغته، ويدرك أن الأصالة جزء من قوته.

وهي رسالة بليغة، تقدمها سمو الشيخة لطيفة بتلقائية في كل محفل، إذ تحرص على تمثيل وطنها بالزي الإماراتي في كبرى المحافل واللقاءات الرسمية، ولهذا الاختيار المتزن دلالة وطنية عميقة، فهو يعلن أن الانفتاح على العصر والتمسك بالجذور يسيران في طريق واحد، والحشمة قيمة ديناميكية متجذرة في تربية البيت الإماراتي، وأخلاق المجتمع، ويحمل الزي في إطلالة سموها هيبة الوطن ووقاره، فيسبق حضورُها حديثَها، وتبلغ رسالة الإمارات مداها بكل ألق وأصالة، وتقدم سموها للأجيال الجديدة من بنات الإمارات إجابة عملية عن سؤال الهوية، فالأناقة والوقار يجتمعان، والاعتزاز بالموروث يسند التفوق المعرفي والمهني ويمنحه عمقه، وهنا تؤدي القيادة بالقدوة دورها الأعمق، لأن الشابة التي ترى هويتها حاضرة بثقة في المحافل الدولية، تدرك أن خصوصيتها الحضارية مصدر قوتها وانطلاقها، وأن العالم يُنصت باحترام لمن يعتز بجذوره.

واكتملت الصورة بردّ الشيخة لطيفة، حين عبّرت عن اعتزازها بكلمات والدها، ورأت فيها أعظم وسام وأقوى دافع لمواصلة العطاء، مجددة جاهزيتها لخدمة الوطن، ورفع رايته، فالكلمة التي تصدر عن قائد ملهم كسموه، تتحول إلى رسالة للمجتمع كله، وفي هذا التفاعل بين القائد وابنته، تتضح ملامح البيئة التي تزدهر فيها المرأة الإماراتية، بيئة تبدأ بثقة الأسرة، وتمتد إلى أرفع منصات التأثير الدولي، وتجعل التمكين واقعاً حياً في كل بيت إماراتي، وحين يلمس المجتمع كيف يأتي التقدير علناً من القيادة الرشيدة، تتسع دائرة الطموح لدى كل فتاة إماراتية ترى في سموها قدوة تُلهم الخطى وتفتح الطريق، وهكذا يغدو «صوت دبي» صوتاً للأصالة، ومرآة لوطن يخاطب العالم بلغة المستقبل، وجذوره راسخة في موروثه الإنساني والحضاري.