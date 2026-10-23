هل يصنع المكان سلوكنا؟

يفتح باب المصعد، وقبل أن يخرج من بداخله، يبدأ الواقفون في الخارج بالتقدم نحوه.. لحظة قصيرة من الارتباك، يتداخل فيها الداخل بالخارج، وتتوقف الحركة التي كان يمكن أن تنتهي في ثوانٍ لو تراجع المنتظرون خطوة واحدة فقط.

المشهد نفسه نراه في المطار.. يبدأ حزام الأمتعة بالدوران، فيلتصق المسافرون به، ليتحول المكان الذي يفترض أن يسهل رؤية الحقائب إلى جدار بشري.. وفي السلم المتحرك، يقف أحدهم في المنتصف، فيصبح تجاوزه مفاوضة صامتة.. وفي الطابور ينتهي شخص من معاملته، لكنه يبقى أمام نقطة الخدمة منشغلاً بهاتفه، بينما ينتظر خلفه صف كامل.

مشاهد بسيطة، لكنها تطرح سؤالاً أكبر من مجرد الذوق العام.. قد يكون من السهل أن نصف هذه التصرفات بالأنانية أو قلة الوعي، لكن الموضوع أكثر تعقيداً.. فعندما نكون مستعجلين أو متعبين أو تحت ضغط الوقت، تضيق أحياناً دائرة انتباهنا.. تصبح الحقيبة هي الأهم، والوصول أولاً هو المهم، لا يعني ذلك أننا قررنا تجاهل الآخرين، لكننا نرى هدفنا بوضوح أكبر، ما يجعل ما حوله أقل حضوراً في وعينا.

وهناك تأثير صامت يتسلل بيننا، فنحن نتعلم من بعضنا بعضاً.. عندما ترى الجميع يقفون ملاصقين لحزام الأمتعة، قد تفعل الشيء نفسه.. ليس لأنك مقتنع بأن هذا هو التصرف الأفضل، بل لأن سلوك الآخرين يخبرك بأن هذه هي الطريقة المعتادة هنا.. ومع تكرار السلوك، يتحول الخطأ إلى عادة، والعادة إلى معيار اجتماعي.. وهنا تحدث المفارقة: يشتكي الجميع من الفوضى، بينما يسهم كل فرد فيها بنسب متفاوتة.

فهل المشكلة دائماً في الإنسان؟.. المكان يمكن أن يوجهنا دون أن يتحدث إلينا.. خط على الأرض يحدد مكان الوقوف، ومسار واضح يفصل الدخول عن الخروج، ومقعد انتظار بعيد عن الممر، وحاجز بسيط يمنع التكدس، كلها تفاصيل صغيرة، يمكن أن تجعل السلوك الصحيح أسهل.. ولهذا، فإن السؤال الأهم ليس دائماً: لماذا أخطأ الإنسان؟ بل أحياناً: هل جعل النظام الخطأ سهلاً؟.

هذه النقلة تنقلنا من لوم الفرد إلى تحسين البيئة.. فالازدحام ليس دائماً نتيجة كثرة الناس.. أحياناً يكون نتيجة سوء توزيع الحركة.. وقد يكون المكان واسعاً، لكن مساراته مربكة، أو صغيراً، لكنه مصمم بذكاء، فيتحرك الناس داخله بسلاسة.

والأمر نفسه ينطبق على الوقت.. عندما أتأخر في نقطة الخدمة، فأنا لا أستهلك وقتي فقط، بل أستهلك جزءاً من وقت الآخرين.. وعندما أقف في منتصف الممر، لا أستخدم مساحتي وحدها، بل أستهلك جزءاً من المساحة المتاحة لحركة الآخرين.. فاحترام المكان العام يبدأ بإدراكنا للأثر الذي يتركه سلوكنا في حركة من حولنا.

الرقي لا يظهر عندما يكون الطريق خالياً، ولا عندما يكون المكان ملكاً لنا، بل عندما تتعارض حاجتنا مع حاجة شخص آخر.. عندما أريد الدخول، ويحتاج شخص آخر إلى الخروج، عندما أبحث عن حقيبتي، ويحتاج غيري إلى رؤية حقيبته، عندما أريد أن أصل سريعاً، لكن أمامي شخص يحتاج إلى وقت.. فهناك، تحديداً، نكتشف إلى أي مدى نستطيع أن نرى ما وراء حاجتنا الشخصية.

ربما لهذا السبب تحمل بعض التصرفات الصغيرة معنى أكبر مما نتصور.. أن تتراجع خطوة أمام المصعد، أن تترك مساحة أمام حزام الأمتعة، أن تقف جانباً على السلم المتحرك.. كلها أفعال بسيطة، لكنها تعبّر عن وعي بأننا جزء من المكان، وأن حركتنا تؤثر في حركة الآخرين.

والأجمل أن المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية ليستا دائماً متعارضتين.. أحياناً يكون أسرع طريق للوصول إلى ما تريد، هو أن تمنح الآخرين أولاً المساحة التي يحتاجونها.. الخروج أولاً يسرّع الدخول، وترك مسافة يسرّع الحركة، وتنظيم الطابور يختصر الانتظار، وإفساح الطريق قد يكون أسرع طريق لك أنت أيضاً.

في النهاية، لا يخبرنا المكان عن هندسته فقط، بل يخبرنا شيئاً عنا نحن، عن قدرتنا على مشاركة المساحة، وعن علاقتنا بالوقت، وعن احترامنا للآخر.. ولهذا، عندما نصمم المدن والمطارات والمستشفيات والمراكز والمؤسسات، ربما ينبغي ألا نسأل فقط: هل المكان جميل؟ وهل هو واسع؟.. بل نسأل سؤالاً أكثر أهمية: أي سلوك سيصنعه هذا المكان في الناس؟

لأننا حين نصمم الأماكن، لا نصمم الجدران والممرات والأبواب فقط، بل نصمم، بطريقة غير مباشرة، جزءاً من سلوك المجتمع الذي يتحرك فيها.. لذلك، في المرة القادمة التي تصل فيها إلى مصعد مزدحم، تراجع خطوة.

قد تبدو خطوة صغيرة، لكنها تذكّرنا بأن المكان الذي نعيش فيه لا نملكه وحدنا، وأن احترام المساحة المشتركة يبدأ أحياناً من قدرتنا على أن نمنحها للآخر، قبل أن نطلبها لأنفسنا.. فلسنا دائماً من يصنع سلوك المكان... أحياناً المكان هو الذي يصنع سلوكنا.