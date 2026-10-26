نحن في مرحلة سلوك انتخابي استراتيجي بامتياز. قرارات الحرب والسلام، التهدئة أو القتال، التعقل أو الجنون، كلها مرتبطة هذه الأيام في إسرائيل أو الولايات المتحدة بموقف شعبوي له علاقة بالانتخابات المحلية.

مصائر البشر، اقتصادات العالم، أسعار الطاقة، الأمن والسلم العالميان، كلها – هذه الساعات – مرتبطة كلياً بحسابات نجاح هذا الحزب أو ذاك المرشح في الداخل الأمريكي أو الإسرائيلي.

تصريحات نتانياهو من ناحية، وترامب من ناحية أخرى كلها تتحدث وتتوعد بتصعيد عسكري.

نتانياهو يتوعد سكان الضفة الغربية بأعمال عسكرية عدائية غير مسبوقة، وترامب يلمح صراحة باحتمال عمل عسكري كاسح ضد إيران إن لم تصل إلى اتفاق بشروطه. وإيران تتوعد برد غير عادي.

سيمفونية رعب من تصريحات التهديد والوعيد خلال أسبوع الانتخابات الحاسم في إسرائيل والولايات المتحدة. إنها أول انتخابات تشريعية تدار ليس بواسطة ناخبين، ولكن بدماء الغير.