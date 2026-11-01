فهد السالم الصباح.. لم يعش ليرى ما تمناه للكويت

في حياة الأمم شخصيات، لئن تركت بصماتها في تاريخ أوطانها ورحلت فإن اسمها يبقى خالداً مخلداً في الذاكرة، لا سيما حين تطلق أوطانها على شوارعها أو ميادينها أو معالمها اسم تلك الشخصيات. وهذا ما فعلته دولة الكويت بعد استقلالها الناجز عن بريطانيا في 19 يونيو 1961.

إذ قامت باختيار شارع الجهراء لتطلق عليه «شارع فهد السالم»، وكان هذا الاختيار موفقاً، ليس فقط لأن الشارع شهد طوراً من أطوار عمل الشيخ الراحل فهد السالم الصباح إبان توليه المناصب الحكومية قبل استقلال البلاد، وإنما لأنه أيضاً من الشوارع السياحية الرئيسة الكبرى في العاصمة الكويت، ناهيك عن أنه يقع في قلبها ويطل على العديد من أهم المباني والمعالم والفنادق والمجمعات، بل كان آنذاك الشارع الأول والأهم تجارياً وترويحياً، والأكثر ارتياداً من قبل الشباب والمتسوقين.

ومما لا شك فيه أن مرور وارتياد أهل الكويت، خصوصاً الذين ولدوا بعد الاستقلال، لهذا الشارع الأثير، جعلهم يتساءلون عن الشيخ فهد ودوره السياسي والإداري في تاريخ الكويت، وأسباب إطلاق اسمه على المكان.

وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه المادة، معتمدين على ما تيسر من معلومات منشورة عن الفقيد، ومستندين في ما قيل عنه إلى عدد من المؤلفات، وعلى رأسها كتاب مؤرخ الكويت الأول الشيخ عبدالعزيز الرشيد «تاريخ الكويت»، والذي ورد فيه:

«الشاب النبيه فهد بن سالم آل الصباح هو شاب ذكي تلقى مبادئ الفقه والعقيدة والنحو والصرف والجغرافيا وغيرها في المدرسة الأحمدية بالكويت، يعجبني من هذا الشاب طموح نفسه للرحلة في طلب العلم إلى البلاد القصية، فعسى الله أن يحقق أمنيته، فالشوق وحده يكفي لتذليل الصعاب، فكيف إذا انضم إليه استعداد وذكاء؟».

كما كتب عنه الأديب والرحالة اليمني «أحمد محمد الشرماني»، الذي التقاه في زيارة صيفية إلى سوريا فتوثقت بينهما عرى الصداقة، فقال في كتابه «الجناح المحلق في سماء الشرق»:

«وقد وجدت له من النبل وعلو الهمة وكمال الخلق ما جعلني أكبره في نظري إلى أبعد حد، وأجعل له في قلبي مكانة خاصة، هي به أليق، وبسمو صفاته أخلق، عرف الكثير عن رحلاتي والقصد منها، وفهم مغزاها ومرماها، فقدّر لي مجهودي، وأكبر أعمالي، وأثنى على ما أسماه بعزيمتي المتجددة، ودفعته طبيعته العلمية الإصلاحية وشغفه باستطلاع المجهول إلى أن يشاركني أشواطاً من رحلتي، ويقوّي من عزيمتي، وليس في الأمر غرابة، فتلك جبلّة وطباع آل الصباح.... وهي أخلاق العرب من نجدة ومروءة، وشهامة وإباء مع فطنة متأصلة وذكاء متوقد».

وكتب عنه «محمد بن خليفة النبهاني» في كتابه الموسوعي «التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية» قائلاً: «نشأ على حب الكويت، وحب العلوم والمعارف، وارتحل في طلب العلم، وله فكر وقاد، وذكاء مفرط، مع بشاشة يخالطها وقار وهيبة، وهو حسن المجالسة، محب للتاريخ وأخباره، فلا تُحَلُّ مجالسته».

ولد الشيخ فهد ابن الشيخ سالم ابن الشيخ مبارك بن صباح الثاني بمدينة الكويت في 16 أغسطس 1909 (بعض المصادر تذكر أنه من مواليد العام 1906).

والده هو حاكم الكويت التاسع سالم المبارك الصباح (1864ــ 1921) الذي حكم من فبراير 1917 وحتى وفاته في فبراير 1921. وجده هو حاكم الكويت السابع ومؤسسها الحقيقي الشيخ مبارك بن صباح الثاني المعروف باسم «مبارك الكبير» (1844 ــ 1915) الذي حكم من مايو 1896 حتى وفاته في نوفمبر 1915.

وأخوه غير الشقيق هو حاكم الكويت الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح (1895 ــ 1965) الذي حكم من يناير سنة 1950 وحتى وفاته في نوفمبر 1965، وهو أيضاً الأخ غير الشقيق لحاكم الكويت الثاني عشر الشيخ صباح السالم الصباح (1913 ــ 1977) الذي حكم من نوفمبر 1965 وحتى وفاته في ديسمبر 1977. كما أنه الأخ غير الشقيق للشيخة بيبي سالم المبارك الصباح والدة أمير الكويت الثالث عشر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (1926 ــ 2006) الذي حكم من ديسمبر 1977 وحتى وفاته في يناير 2006.

ومن جهة أخرى هو عم أمير الكويت الرابع عشر الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي حكم لمدة تسعة أيام في يناير 2006، ووالد زوجته الشيخة لطيفة الفهد السالم، وهو كذلك عم الشيخ سالم صباح السالم الصباح الذي شغل مناصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وعم الشيخ الدكتور محمد سالم صباح السالم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق.

تربى الشيخ فهد مع أخيه الشيخ عبدالله السالم الصباح وأخته الشيخة بيبي السالم الصباح في كنف لطيفة الثاقب زوجة الشيخ جراح بن صباح الصباح. وتزوج في 17 مايو 1943 من الشيخة بدرية سعود المحمد الصباح التي ولدت في الزبير سنة 1925 ابنة لوالدها الشيخ سعود المحمد الصباح ووالدتها الشيخة مريم بنت مبارك الصباح.

كما تزوج غيرها فرزق بثلاثة أولاد هم الشيوخ فهد وسالم ومبارك، وست بنات هن الشيخات لطيفة ولولوة وفاطمة وآمنة وإيمان وهدى.

أما لجهة دراسته، فقد تلقى تعليمه النظامي كغيره من مجايليه بالمدرستين المباركية والأحمدية، حيث درس مبادئ النحو والصرف والفقه والعقيدة والحساب والجغرافيا. كما درس بالتزامن اللغة الإنجليزية بمدرسة الإرسالية الأمريكية التي تأسست في الكويت سنة 1917 على يد القس كالفرلي.

وحول تحصيله العلمي التالي، أخبرنا الكاتب مصطفى مراد المؤمن بجريدة «النهار» الكويتية (7/2/2022)، بأن الشيخ فهد كان في زيارة سياحية إلى البصرة، وأثناء ذلك قابل ثلاثة من أبناء شيوخ البحرين، وهم خليفة وسلمان ودعيج أبناء الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة، فسألهم عن أسباب تواجدهم هناك، فأجابوه بأنهم يدرسون بالبصرة.

وبعد انتهاء دراستهم فيها سوف يواصلون الدراسة في بغداد أو في بيروت. ولأن الشيخ فهد كان محباً للعلم والمعرفة، ويرى أن ما حظي به من تعليم في الكويت غير كافٍ، فإنه قرر أن يقتدي بشيوخ البحرين.

ولهذا فإنه بمجرد عودته إلى الكويت فاتح أخاه الأكبر الشيخ عبدالله السالم الصباح (كان وقتها ولياً للعهد) بموضوع رغبته في الدراسة بالخارج، فقام الأخير بعرض الموضوع على حاكم البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي لم يعارض ووافق على سفره إلى البصرة للدراسة واكتساب المزيد من العلم والمعرفة والخبرة.

وهكذا التحق بالمدرسة الرحمانية في البصرة وهو في مقتبل العمر، ومكث فيها فترة من الزمن توسعت خلالها مداركه وتعلم أثناءها شيئاً من العلوم العصرية، ثم عاد إلى الكويت.

ويضيف الكاتب مصطفى المؤمن ما مفاده أنه في مطلع عام 1924 أرسلت دائرة المعارف الكويتية أول بعثة طلابية للدراسة في الخارج، وكانت وجهتها بغداد، ومكونة من سبعة طلاب من خريجي مدرستي المباركية والأحمدية.

وذلك بقصد إلحاقهم بالكلية الأعظمية التي كان يشرف عليها المربي والواعظ العراقي العلامة نعمان الأعظمي. فكان الشيخ فهد السالم في عداد الطلاب السبعة المبتعثين.

وهكذا درس في بغداد، وبعد أن تخرج من الكلية الأعظمية سافر إلى لبنان لمواصلة دراسته في أعرق وأقدم جامعاته وهي الجامعة الأمريكية ببيروت، حيث أمضى فيها أربع سنوات؛ من 1932 إلى 1936، تكللت بحصوله على درجة البكالوريوس، ليصبح الرجل من أوائل الكويتيين الجامعيين المتخرجين من هذه الجامعة، ومن ضمن الكويتيين القلة الذين أجادوا اللغة الإنجليزية وقتذاك كتابة وتحدثاً وقراءة.

ومما لا شك فيه أن دراسة الشيخ فهد في لبنان كان لها تأثير كبير على أفكاره وتوجهاته، نجد تجلياتها في بروزه كرجل عصري سابق لزمنه، وإيمانه بحق المرأة في التعليم والعمل على قدم المساواة مع الرجل. وبطبيعة الحال كان مثل هذه الأفكار شيئاً منكراً في تلك الحقبة داخل مجتمع لم يكن يسمح بخروج المرأة من منزلها، بل ويعتبر صوتها عورة.

كان الشيخ فهد يعرف مقدماً أن عملية التغيير الاجتماعي في الكويت ليست سهلة، وأن المحافظين والمتشددين سيكونون له بالمرصاد لإفشال أي خطوة في هذا الاتجاه، فقرر أن يبدأ التغيير من بيته، وهو ما فعله لاحقاً الشيخ عبدالله الجابر الصباح رئيس دائرة المعارف في موضوع تعليم البنات حينما بعث ببناته إلى المدارس ليشجع الآخرين على الاقتداء به.

ما فعله الشيخ فهد ببساطة هو أن شجع حرمه الشيخة بدرية سعود المحمد الصباح على الخروج للعمل وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين من الجنسين، ثم شجعها على السفر إلى الولايات المتحدة لتمكث هناك مدة ثمانية أشهر من أجل التدرب والتعلم ومشاهدة كل جديد ومتطور ومفيد يمكن الاستعانة به أو تطبيقه في الكويت لخير وسعادة ورفاهية المواطنين.

وحينما عادت راحت تعمل برغبة صادقة وقوية لخدمة مجتمعها ومواطنيها في مجالات التمريض والصحة العامة وإدارة المستشفيات.

واضطرتها أعباؤها وواجباتها إلى أن تقود السيارة في وقت لم يكن فيه ذلك مسموحاً، فشجعها زوجها في عام 1947 على القيادة واستصدار رخصة المرور اللازمة.

فدخلت بذلك تاريخ الكويت كأول امرأة تقود سيارة.كان الرجل محباً للأسفار، ليس بقصد الراحة والاستجمام وإنما بهدف كسب المزيد من المعارف، والاطلاع على منجزات الأمم الأخرى، والتعرف إلى قادتها ورجالاتها من أهل العلم والمعرفة، وتفقد الكويتيين الدارسين في الخارج.

فقد سافر إلى الهند ومصر وسوريا ولبنان والمغرب وفرنسا وأسبانيا وبريطانيا وأمريكا، وجال فيها. ومما يلفت النظر في رحلاته أنه كان يحرص على مخاطبة وسائل الإعلام في كل بلد يمر به فيعبر عن مشاعره تجاه ذلك البلد، كما يشرح للناس كل شيء عن مستقبل وحاضر وطنه، ومما يلفت النظر أيضاً أنه كان يُستقبل في كل بلد يحل به استقبال الحكام ويُحاط بالتقدير والاحترام البالغين.

تولى العديد من المسؤوليات الإدارية قبل استقلال الكويت، فقد عين في سنة 1949 في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح رئيساً لمجلس الإنشاء والتعمير المكلف بإنفاق مداخيل النفط على تنمية وتطوير الكويت، ثم تولى في السنوات التالية في عهد أخيه الشيخ عبدالله السالم رئاسة دوائر البلدية، والصحة العامة والأشغال العامة.

وصولاً إلى آخر مناصبه في عام 1958 وهو رئيس دائرة البرق والبريد والهاتف. وفي كل منصب من تلك المناصب بذل جهداً خارقاً لخير الكويت وإسعاد مواطنيها وخدمتهم، ما جعله محبوباً من الجميع وقريباً إلى قلوبهم.

في يونيو 1959 خرج الشيخ فهد في رحلة ترفيهية على متن يخته الخاص، بصحبة حرمه وبعض الخدم والمرافقين إلى منطقة الخيران إلى الجنوب من الكويت.

ولكن الرحلة واصلت الإبحار إلى مدينة الدمام السعودية للتزود بالماء والوقود، وهناك قرر أخذ قسط من الراحة، وأثناء ذلك علم بوجوده الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية فدعاه ومن معه إلى وليمة عشاء، وأصر على استضافتهم لعدة أيام.

وصل خبر وجود الشيخ فهد في الدمام إلى أسماع العاهل السعودي الملك سعود بن عبدالعزيز، فدعا لزيارته في الرياض، وأرسل طائرة خاصة لنقله ومن معه من مطار الظهران، حيث تم استقبالهم بحفاوة بالغة والتقاهم الملك سعود والأمراء على وليمة عشاء.

ومن الرياض انتقل الشيخ فهد وحاشيته بالطائرة إلى الدوحة، تلبية لدعوة من حاكمها الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني.

وحينما كان في الدوحة وصلته برقية من الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين، يدعوه فيها لزيارة البحرين، فسافر من الدوحة إلى البحرين حينذاك على متن طائرة الخطوط الجوية اللبنانية، ملبياً الدعوة. وهناك أمضى أربعة أيام ضيفاً مكرماً على الأسرة الحاكمة.

ومن البحرين رجع بحراً إلى الدمام ليستقل يخته عائداً إلى الكويت. وصادف وصوله إلى الدمام يوم عيد الأضحى الموافق 16 يونيو 1959، لكنه بعد تناوله طعام الغداء داهمته سكتة قلبية مفاجئة، في الثانية بعد الظهر، تسببت بوفاته رحمه الله.

فما كان أمام شريكة حياته الشيخة بدرية إلا العودة جواً إلى الكويت لإبلاغ العائلة والشعب الكويتي بالخبر المفجع. فأعلنت البلاد على الفور الحداد لمدة ثلاثة أيام، وأمر الحاكم الشيخ عبدالله السالم بإرسال طائرة خاصة إلى الظهران لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.