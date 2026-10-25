زاهد إبراهيم قدسي.. قامة شامخة في التعليق الرياضي

مرت في سبتمبر الماضي الذكرى الثالثة والعشرون لرحيل عميد المعلقين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، المرحوم زاهد إبراهيم قدسي، الذي انتقل إلى جوار ربه بمسقط رأسه في مكة المكرمة في 14 سبتمبر سنة 2003، على إثر إصابته بجلطة قلبية. وهذه مناسبة لكي نتذكره ونوثق سيرته ومسيرته المضيئة في عالم المستديرة الساحرة كمعلق ومحلل وناقد رياضي عاصر بدايات رياضة كرة القدم في بلاده، وبدايات بث مسابقاتها إذاعياً وتلفزيونياً.

نستند في توثيقنا هذا إلى كل ما كتب عنه في الأدبيات الرياضية السعودية والعربية، وكل ما دونه مواطنوه الصحفيون عن رحلته الرياضية المثيرة في الملاعب وخلف الميكرفون، ولا سيما مقال الزميل منصور العساف بجريدة «الرياض» (13 أبريل 2018) تحت عنوان «زاهد قدسي.. رائد التعليق الرياضي».

ومقال عبدالله المالكي بجريدة «الجزيرة» (15 سبتمبر 2003) تحت عنوان «زاهد قدسي.. أمضى 46 عاماً في خدمة المجالين الرياضي والإعلامي»، ومقال عبدالرحمن عبدالقادر الأحمدي بجريدة «مكة» (29/3/2022) تحت عنوان «زاهد قدسي ألا يستحق الوفاء من محبيه؟»، ومقال صلاح الزامل بجريدة «الرياض» (19/9/2025) تحت عنوان «زاهد قدسي.. عميد المعلقين»، علاوة على ما ورد عن الراحل في تقرير المحرر الرياضي فهد الدوس بجريدة «الرياض» (30/4/2026) تحت عنوان «رصد معلومات لأهم البطولات السعودية والقارية والدولية على مدى 40 عاماً».

تقول المصادر التي اطلعت عليها أن اسم زاهد قدسي ارتبط ببدايات الحركة الرياضية السعودية التي انطلقت رسمياً في عام 1958.

ولهذا أطلق عليه لقب «عميد المعلقين الرياضيين» وتم تصنيفه ضمن أوائل من دخلوا مجال التعليق الرياضي من أمثال محمد عبدالرحمن رمضان، وعلي داوود، وسليمان العيسى، وغازي صدقة.

وهؤلاء هم الجيل المؤسس للتعليق الرياضي في السعودية، وتبعتهم أجيال من المعلقين المعروفين، ومنهم على سبيل المثال: صديق جمل الليل ومحمد البكر ونبيل نقشبندي ومحمد السقا وعبدالله الحربي وناصر الأحمد وإبراهيم الجابر.

على أنني لم أجد في تلك المصادر أي ذكر للتعليق الرياضي التلفزيوني الذي بدأ في السعودية قبل عام 1965 من محطة تلفزيون أرامكو بالظهران (بدأ بثه في سبتمبر 1957)، التي كانت تنقل مباريات أندية المنطقة الشرقية ولقاءاتها البينية أو لقاءاتها مع الفرق الزائرة، علاوة على بث مباريات كرة القدم التي كانت تجرى بين فرق مدن النفط، وكان يعلق عليها المعلق المعتزل ابن مدينة الخبر جارالله محمد التميمي.

تاريخياً يعود التعليق الرياضي في الوطن العربي إلى ثلاثينات القرن العشرين، وتحديداً من خلال الإذاعة المصرية التي بدأت بثها في عام 1934 والتي كانت تقوم آنذاك بتغطية مباريات كرة القدم دون غيرها بسبب شعبيتها الواسعة. وفي حقبة الخمسينات انتشر التعليق الرياضي بشكل أوسع، ليس في مصر وحدها وإنما أيضاً في العراق ولبنان وسوريا ودول الخليج، لاسيما مع تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية الرسمية المحلية.

وصاحب هذه التطورات في تلك الفترة والعقود التالية، بطبيعة الحال، ظهور أسماء بارزة في مجال التعليق مثل محمد لطيف وإبراهيم الجويني ومحمود بكر في مصر، وإسماعيل محمد ومؤيد البدري في العراق، وناصيف مجدلاني وخليل نحاس ولبيب بطرس في لبنان، وعدنان بوظو في سوريا، وخالد الحربان في الكويت، وعبدالرحمن حوكل في الإمارات، ويوسف سيف في قطر، ومحمد سويد في البحرين، وسالم سيف في عمان. وعلى هامش بروز هذه الأسماء، تأسست مدارس مختلفة للتعليق الرياضي، وسمعنا بمصطلحات رياضية جديدة.

ومع انتشار القنوات الفضائية، خرج العديد من المعلقين العرب من أسر المحلية الضيق إلى الفضاء العربي الواسع، وخصوصاً الأسماء المغاربية التي برزت في مجال التعليقين الإذاعي والتلفزيوني بدول الخليج العربية، وأضحت نجوماً يشار إليها بالبنان من أمثال الجزائريين الأخضر بالريش وحفيط دراجي وحسني الزغدودي، والتونسيين عصام الشوالي ورؤوف خليف، والمغربي جواد بدة، علاوة على معلقين من سوريا مثل أيمن جادة ومصطفى الأغا، ومن مصر مثل مدحت شلبي وعلي محمد علي.

وبالعودة إلى الراحل زاهد قدسي، نجد أن سيرته الذاتية المنشورة تقول إنه ولد بمنزل الصواف بحي المسفلة في مكة المكرمة في عام 1937 (وفي قول آخر عام 1938)، واختار له والده اسم «زاهد» لأن مالك المنزل المستأجر الذي يقيمون فيه كان اسمه «زاهد الصواف» وكان من خيرة أهل الحي.

تيتم قدسي بوفاة والده وهو في الخامسة من عمره، فتعهده بالرعاية صديق أبيه الشيخ أحمد ملائكة، الذي أرسله للدراسة في مصر، حيث أمضى صاحبنا سنوات نشأته ودراسته الأولى في حي الجيزة بالقاهرة، الذي أقام فيه لمدة 13 سنة متواصلة خلال حقبة الأربعينات من القرن العشرين، عاصر خلالها الكثير من الأحداث المفصلية في تاريخ مصر، وتعرف إبانها على معالم وكنوز العاصمة المصرية الثقافية والفنية والتاريخية.

وزامل أثناءها عدداً من أعلام بلاده مثل بكري شطا والدكتور سليمان فقيه والدكتور حسن خفاجي وإبراهيم الطاسان، فتوسعت مداركه وثقافته وتكونت شخصيته، علاوة على حصوله على شهادة دبلوم التجارة، وتعرفه عن كثب على الحركة الكشفية والعديد من الرياضات التي لم تكن تمارس في مسقط رأسه.

عاد قدسي إلى وطنه في حدود عام 1958 وعمره 21 ربيعاً، ليفني العقود التالية من عمره في خدمة وطنه في مجال التربية والتعليم والإعلام الرياضي، وليلتصق باسمه كلمة «الأول».

فهو أول سعودي يعلق على مباريات كرة القدم من الإذاعة (كان تعليقه الأول على مباريات كأس الملك بين أهلي جدة وأهلي الرياض «نادي الرياض حالياً» في عام 1963)، وأول من نقل مباريات كرة القدم وعلق عليها من خلال التلفزيون السعودي الرسمي عند إطلاق بثه عام 1965.

وهو أول من أعد وقدم برامج رياضية من الإذاعة والتلفزيون، وأول من ترأس في عام 1980 لجنة المعلقين السعوديين بتكليف من الرئيس العام لرعاية الشباب والرياضة آنذاك الأمير فيصل بن فهد، وأول من تولى رئاسة لجنة المعلقين العرب المنبثقة عن الاتحاد العربي لكرة القدم في عام 1997، وأول مدير تحرير لأول صحيفة رياضية أسبوعية تصدر في السعودية، وهي صحيفة «الرياضة» التي أصدرها فؤاد عبدالحميد عنقاوي ومحمد عبدالله مليباري في مكة سنة 1960 وتوقفت عن الصدور في عام 1963.

إلى ما سبق، كان قدسي أول من نشر في أوساط الشباب في مكة قواعد وأصول الرياضات التي شاهدها أو مارسها في مصر مثل كرة السلة وكرة الطائرة وكرة المضرب ورفع الأثقال.

بدأ قدسي في العام 1958 مسيرته العملية، بالعمل معلما بمدرسة السعدية الابتدائية في حي جرول بمكة، حيث أمضى في هذه المدرسة مدة عامين نجح خلالهما في تنظيم المدرسة والارتقاء بها، بعدهما، وبسبب حمله لدبلوم التجارة، نقلته وزارة المعارف ليعمل وكيلاً للمدرسة التجارية المتوسطة بحي الشامية في مكة.

وفي العام الدراسي 1966 ـ 1967 تمّ تعيينه مديراً لأكبر مدارس مكة المتوسطة (مدرسة الزاهر المتوسطة) التي كانت تضم وقتها أكثر من ألف طالب. وفي عام 1972 واتته فكرة الاستثمار في التعليم الخاص، فأقدم على تأسيس أول مدرسة نموذجية في مكة المكرمة تحت اسم «مدرسة الملك فيصل النموذجية»، علماً بأن الرجل كان قد أسس في الستينات معهداً خاصاً باسم «معهد قدسي للغة والآلة الطابعة» لتقديم دورات مسائية، وكان يشرف فيه بنفسه على العملية التعليمية.

واختتم مشواره مع وزارة المعارف بالعمل كمستشار ومدير قسم الإحصاء التربوي في إدارة التعليم بمكة في الفترة من 1982 إلى 1996، وهو العام الذي تقاعد فيه من العمل بوزارة المعارف.

وإبان مشواره المهني تزوج قدسي في العام 1963 من السيدة هند ابنة المطوف المعروف محمد علي العلاف، التي أنجبت له ابنه البكر إبراهيم وأربع بنات (عبير وميادة ودلال وتهاني) وابنه الأصغر أشرف.

بعيداً عن دوره التربوي، انشغل قدسي بالعمل الصحفي، حيث كانت الصحافة إحدى هواياته إبان دراسته بمصر، بدليل أنه ترأس تحرير مجلة «الجوالة» أثناء دراسته التجارة المتوسطة، ثم بدليل مساهماته في تحرير جريدة «المرآة» التي كان يصدرها طلبة البعثات السعودية بمصر.

وحينما عاد إلى وطنه كتب في صحيفة «الندوة» مقالات تحت عنوان «إصلاح الأسرة»، ثم راح يكتب عموداً ثابتاً أسماه «هدايا» بجريدة «البلاد»، حاول من خلالها تناول مشاكل وهموم أهل مكة مع الجهات الخدمية كالبلديات، بل ووجه من خلالها رسائل ساخنة إلى رئيس بلدية مكة آنذاك عبدالله عريف (الرئيس الأسبق لنادي الوحدة).

الأمر الذي حقق له قبولاً واسعاً في الشارع، لأنه أجاد التعبير عن قضايا مواطنيه بوعي بسبب قربه منهم، فضلاً عن ثراء خبرته الحياتية وتجاربه الاجتماعية وقلمه الرشيق. وقاده شغفه بالصحافة إلى تولي إدارة تحرير صحيفة «الرياضة» كما أسلفنا، وهي صحيفة، رغم عمرها القصير، إلا أنها حققت نجاحاً واسعاً، لتناولها الأحداث الرياضية المحلية والعالمية بأسلوب رشيق.

ومن الإعلام المكتوب إلى الإعلامين المرئي والمسموع، حيث تأثر قدسي بجيل عمالقة التعليق الرياضي في مصر كالكابتن محمد لطيف ومحمود بدر الدين وعلي زيور، واستفاد من احتكاكه بهم، ولهذا شارك أولاً منذ أواخر الخمسينات في التعليق الإذاعي إلى جانب المذيعين الرواد كطاهر الزمخشري وعبدالله منيعي وبكر يونس، ومع مطلع الستينات، واصل مشواره في التعليق الإذاعي، إلى جانب مساهمته مع الدكتورين بدر كريم وهاشم عبده هاشم في إعداد برنامج «مجلة الرياضة» الإذاعي، الذي كان يتناول المباريات المحلية بالتعليق والتحليل.

لاحقاً بدأت مسيرة قدسي في التعليق التلفزيوني، وكانت البداية من تعليقه على مباراة بين فريقي الاتفاق من الدمام والوحدة من مكة على نهائي كأس الملك سنة 1966، حيث قدم فاصلاً تعليقياً مميزاً للشوط الأول من المباراة. كما أسندت إليه وزارة الإعلام مهمة تقديم برنامج «ركن الرياضة» من تلفزيون جدة، الذي بثت حلقته الأولى بتاريخ 26 فبراير 1966. وكان آخر تعليق له في مشواره هو التعليق على مباراة فريقي الاتحاد والأهلي من جدة في نهائي كأس الاتحاد السعودي سنة 1997.

من الأنشطة الأخرى في سيرة قدسي أنه شارك في العديد من دورات المعلقين الرياضيين العرب كمحاضر. كما أصدر كتاباً توثيقياً بعنوان «السجل الرياضي» عن الدوري المحلي والقاري والعالمي لكرة القدم، وحرص على التواجد في دورات كأس الخليج كمعلق وإعلامي ومحاضر، حتى استحق لقب «صديق دورات الخليج».

وشارك في جميع بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات (كانت آخر محطاته في تونس سنة 1998)، ورافق المنتخب السعودي إلى مونديال 1994 بالولايات المتحدة ومونديال 1998 بفرنسا، وشارك في تغطية بطولات الآسياد في سيؤول الكورية، وبطولات الشباب الآسيوية، وأولمبياد لوس أنجلوس 1982، وأولمبياد سيؤول 1988، وأولمبياد أتلانتا 1996، وكأس العالم للناشئين بكندا في 1990، وغيرها.

علاوة على كل هذا، شغل قدسي عضوية مجلس إدارة نادي الوحدة بمكة، ووصل إلى منصب نائب رئيس مجلس شرف النادي، وعمل مستشاراً لإداراته المتعاقبة.

كما عمل عضواً في اللجنة الفنية لكرة القدم منذ أن كانت شؤون الرياضة والشباب تتبع وزارة الداخلية، وحظي بالعضوية الدائمة في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة (من 1977 إلى 1992)، وبعضوية لجنة قواعد اللعبة في الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة (من 1986 إلى 1993).

وعلى الصعيد الثقافي، شارك قدسي الأديب المكي أحمد السباعي ومجموعة من المثقفين سنة 1959 في إنشاء أول مسرح في مكة (مسرح الشيخ السباعي)، كما حظي بعضوية «نادي مكة الثقافي الأدبي» منذ سنة 1978م.

فشارك في العديد من فعالياته سواء داخل مكة أو خارجها، وكوّن علاقات صداقة وطيدة مع أعلام الفن والأدب من أمثال الموسيقار طارق عبدالحكيم والشاعر إبراهيم خفاجي والكاتب عبدالله باجبير.

ونختتم بالتأكيد على أن ذكرى الفقيد ما كانت لتتجدد كل عام لولا قيام أبنائه بجهود لحفظ تراث أبيهم، ومبادرتهم في عام 2004 بإطلاق «جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي» السنوية، التي نالتها ثلة من أشهر المعلقين الرياضيين في الخليج والعالم العربي مذاك.