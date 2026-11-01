أكثر إقناعاً من الحقيقة

لم يعد الخداع في عصرنا يحتاج إلى قصة متقنة أو شخصية مقنعة، فقد أصبحت التقنيات الحديثة قادرة على صناعة واقع يبدو حقيقياً إلى درجة يصعب معها التمييز بين الحقيقة والتزييف.

فصوت الشخص الذي نعرفه قد لا يكون صوته، والصورة التي نراها قد لا تعكس واقعاً، ومقطع الفيديو الذي نشاهده قد يكون مشهداً مصطنعاً أُعد بعناية ليقودنا إلى تصديق ما نراه.

لقد أضاف الذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى عالم الاحتيال، فلم تعد أساليبه تقتصر على الرسائل الوهمية والروابط المشبوهة وانتحال الصفات، بل تجاوزت ذلك إلى تقنيات قادرة على محاكاة الأصوات والوجوه، وصناعة رسائل ومحادثات تتسم بدرجة عالية من الإقناع، مستفيدة من المعلومات المتاحة في الفضاء الرقمي لتقديم محتوى يتناسب مع طبيعة الشخص المستهدف واهتماماته.

ولعل الأخطر في هذا التحول أن المحتال لم يعد يستهدف المال وحده، بل أصبح يستهدف الثقة التي نبني عليها قراراتنا وعلاقاتنا.

فقد يتلقى أحدنا اتصالاً بصوت قريب أو صديق يطلب المساعدة بصورة عاجلة، أو يشاهد مقطعاً لشخصية معروفة تروّج لاستثمار أو فرصة مالية، فيجد نفسه أمام مشهد يبدو مألوفاً ومقنعاً، دون أن يدرك أن ما يسمعه أو يشاهده قد يكون جزءاً من عملية احتيال محكمة.

ولا يتوقف الأمر عند تقليد الأشخاص أو تزييف الصور والأصوات، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتمثل في قدرة المحتالين على رصد الأحداث والمستجدات والخدمات التي تشغل اهتمام المجتمع، وتحويلها إلى فرص لابتكار أساليب احتيالية جديدة.

وقد يتلقى الشخص رسالة تبدو مرتبطة ب استكمال معاملة إلكترونية، أو الحصول على جائزة ضمن فعالية قائمة، أو الاستفادة من عرض مصرفي جديد.

وفي أوقات الأزمات والظروف الطارئة، قد تُستغل حاجة الناس إلى المعلومات أو المساعدات لصناعة روايات مضللة تستثمر قلقهم وثقتهم. وهكذا لا يكتفي المحتال باختلاق قصة لإقناع ضحيته، بل قد ينتظر أن يصنع الواقع قصة يستغلها.

وتزداد خطورة هذه الأساليب عندما تقترن باستغلال المشاعر الإنسانية، فالمحتال يدرك أن الخوف قد يدفع الإنسان إلى التصرف دون تفكير، وأن الاستعجال قد يعطّل قدرته على التحقق.

وأن التعاطف مع طلب المساعدة قد يجعله يتجاوز بعض الاحتياطات. لذلك تأتي كثير من محاولات الاحتيال مصحوبة بطلب عاجل، أو تهديد بفقدان خدمة، أو وعد بمكسب سريع.

ومن هنا، فإن مواجهة هذا النوع من الجرائم لا تبدأ فقط بتطوير الأنظمة التقنية ووسائل الرصد والملاحقة، بل تبدأ أيضاً بإعادة النظر في بعض سلوكياتنا اليومية في التعامل مع التقنية.

فلم يعد كافياً أن نتعرف إلى صوت المتصل أو نرى صورته حتى نطمئن إلى هويته، ولم يعد ظهور شعار جهة رسمية أو مصرفية على رسالة دليلاً على صحتها. بل أصبح التحقق من مصدر الاتصال وصحة الطلب ضرورة تسبق الاستجابة له.

ويبدأ ذلك بخطوات بسيطة، لكنها قد تحول دون خسائر كبيرة، مثل التواصل مع الشخص المعني عبر رقم معروف للتأكد من صحة أي طلب مالي، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة كلمات المرور أو الرموز السرية والبيانات المصرفية، والتحقق من الإعلانات والعروض ، وعدم السماح للاستعجال أو الخوف بالتأثير في قراراتنا.

كما أن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة يمثل مسؤولية تسهم في حماية الآخرين، وليس مجرد إجراء لحماية الفرد نفسه.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية حملات تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة التحقق والإبلاغ، باعتبار أن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً .

إن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس مصدر الخطر، فهو أداة تحمل فرصاً واسعة للتطوير والابتكار،لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيفه، وفي قدرتنا على مواكبة مخاطره دون أن نتخلى عن الاستفادة من إمكاناته.

فكلما تطورت أدوات التقنية، أصبح من الضروري أن يتطور معها وعينا، وأن نعيد النظر في مفهوم الثقة في عالم لم تعد فيه الحواس وحدها كافية للحكم على الأشياء.

ففي زمن أصبح فيه التزييف أكثر إقناعاً، لا تجعل ما تسمعه أو تراه دليلك الوحيد على الحقيقة. تحقق قبل أن تثق، وأبلغ حين تشك. فربما كانت لحظة تحقق واحدة كافية لتجنب خسارة لم تكن في الحسبان.