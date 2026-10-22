أهمية نتانياهو الآن!

يتساءل البعض في عالمنا العربي، وحتى في إسرائيل، عن سر ذلك التأييد العلني القوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ذروة معركة الانتخابات النيابية الإسرائيلية؟

هذا التأييد ليس من قبيل العواطف الشخصية التي يحملها ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

المعروف عن ترامب أنه قد يرسل كلاماً عاطفياً من ناحية الشكل، لكنه لا يحمل أي عواطف في لعبة المال والسياسة والأمن لأي إنسان، كائناً من كان.

آخر المعلومات تقول إن لوبي «الآيباك» الصهيوني الأمريكي، الداعم لإسرائيل، رصد أكبر مبلغ لدعم الحزب الجمهوري، وجنّد كل أدواته وفرقه لدعم مرشحي الحزب في مواجهة الديمقراطيين والقوى المستقلة.

تم رصد 100 مليون دولار، تم إنفاق 56 مليوناً منها حتى الآن.

استطلاعات الرأي في واشنطن تقول وتدل على أن ترامب حصل على 36% من نسبة رضا الجمهور الناخب، وهي أدنى نسبة رضا حصل عليها رئيس أمريكي منذ عقود.

ترامب في حاجة ماسة لنتانياهو الآن!