أكثر إقناعاً من الحقيقة

فصوت الشخص الذي نعرفه قد لا يكون صوته، والصورة التي نراها قد لا تعكس واقعاً، ومقطع الفيديو الذي نشاهده قد يكون مشهداً مصطنعاً أُعد بعناية ليقودنا إلى تصديق ما نراه.
فقد يتلقى أحدنا اتصالاً بصوت قريب أو صديق يطلب المساعدة بصورة عاجلة، أو يشاهد مقطعاً لشخصية معروفة تروّج لاستثمار أو فرصة مالية، فيجد نفسه أمام مشهد يبدو مألوفاً ومقنعاً، دون أن يدرك أن ما يسمعه أو يشاهده قد يكون جزءاً من عملية احتيال محكمة.
وقد يتلقى الشخص رسالة تبدو مرتبطة ب استكمال معاملة إلكترونية، أو الحصول على جائزة ضمن فعالية قائمة، أو الاستفادة من عرض مصرفي جديد.
وفي أوقات الأزمات والظروف الطارئة، قد تُستغل حاجة الناس إلى المعلومات أو المساعدات لصناعة روايات مضللة تستثمر قلقهم وثقتهم. وهكذا لا يكتفي المحتال باختلاق قصة لإقناع ضحيته، بل قد ينتظر أن يصنع الواقع قصة يستغلها.
وأن التعاطف مع طلب المساعدة قد يجعله يتجاوز بعض الاحتياطات. لذلك تأتي كثير من محاولات الاحتيال مصحوبة بطلب عاجل، أو تهديد بفقدان خدمة، أو وعد بمكسب سريع.
ومن هنا، فإن مواجهة هذا النوع من الجرائم لا تبدأ فقط بتطوير الأنظمة التقنية ووسائل الرصد والملاحقة، بل تبدأ أيضاً بإعادة النظر في بعض سلوكياتنا اليومية في التعامل مع التقنية.
فلم يعد كافياً أن نتعرف إلى صوت المتصل أو نرى صورته حتى نطمئن إلى هويته، ولم يعد ظهور شعار جهة رسمية أو مصرفية على رسالة دليلاً على صحتها. بل أصبح التحقق من مصدر الاتصال وصحة الطلب ضرورة تسبق الاستجابة له.
كما أن الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة يمثل مسؤولية تسهم في حماية الآخرين، وليس مجرد إجراء لحماية الفرد نفسه.
إن الذكاء الاصطناعي في حد ذاته ليس مصدر الخطر، فهو أداة تحمل فرصاً واسعة للتطوير والابتكار،لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيفه، وفي قدرتنا على مواكبة مخاطره دون أن نتخلى عن الاستفادة من إمكاناته.
فكلما تطورت أدوات التقنية، أصبح من الضروري أن يتطور معها وعينا، وأن نعيد النظر في مفهوم الثقة في عالم لم تعد فيه الحواس وحدها كافية للحكم على الأشياء.