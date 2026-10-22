ضحالة الأثر المعرفي!

تفرض الساحة الثقافية المعاصرة تساؤلاً مُلِحاً حول طبيعة المنتج الفكري السائد، حيث تشهد سوق النشر طفرة كمية هائلة، تقابلها حالة من التراجع الكيفي والضحالة المعرفية الواضحة، فلم يعد إنتاج الكتاب هماً معرفياً يسعى لتفكيك قضايا الوجود أو التاريخ، بل تحوّل في قطاعات واسعة إلى ممارسة استهلاكية بحتة تخضع لقوانين العرض والطلب المجرّدة، وهذا التحول البنيوي أعاد صياغة معايير القيمة الإنسانية، فأصبح الكتاب المقروء - في العُرف الدارج- هو ذلك الذي لا يجهد الفكر، ولا يثير الأسئلة المقلقة، بل يكرر الأفكار السائدة في قوالب مريحة ومبسطة، ما يخلق وعياً زائفاً بالاكتفاء المعرفي لدى المتلقي المعاصر، الذي بات يكتفي بالقشور، ويتجنب الغوص في الجوهر المعرفي الأصيل.

إن التهافت الجماعي على نوعية محددة من المصنفات، مثل كتب التحفيز الذاتي السطحية، أو الروايات التي تعتمد على الإثارة المجردة دون مضمون، يعكس تبدلاً عميقاً في سيكولوجيا القارئ المعاصر وبنيته النفسية والذهنية، حيث يبحث هذا القارئ، في المقام الأول عن عزاء فكري سريع أو مسكنات ذهنية، تتوافق مع إيقاع الحياة اللاهث، بعيداً عن مشقة المكابدة العقلية والمطالعة الجادة، التي تتطلب صبراً ونقداً وتأملاً طويل المدى، وهذه العلاقة النفعية المتبادلة بين ناشر يبحث عن الرواج المالي السريع، ومؤلف يستسهل الكتابة العابرة، وقارئ يهرب من العمق الفكري، أنتجت تياراً جارفاً من الكتب الهشة التي تتصدر قوائم الأكثر مبيعاً، مستمدة شرعيتها الزائفة من لغة الأرقام الصماء وحجم المبيعات، لا من الرصانة والعمق وجدارة الطرح النقدي!

ولا تقف المعضلة الحالية عند هذا الحد، بل تمتد لتضرب عمق الوعي الاجتماعي العام، فغزارة العناوين الضحلة تُمارس عملية إزاحة غير محسوسة للعقول والمشاريع الجادة، إذ تتراجع الاهتمامات بالعلوم الإنسانية والفكر التحليلي لصالح نصوص سريعة الصلاحية والاستهلاك، ما يخلق مناخاً عاماً يرفض الجهد الفكري الطويل، ويفضل التلقي العفوي المريح، الأمر الذي يسهم في تهميش الأقلام الملتزمة وتجفيف منابع الإبداع الرصين الذي يحتاجه البناء الحضاري الحقيقي!

وتكمن الإشكالية الكبرى في هذا المشهد الثقافي المأزوم، في تراجع النقد المؤسسي الصارم وغياب المراجعة الحقيقية للمتن الفكري الذي يغذي العقول، فلقد غاب دور الناقد الحقيقي الذي يفرز الغث من الثمين، ويحاكم النصوص وفق معايير معرفية وجمالية صارمة، وحلت محله آليات الترويج اللفظي وشهادات الإعجاب العابرة، التي تصنع نجوماً من ورق في سماء الثقافة المعاصرة، وهذا الغياب المنهجي سمح للضحالة بأن تتمدد وتكتسب صفة المعرفة البديلة، حيث يجري الاحتفاء بالسطحية اليوم بوصفها بساطة وقرباً من الشارع، بينما يُصنف العمق الفكري والتأمل الرصين كنوع من النخبوية المتعالية والمعقدة، ما يعمق أزمة الوعي، ويحرم المجتمع من مرجعياته الثقافية الصلبة التي تشكل مناعته الروحية والوطنية، وتمنع تزييف هويته الجماعية وتاريخه!

إن محاكمة هذه الظاهرة لا تنطلق من رغبة في الوصاية على أذواق القراء، بل من ضرورة فهم آليات تشويه الذائقة العامة وجرف الهوية الفكرية في مجتمعاتنا، فالمعرفة الحقيقية لا تنمو أبداً في بيئة تستسهل التلقي وتخشى مواجهة الأفكار المركبة أو التساؤلات الوجودية الكبرى، وعندما يتحول الكتاب من أداة لتحفيز القلق المعرفي وتوسيع المدارك، إلى مجرد وسيلة لتمجيد السائد وتخدير الوعي، فإن الثقافة تفقد وظيفتها التاريخية كرافعة للتنوير والتغيير، وتتحول إلى جزء من منظومة الترفيه العام، التي تستهلك الوقت دون أن تترك أثراً باقياً في الوجدان أو السلوك البشري، ما يجعل جيل المستقبل بلا بوصلة معرفية واضحة تحميه من التسطيح الجارف.

إن رهان التجاوز في هذه الأزمة لا يعتمد على استجداء حلول جاهزة أو صياغة نصائح توجيهية للقراء، بل يتطلب إعادة الاعتبار لفعل القراءة بوصفه مكابدة واختياراً واشتباكاً معرفياً مستمراً، ولن تتغير بنية سوق النشر ما لم يتشكل وعي نقدي يرفض الاستهلاك السهل، ويستعيد فيه القارئ مسؤوليته الأخلاقية الكاملة تجاه عقله وتجاه الأجيال القادمة التي تتغذى على هذا الفتات الفكري البائس، كما أن مواجهة الطوفان الحالي من المنتجات الهشة تبدأ من شجاعة فرز الخيارات، والاعتراف بأن الثقافة الحقيقية ليست تراكماً لعدد الصفحات المقروءة أو تباهياً بحجم المكتبات، بل هي عمق الأثر الفكري والروحي الذي يتركه الكتاب، وقدرته على الصمود أمام اختبار الزمن، وفتح آفاق جديدة للفهم وسط ركام العبث المعرفي السائد، الذي يحاصر العقول ويمنعها من الارتقاء الفكري والروحي الأصيل، الذي تسعى له الأمم لتأكيد حضورها المستدام في مواجهة التلاشي الكلي!